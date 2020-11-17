Son dakika haberi... Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında kriz çıktı! Eski eşim evimi gasp etti

'YA YENİDEN EVLENELİM YA DA BANA İSTEDİĞİM 15 MİLYON TL TAZMİNATI VER' 15 aylık evliliklerini 2019 Haziran’da bitiren Özcan Deniz ile Feyza Aktan, geçtiğimiz aylarda yine gündeme gelmişti. Aktan, oyuncuya ‘Ya yeniden evlenelim ya da bana istediğim 15 milyon TL tazminatı ver’ diye rest çekmişti.