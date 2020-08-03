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Hürriyet
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Dünya
Haber Giriş: 03 Ağustos 2020 - 19:18,

Son dakika haberi: Pandemi araştırmasında ortaya çıktı! Coronavirüs o ülkeden yayıldı

Son dakika haberine göre; Corona virüsü salgınının Çin'in Wuhan kentinde çıktıktan sonra dünyaya yayıldığı biliniyordu. Ancak ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, tarafından yapılan bir araştırmada şoke eden gerçek ortaya çıktı.

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ABD'li araştırmacılar coronavirüsün dünyaya Çin'den yayılmadığını açıkladı. İşte tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgınıyla ilgili gerçek...

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ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, dünya genelinde görülen ilk vakaları inceledi.

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Sonuçlarda, ülkelerde görülen ilk vakaların yüzde 27'sinin corona virüsü İtalya'dan, yüzde 22'sinin Çin'den, yüzde 11'nin ise İran'dan ülkelerine getirdiği ortaya çıktı.

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200'ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs pandemisinin başlangıcından bu yana 6 ayı aşkın bir süre geçti. Dünya genelinde vaka sayısı 20 milyona, ölü sayısı 700 bine yaklaşırken bilim dünyası virüsün kaynağını ve sıfırıncı hastayı (ilk vaka) araştırmaya devam ediyor.

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Yeni tip corona virüsün geçen yılın Aralık ayında Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan'daki bir hayvan pazarında ortaya çıktığı ve buradan dünyaya yayıldığı düşünülüyor.

6DÜNYADAKİ VAKALARIN DÖRTTE BİRİNDEN FAZLASI İTALYA KAYNAKLI
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DÜNYA'DAKİ VAKALARIN DÖRTTE BİRİNDEN FAZLASI İTALYA KAYNAKLI

Ancak, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri tarafından yapılan yeni bir çalışmada virüsün kaynağı net olarak belirtilmese de dünyaya yayılmasında en büyük pay İtalya'ya sahip. Araştırmaya göre dünyada ülkelerin dört birinden fazlasına virüs İtalya'dan dönenler aracılığıyla giriş yaptı.

7ÇİN VE İRAN TAKİP EDİYOR
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ÇİN VE İRAN TAKİP EDİYOR

The Lancet adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmada, araştırmacılar 99 ülkede görülen ilk Covid-19 vakalarını incelendi. Buna göre, ülkelerin yüzde 27'sindeki ilk vakalar İtalya'dan dönen vatandaşları nedeniyle görüldü. İtalya'yı yüzde 22 ile Çin, yüzde 11 ile İran izledi.

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Araştırmada, Çin anakarası dışında yer alan 99 ülkenin Covid-19 vakası bildirdiği ve 75 ülkedeki vakaların hepsinde uluslararası seyahat geçmişi olduğu bildirildi.

9BİRKAÇ ÜLKE TÜM DÜNYAYA YAYDI
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BİRKAÇ ÜLKE TÜM DÜNYAYA YAYDI

CDC'den Dr. Fatimah Dawood, "Bulgularımız, sadece birkaç ülkeden seyahatle Sars-Cov-2'nin ülkelere tüm ülkelere yayıldığını gösteriyor. Corona virüs, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 11 Mart'ta ilan etmeden önce de pandemi karakteri taşıyordu" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan, İtalya'de Covid-19 vakalarının sayısı 250 bine yaklaşırken ölü sayısı 35 bini geçti. (Kaynak NTV)

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