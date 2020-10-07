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Hürriyet
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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Reuters,AP,AFP
Haber Giriş: 07 Ekim 2020 - 07:55 | 

Son dakika haberi: Ermenistan 'Hazırız' dedi

Ezerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar 11. gününe girerken, AFP'ye özel röportaj veren Ermenistan Başbakanı ağzındaki baklayı en sonunda çıkardı

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Ermenistan, Azerbaycan'daki şehirlere saldırılarını sürdürüyor. Ermenistan ordusunun Azerbaycan’daki Beylegan, Berde ve Terter şehirlerini bombaladığı bildirildi.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun Azerbaycan’daki Beylegan, Berde ve Terter şehirlerine yönelik topçu atışları gerçekleştirdiği belirtildi.

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Ermenistan ordusu Azerbaycan’daki sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırıları sürdürürken, dün de Gence, Mingeçevir, Hızı ve Abşeron’a yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.

4Ermenistan, Azerbaycanın 2. büyük şehri Genceye yine saldırdı
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Ermenistan, Azerbaycan'ın 2. büyük şehri Gence'ye yine saldırdı

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun Azerbaycan’da Fuzuli bölgesindeki Horadiz şehrini, Ağcabedi bölgesindeki köyleri, Terter ve köylerini, Goranboy ve Göygöl bölgelerini ateş altına aldığı ifade edildi.

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Ayrıca Ermenistan'ın Berd bölgesinden Azerbaycan'ın 2. büyük şehri Gence'ye yine ateşli saldırı düzenlendi.

6ERMENİSTAN TAVİZ VERMEYE HAZIR
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ERMENİSTAN TAVİZ VERMEYE HAZIR

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Bakü yönetiminin de karşılık vermesi halinde taviz vermeye hazır olduklarını söyledi. AFP’ye röportaj veren Paşinyan, “Anlaşmazlıklar karşılıklı tavizlerle çözülmeli” dedi ve ekledi: “Dağlık Karabağ ve Ermenistan, Azerbaycan’ın vermeye hazır olduğu tavizlere karşılık vermeye hazır.”

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Paşinyan ayrıca, gerekmesi halinde Rusya’nın ikili anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirerek, kendilerini savunacağına emin olduklarını söyledi.

8Kulağımız müjdede, kalbimiz cephede
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Kulağımız müjdede, kalbimiz cephede

Ermenistan ordusunun füzeleriyle evleri başlarına yıkılan siviller, yine de köylerini terk etmiyor. Kamyon kasalarında, traktörlerin römorklarında yaşayan Azerbaycanlılar, “Öz vatanımızı, toprağımızı terk etmeyeceğiz” diyor ve cepheden gelecek güzel haberleri umutla bekliyor.

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Karabağ’da iki gündür devam eden şiddetli yağış ve olumsuz hava koşullarına rağmen Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için ilerleyişini sürdürüyor. Cephede kaybeden Ermenistan, ülkenin 2’nci büyük kenti Gence ile Terter, Ağdam, Ağcebedi, Beylegan, Göygöl, Berde ve Goranboy illerinin merkezleri ve bazı köyleri yoğun top atışına tuttu. Çatışmaların yoğun yaşandığı bölgelerden onbinlerce Azerbaycan ailesi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

10ORDUMUZ ZAFER EYLEYECEK
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ORDUMUZ ZAFER EYLEYECEK

Kendi ülkelerinde mülteci konuma düşen, evlerinden uzakta, yol kenarlarında, arabalarının içinde, kamyon kasalarında, traktör römorklarında yaşayan Azerbaycanlılar, “Evlerimizi, masum insanları bombalıyorlar. Çoluk çocuk çöllere düştük. Allah ordumuza yardımcı olsun, en kısa zamanda ordumuz zafer eyleyecek, biz de öz yurdumuza, öz toprağımıza döneceğiz” dediler.

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7’den 77’ye tüm Azerbaycanlıların kalbi cephede atıyor. Hevesle 30 yıldır hasret oldukları vatan toprağı Karabağ’ın kurtuluş müjdesini bekliyorlar.

12MASUM BALADAN NE İSTİYİRLER
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MASUM BALADAN NE İSTİYİRLER!

2 yaşındaki oğlu Cemil’i sırtından indirmeyen Mermer Aliyev, “Çocuğumla çöllere düştük, mağdur olduk. Masumların ne günahı var? Bizden ne istiyirler. Biz işgalci Ermenistan ordusunun Karabağ’dan çıkmasını istiyoruz. Evlerimizde huzurlu yaşamak istiyoruz” diye isyan etti.

13KAMYON KASASINDA HAYATLAR
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KAMYON KASASINDA HAYATLAR

Evleri yıkılan aileler yağmur altında, branda çektikleri kamyon kasasında çocuklarıyla kalıyor. Kamile Yeliyev ve Alnera Alekberova, piknik tüple kurdukları seyyar mutfakta, etraftan bulup buluşturdukları malzemelerle çocuklarına yemek yapıyor. Kamile Yeliyev, “Ermenistan köyümüze bomba attı, birçok ev yıkıldı. Yaralanan insanlar oldu, hayvanlarımız öldü. Bir kaç battaniye, yatak, yorganımızı arabaya atıp köyü terk ettik. Ermenistan’ın zülmü bitecek, öz toprağımıza döneceğiz” diyor.

14SIĞINAKTA TEK BAŞINA
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SIĞINAKTA TEK BAŞINA

Ermenistan’ın en çok bombaladığı sivil yerleşim yerlerinden biri olan Terter kentinde, Azerbaycanlılar evlerini terk ederek daha güvenli olan iç bölgelere geçti. Zorunlu göçte göz yaşartan hikâyeler de ortaya çıktı.

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Bombalardan korunmak için Terter’deki bir binanın altındaki sığınakta kalan 82 yaşındaki Nina Mazgeveya, “Her gün bombalar, roketler düşüyor. Saldırılar nedeniyle herkes evini terk etti. İnsanlar buradan gitti. Çocuklarım, torunlarım da gitti. Benim adam hasta, evde yatalak durumda. Onu bırakıp gitmek istemedim, tehlike olduğu için sığınakta yaşıyorum” diyor.

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Ermenistan ordusunun topçu atışlarının hedefindeki Azerbaycan’ın Terter kentinde bulunan siviller, 10 gündür can güvenlikleri için sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor.

17Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattına füzeyle saldırdı
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Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'na füzeyle saldırdı

Ermenistan ordusunun Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı'na füze saldırısı düzenlediği bildirildi.

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Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun saat 21.00 sularında Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın Yevlah ilinden geçen kısmına füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

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Açıklamada, saldırının Azerbaycan ordusunca önlendiği kaydedildi. BTC Petrol Boru Hattı'nın Avrupa'nın enerji güvenliğinde önemli rol oynayan büyük stratejik proje olduğu vurgulanan açıklamada, Ermenistan ordusunun saldırısı "terör eylemi" olarak nitelendirildi.

20Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Mevcut Erivan yönetimi terörist düşünceye sahip
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: "Mevcut Erivan yönetimi terörist düşünceye sahip"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov "Erivan yönetimi terörist düşünceye sahip. Maksatlarına kavuşmak için kırmızı çizgileri yok." dedi.Bayramov, Bakü'de temaslarda bulunan Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türk mevkidaşının, çatışmaların sürdüğü bir dönemdeki ziyaretini iki ülke arasındaki en yüksek düzeyli dayanışmanın açık örneği olarak kabul ettiklerini belirtti.

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27 Eylül'de Ermenistan ordusunun Azerbaycan'a saldırması sonucu sivil ve askeri kayıplar verdiklerini, ardından Azerbaycan ordusunun karşı saldırıya geçtiğini hatırlatan Bayramov, bu süreçte yönetim ve halk düzeyinde tam ve kararlı destek gösteren Türkiye'ye teşekkür etti.

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Çatışmaların nedeninin Dağlık Karabağ sorununun 30 yıldır çözülmemesi olduğunu vurgulayan Bayramov, BMGK'nin işgalin kayıtsız şartsız sonra erdirilmesi yönündeki kararlarının yıllardır uygulanmadığını belirtti.

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Daha önceki Erivan yönetiminin de müzakere sürecini uzatma eğiliminde olduğunu hatırlatan Bayramov, 2018'de iktidara gelen Nikol Paşinyan'ın müzakere sürecine ağır darbe vurduğunu kaydetti.

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Bayramov, Paşinyan döneminde müzakere sürecinin anlamsız hale geldiğini belirterek, "Azerbaycan topraklarında Ermenistan ordusunun yasa dışı olarak bulunması hem Azerbaycan hem de bölge için en büyük tehdit ve tehlikedir. Son operasyonlar bunu bir daha dünya kamuoyuna açık şekilde gösterdi. Çatışmaların ilk gününden itibaren karşı taraf sivilleri hedef aldı. Bu sabaha kadar olan bilgilere göre 27 sivil kaybımız 143 yaralımız var. Bu yeni taktik değil. Ermenistan bu taktiği 1990'lı yıllarda da kullanmıştı. Amaçlarına ulaşmak için siviller arasına panik salmayı hedefliyorlar." dedi.

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Ermenistan arazisinden, cephe hattından uzaktaki Azerbaycan şehirlerine uzun menzilli füzelerle ateş açıldığını bildiren Bayramov, "Bununla da, Azerbaycan'ın karşı ateş açmasını sağlamayı ve üye oldukları askeri kuruluşları, üçüncü tarafları çatışmaya çekmeyi amaçlıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

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Bayramov, hiçbir ülkenin askeri operasyonları arzu etmediğini fakat askeri operasyonların da bir kırmızı çizgisinin olduğunu vurgulayarak, "Fakat Ermenistan için hiçbir kırmızı çizgi yok. Çatışma bölgesinden 100-200 kilometre mesafeye ateş açması, onların düşünce tarzının göstergesidir. Mevcut Erivan yönetimi terörist düşünceye sahiptir. Maksatlarına kavuşmak için kırmızı çizgileri yoktur." ifadelerini kullandı.

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Azerbaycan'ın tutumunun ise uluslararası hukuk ve tarihi hakikate dayandığını bildiren Bayramov, "Vatandaşlarımızın güvenliği temin edilmelidir. Devlet, halk ve bölge için tehdit oluşturan yabancı ülkenin yasa dışı askeri birlikleri bizim topraklarımızdan çıkarılmalıdır. Burada barış ve istikrar sağlanmalıdır. Azerbaycan'ın, burada yaşayan sivil Ermenilerle hiçbir sorunu yoktur. Bizim kırmızı çizgimiz Ermenistan askeri birliklerinin ülkemizden çıkarılmasıdır. Sonuna kadar o birliklerin ülkemizden çıkması yönünde çalışacağız." diye konuştu.

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