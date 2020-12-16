MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi... Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının prospektüsü açıklandı! Tüm dünya bekliyordu!
GeriDünya Son dakika haberi... Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının prospektüsü açıklandı! Tüm dünya bekliyordu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Dünya
hurriyet.com.tr / Dış Fotoğraf: AFP/Reuters/AP
Haber Giriş: 16 Aralık 2020 - 18:47 | 

Son dakika haberi... Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının prospektüsü açıklandı! Tüm dünya bekliyordu!

Son dakika... İngiltere'de Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı BNT162b2'nin kullanım kılavuzu açıklandı. Prospektüste, aşının gebeliğe, alerjisi olan ve yakın zamanda çok sahibi olmak isteyenlere etkisiyle ilgili pozitif veya negatif bir değerlendirme yapılamadığından, herhangi bir uyarı yer almadı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin BioNTech isimli firması ile ABD'li Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı BNT162b2'nin kullanım kılavuzu açıklandı.

2
Abone Olgoogle-news

İngiltere, aşının uyarıcı bilgiler ve yan etkileri ile ilgili bilgilendirmesini ilgili hastaneler ve sağlık birimlerine gönderdi.

3
Abone Olgoogle-news

İlk kez bu denli geniş çapta uygulanacak olan mRNA aşısıyla ilgili bu uyarılar, Alman virolog Friedenmann Weber tarafından Focus Dergisi'ne değerlendirildi.

4
Abone Olgoogle-news

Weber, "Aşı 16 yaş ve üstündekiler için uygundur. Üç hafta içinde iki doz halinde verilir. Üretici Pfizer/BioNTech'e göre ikinci dozdan ancak yedi gün sonra koruma sağlayabilir" ifadelerine yer verdi.

5
Abone Olgoogle-news

Weber, şiddetli alerjisi olanlar, hamileler, emzirenler ve önümüzdeki iki ay içinde çocuk sahibi olmak isteyenler için aşı yaptırmanın henüz çok erken olduğunu söyledi.

6
Abone Olgoogle-news

Bu uyarının, aşının geniş kitleler tarafından henüz yaygın şekilde kullanılmamış ve bütün etkilerinin henüz gözlemlenememiş olmasından dolayı yapıldığı düşünülüyor.

7
Abone Olgoogle-news

NPR'da yer alan habere göre, hamile insanlarda tehlike olduğuna dair yeterli kanıt olmamakla birlikte erken doğum vs gibi riskler nedeniyle mecbur kalmadıkça aşı yaptırılmaması öneriliyor.

8
Abone Olgoogle-news

Hamile kalmayı planlayanlar için ise, ikinci dozdan sonra 2 ay boyunca hamile kalınmaması tavsiye ediliyor, sonrasında ise herhangi bir risk olmadığı ifade ediliyor.

9
Abone Olgoogle-news

Aşının en yaygın yan etkilerinin; baş ağrısı, yorgunluk, titreme, ateş, mide bulantısı, kas ve eklem ağrısı olduğu belirtildi.

10
Abone Olgoogle-news

İngiltere ve ABD'nin onayladığı, Almanya'nın ise, bir hafta içinde onaylayacağı aşı, mRNA'larla hücrelere genetik bilgi verilmesi üzerine kurulu. Vücut bunu koruyucu bir protein üretmek için kullanıyor ve antikor oluşturuyor.

11
Abone Olgoogle-news

Şu ana kadar bu alanda onay almış tek aşı olan BioNTech'in aşısıyla ilgili Weber, "Bu prospektüste yazılanlar pek de şaşırtıcı değil. Endişe etmeye de gerek görünmüyor.

12
Abone Olgoogle-news

Oldukça uzun süren araştırmalardan sonra bir mRNA aşısının onaylanması harika bir şey. Uyarılar, yeterince test yapılmadığı içindir" ifadesini kullandı.

13
Abone Olgoogle-news

Koronavirüsten koruyan aşının, aşılanan kişinin daha sonra enfeksiyon kapması ya da başkasına bulaştırması ihtimalini ortadan kaldırmadığı belirtiliyor.

14
Abone Olgoogle-news

Aşının prospektüsünde ciddi riskler ve yan etkiler konusunda herhangi bir bilgi olmadığını belirten Weber, insanların DNA'sının değiştirebileceği yönündeki iddiaları ise abartılı ve temelsiz buluyor.

15
Abone Olgoogle-news

Aşının 16 yaşından küçüklere uygulanmasıyla ilgili Pfizer ve BioNTech'in çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

16
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi