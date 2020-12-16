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Son dakika haberi... Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının prospektüsü açıklandı! Tüm dünya bekliyordu!
Son dakika... İngiltere'de Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı BNT162b2'nin kullanım kılavuzu açıklandı. Prospektüste, aşının gebeliğe, alerjisi olan ve yakın zamanda çok sahibi olmak isteyenlere etkisiyle ilgili pozitif veya negatif bir değerlendirme yapılamadığından, herhangi bir uyarı yer almadı.
Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin BioNTech isimli firması ile ABD'li Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı BNT162b2'nin kullanım kılavuzu açıklandı.
İlk kez bu denli geniş çapta uygulanacak olan mRNA aşısıyla ilgili bu uyarılar, Alman virolog Friedenmann Weber tarafından Focus Dergisi'ne değerlendirildi.
Weber, şiddetli alerjisi olanlar, hamileler, emzirenler ve önümüzdeki iki ay içinde çocuk sahibi olmak isteyenler için aşı yaptırmanın henüz çok erken olduğunu söyledi.
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