Son dakika haberi.. Prof. Nurettin Yiyit, koronavirüs aşısında yan etkiyle ilgili gerçeği böyle açıkladı..

''SEFERBERLİKLE SALGINDAN KURTULURUZ'' Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: 120 milyon doz aşı şüphesiz çok olumlu bir gelişme. Daha öncekilerde söz vermeler vardı ama dünyada yoğun şekilde aşı talebi olduğundan ülkeye garanti gelecek diyemiyorduk. Aşılar gelir, bunu bir aşı seferberliği haline getirebilirsek, pandemiden kurtulabiliriz. Olumsuz bulduğum nokta ise Sağlık Bakanlığı’nın halkın önlem almasını zorlaştıracak, ‘Bu iş bitti niye önlem alıyoruz’ gibi düşündürecek açıklamaları. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ‘Bundan sonra bireysel önlemlere ağırlık vereceğiz’ açıklaması, daha şimdiden sosyal medyadan bize binlerce soru gelmesine neden oluyor. ‘Niye hala yasak var’ diye soruyor vatandaş. Oysaki önce aşılar gelmeli ve uygulanmalı. Resmi ağızdan ‘tek doz yüzde 78 koruyor’ açıklamasını da doğru bulmuyorum. Bu açıklamayla vatandaş ikinci dozu yaptırmayabilir ya da kendisini yeterince korumayabilir. Üstelik ilk dozun yüzde 78 korumasıyla ilgili bilimsel, net bir veri yok. Bu 120 milyon doz pandeminin sonunu getirebilecek bir gelişme. Sadece tüneldeki ışığı değil, tünelin ucunu da görüyoruz. Vatandaşa ‘Birkaç ay kaldı. Dişimizi sıkalım demek’ daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Herkese yapılsın demeye başladığımız andan itibaren aşı karşıtları uğraşmaya başlayacaklardır. Aşı kararsızlığı ile mücadelede bir program oluşturup bu işi yürütmek lazım. Aşı karşıtı grup ile uğraşmamak gerekiyor. Bu kişilerin fikrini değiştirmek için vakit harcamak yerine, kararsız olanlara emek harcamak lazım.