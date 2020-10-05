Son dakika haberler: Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın planı suya düştü

"Çatışma daha büyük bir savaşın alarm zillerini çaldı ve büyük ve siyasi açıdan etkili Ermeni diyasporasının yaşadığı ABD'yi, Türkiye'yi - ki hayati bir NATO üyesi - Ermenistan'ın düşmanlarına destek olmak için F-16 jetlerini konuşlandırdığını izlemek gibi zor bir konumda bıraktı."