Son dakika haberi: Papa Francis bomboş İtalya sokaklarında

Papa Francis, İtalyan hükümetinin evinizde kalın tavsiyelerine kulak asmadı.Sokağa çıkan Papa Francis, corona virüs salgınının sona ermesi adına dua etmek için Roma'nın ıssız sokaklarından kiliseye doğru yürüdü.Katolik lider daha önce de karantinanın bütün ülkeye yayılmasının ardından bomboş olan St Peter Meydanı'nda balkon penceresinde görüntülenmişti.Papa ardından İtalya'nın başkentindeki iki kiliseyi daha ziyaret etmek için Vatikan'dan ayrıldı.İlk önce Santa Maria Maggiore Bazilikası'nda dua ederek her zaman hareketli olan Via del Corso'da aşağı inmeye başladı.Vatikan sözcüsü Matteo Bruni, birkaç gün evvel soğuk algınlığı yaşayan 83 yaşındaki papanın, sokaklarda 'hacca gidiyormuş gibi yürümeye' karar verdiğini açıkladı.Papa'nın karantina altındaki Roma sokaklarında yürüme kararı Vatikan'ın Kutsal Hafta törenlerinin de kapalı kapılar ardında devam edeceğinin duyurulmasının ardından geldi.İtalya Çin anakarası dışında yaşanan en büyük ikinci salgın vakası ile mücadele ediyor. İtalya'da ölenlerin sayısı 368 artarak 1809'a, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 24 bin 747'ye çıktı.Ülkede, üç hafta önce patlak veren Covid-19 salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma’da düzenlediği günlük basın toplantısında, ülke genelindeki Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma’da düzenlediği günlük basın toplantısında, ülke genelindeki Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.Borrelli, ölü sayısının düne göre 368 arttığını ve toplam sayının 1809’a yükseldiğini kaydetti.Dün 1966 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısına 369 kişinin daha eklendiğini vurgulayan Borrelli, toplam sayısının 2335’e ulaştığını duyurdu.Borrelli’nin bugün açıkladığı ölü sayısı, ülkede 21 Şubat’tan beri devam eden yeni tip koronavirüs acil durumunda bir günde kaydedilen en yüksek sayı oldu.Borelli, vatandaşlara sadece iş, tıbbi yardım ve gıda alışverişi için dışarı çıkmaları tavsiyesinde bulundu.Yüksek Sağlık Kurulu (ISS) Başkanı Silvio Brusaferro, Kovid-19’dan etkilenen diğer Avrupa ülkelerinin de virüsle mücadelede İtalya’nın uyguladığı yöntemleri hayata geçirdiğine vurgu yaptı.Başbakan Giuseppe Conte'nin Kovid-19 salgınından en çok etkilenen Lombardiya Bölgesi'ne yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranında sınıra yaklaşılması sebebiyle ayrı önem verdiği belirtildi.Avrupa ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ederken, ülkeler, virüsün yayılmasını engellemek için tedbirler almaya devam ediyor.Koronavirüsten dolayı olağanüstü hal ilan edilen İspanya'da, son rakamlara göre ölü sayısı 196, vaka sayısı 6 bin 400.Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin 91 ve vaka sayısının 4 bin 500'e ulaştığı Fransa'da, Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, koronavirüsün, halkın yarısından fazlasına bulaşabileceğini belirtti.