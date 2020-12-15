Son dakika haberi: Paşinyan yan çiziyor! Ermenistan kriz peşinde, barış tehlikede...

Bu iki rayon topraklarının Azerbaycan kuvvetlerinin ilerledikleri yere kadar geri verilmesi söz konusu. Rusya ile bu hususta görüşmeler yapıyoruz. Savunma Bakanımız Moskova’da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Kubatlı ve Zengilan’ın Ermenistan sınırına yakın kesimlerin kime kalması gerektiğini görüşüyor. Birkaç çözüm planı üzerinde duruluyor” ifadelerini kullandı.