Son dakika haberi... Pınar Altuğ ve arkadaşı Didem Uzel'in arası açıldı

Yarışmada Pınar Altuğ Atacan birinci, Didem Uzel Sarı da ikinci olmuş ve o zaman başlayan arkadaşlıkları, araya mesafeler girmesine rağmen bugüne kadar sürmüştü. Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre, eski dostların arası açıldı. Instagram'da birbirlerini takibi bırakan ikili, birlikte çekilmiş fotoğrafları da sildi.2012 yılında iş insanı Selim Sarı ile evlenip New York'a gelin giden Didem Uzel Sarı ile Pınar Altuğ Atacan'ın dostluğu devam etmiş, hiç kopmamışlardı.Eşi ile Türkiye'ye geldiğinde arkadaşı Atacan'ın evinde kalan, onların Bodrum'daki teknelerinde tatil yapan Sarı, aynı misafirperverliği Yağmur-Pınar Altuğ Atacan çiftine, New York'ta göstermişti. Ancak koronavirüs sonrası ABD'nin sağlık sistemini eleştiren ve ailesiyle Türkiye'ye dönüş yapan Sarı ile Atacan, daha sık görüşme fırsatı bulmuşken selamı-sabahı kesmiş!Pınar Altuğ, 2018 yılında yayınlanan 'Sizi Böyle Alalım' programına yakın arkadaşı Didem Uzel'i konuk etmişti.'Bugün çok kıymetlim var stüdyoda' deyip arkadaşını ağırlayan Altuğ, 'seni çok özledim' demişti.Programa katılan Uzel de, 'İnsanın çok yakın arkadaşı olunca insan panikliyor, 'ağzımdan bir şey kaçırır mıyım acaba pijama partisi değil çünkü' esprisini yapmıştı.