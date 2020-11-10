MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Kelebek Haberleri Magazin HaberleriSon dakika haberi... Pınar Altuğ ve arkadaşı Didem Uzel'in arası açıldı
GeriMagazin Son dakika haberi... Pınar Altuğ ve arkadaşı Didem Uzel'in arası açıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 10 Kasım 2020 - 08:20 | 

Son dakika haberi... Pınar Altuğ ve arkadaşı Didem Uzel'in arası açıldı

1994 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldıkları dönemden bu yana arkadaş olan Pınar Altuğ Atacan ile Didem Uzel Sarı'nın 26 yıllık dostluğu bitti! Pınar Altuğ ve Didem Uzel birbirini sildi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Yarışmada Pınar Altuğ Atacan birinci, Didem Uzel Sarı da ikinci olmuş ve o zaman başlayan arkadaşlıkları, araya mesafeler girmesine rağmen bugüne kadar sürmüştü.

2
Abone Olgoogle-news

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre, eski dostların arası açıldı. Instagram'da birbirlerini takibi bırakan ikili, birlikte çekilmiş fotoğrafları da sildi.

3BİRBİRLERİNİ EVLERİNDE AĞIRLIYORLARDI
Abone Olgoogle-news

BİRBİRLERİNİ EVLERİNDE AĞIRLIYORLARDI

2012 yılında iş insanı Selim Sarı ile evlenip New York'a gelin giden Didem Uzel Sarı ile Pınar Altuğ Atacan'ın dostluğu devam etmiş, hiç kopmamışlardı.

4
Abone Olgoogle-news

Eşi ile Türkiye'ye geldiğinde arkadaşı Atacan'ın evinde kalan, onların Bodrum'daki teknelerinde tatil yapan Sarı, aynı misafirperverliği Yağmur-Pınar Altuğ Atacan çiftine, New York'ta göstermişti.

5
Abone Olgoogle-news

Ancak koronavirüs sonrası ABD'nin sağlık sistemini eleştiren ve ailesiyle Türkiye'ye dönüş yapan Sarı ile Atacan, daha sık görüşme fırsatı bulmuşken selamı-sabahı kesmiş!

6PROGRAMINA KONUK ETMİŞTİ
Abone Olgoogle-news

PROGRAMINA KONUK ETMİŞTİ

Pınar Altuğ, 2018 yılında yayınlanan 'Sizi Böyle Alalım' programına yakın arkadaşı Didem Uzel'i konuk etmişti.

7
Abone Olgoogle-news

'Bugün çok kıymetlim var stüdyoda' deyip arkadaşını ağırlayan Altuğ, 'seni çok özledim' demişti.

8
Abone Olgoogle-news

Programa katılan Uzel de, 'İnsanın çok yakın arkadaşı olunca insan panikliyor, 'ağzımdan bir şey kaçırır mıyım acaba pijama partisi değil çünkü' esprisini yapmıştı.

9
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi