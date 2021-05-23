Son dakika haberi.. Prof. Nurettin Yiyit, koronavirüs aşısında yan etkiyle ilgili gerçeği böyle açıkladı..
BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin’in Türkiye’ye verdiği 120 milyon doz aşı sözü her kesimde umut yarattı. Yakın zamanda Türkiye'de çocuklar dışında herkes aşılanmış olacak. Ancak şu günlerde aşı olmak için talebin azaldığına dikkat çeken Feriha Öz Hastanesi Başhekimi Prof. Nurettin Yiyit, ''Biz istiyoruz ki ilk günkü yoğunluk hiç bitmeden devam etsin. Her ne kadar son 2 günde ciddi bir talep artışı olsa da bunun hiç durmadan artması lazım'' dedi. Aşıların yan etkileri konusunda da önemli açıklamaları oldu Prof. Yiyit'in. Başhekim Yiyit, ''Zaten sıkıntılı ve endişeli bir durum varsa biz hastayı uyarıyoruz. Burada daha uzun süre gözlemliyoruz. Bir de şu andaki aşıların istesek de istemesek de bir miktar yan etkileri olmak zorunda'' ifadelerini kullandı.
Feriha Öz Hastanesi Başhekimi Prof. Nurettin Yiyit, CNN Türk canlı yayınında Fulya Öztürk'e koronavirüs aşısıyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Aşı olmak için çok daha yoğun bir talep beklediklerini söyleyen Prof. Yiyit, yan etkileri konusunda da ''Zaten sıkıntılı ve endişeli bir durum varsa biz hastayı uyarıyoruz. Burada daha uzun süre gözlemliyoruz. Bir de şu andaki aşıların istesek de istemesek de bir miktar yan etkileri olmak zorunda. Ama bunlar masum yan etkiler'' dedi.
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