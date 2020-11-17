Son dakika haberi... Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında kriz çıktı! Eski eşim evimi gasp etti
Ünlü şarkıcı- oyuncu Özcan Deniz, 2016'dan beri aşk yaşadığı, kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 8 Mart 2018'de nikah masasına oturmuştu.
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Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre, geçtiğimiz yıl ihanet iddiaları sonrası Aile Mahkemesi'nde tek celsede boşanan çift arasında yeni bir gerilim yaşanıyor. Özcan Deniz mahkeme kararınca Sarıyer'de bulunan ikametinde yaşamaya devam edecekti.
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Fakat Feyza Aktan evden çıkmayı reddedip oğlu ile orada yaşamaya devam etti. Deniz, ihtarname çekip eski eşinin evi boşaltmasını ve anahtarı kendisine teslim etmesini istedi.
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Fakat ihtarnameye rağmen Aktan evden ayrılmadı. Bunun üzerine ünlü şarkıcı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.
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Eşinin kendisine ait evi gasp ettiğini ileri süren Deniz'in şikayetinin ardından soruşturma başlatıldı.
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TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ
Yürütülen soruşturmada savcılık, Özcan Deniz'in ihbar ettiği suçun cezai bir yaptırımı olmadığını, ünlü şarkıcının hakkını hukuk mahkemelerinde araması gerektiği belirterek dosyaya takipsizlik kararı verdi.
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'YA YENİDEN EVLENELİM YA DA BANA İSTEDİĞİM 15 MİLYON TL TAZMİNATI VER'
15 aylık evliliklerini 2019 Haziran’da bitiren Özcan Deniz ile Feyza Aktan, geçtiğimiz aylarda yine gündeme gelmişti. Aktan, oyuncuya ‘Ya yeniden evlenelim ya da bana istediğim 15 milyon TL tazminatı ver’ diye rest çekmişti.