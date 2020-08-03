Son dakika haberi: Pandemi araştırmasında ortaya çıktı! Coronavirüs o ülkeden yayıldı

DÜNYA'DAKİ VAKALARIN DÖRTTE BİRİNDEN FAZLASI İTALYA KAYNAKLI Ancak, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri tarafından yapılan yeni bir çalışmada virüsün kaynağı net olarak belirtilmese de dünyaya yayılmasında en büyük pay İtalya'ya sahip. Araştırmaya göre dünyada ülkelerin dört birinden fazlasına virüs İtalya'dan dönenler aracılığıyla giriş yaptı.