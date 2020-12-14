Son dakika haberi... Oyuncu çift Damla Sönmez ve nişanlısı Ushan Çakır ayrıldı
Ünlüler dünyasında ayrılık rüzgarı esiyor. Damla Sönmez, üç yıldır nişanlı olduğu Ushan Çakır’dan ayrıldı. Güzel oyuncunun, evlilik için beklemekten bıkıp usandığı ve bu yüzden aşkı bitirme kararı aldığı öğrenildi.
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Karantina döneminde magazin dünyasında ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Hadise-Kaan Yıldırım aşkının bitmesinden sonra bir başka ayrılık haberi de evlilik hazırlığı yapan Damla Sönmez ile Ushan Çakır ikilisinden geldi.
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Güzel oyuncu Damla Sönmez, üç yıl önce nişanlandığı sevgilisi Ushan Çakır'la yollarını ayırdı. Sönmez'in, evliliklerinin bir türlü gerçekleşmemesi sebebiyle bıkıp usandığı ve aşkı noktaladığı öğrenildi.
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Güzel oyuncunun, sosyal medya hesabındaki aşk fotoğraflarını silmesi ve nişan yüzüğünü çıkarması da "Artık geri dönüş" yok olarak yorumlandı. (Takvim)
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PANDEMİ YARAMADI!
KAAN YILDIRIM - HADİSE
Hadise ile Kaan Yıldırım birlikteliğinden ayrılık haberi gelmiş, ardından ünlü çift romantik bir paylaşım yaparak iddiaları yalanlamıştı. Kötü haberi Hadise Instagram hesabından duyurdu.
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AYRILIK İDDİALARI GERÇEK ÇIKTI!
Sosyal medya hesabından ilişkisinin bittiğini açıklayan Hadise, 'Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor...Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim..."dedi.
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ASLI BEKİROĞLU - CAN KOÇKAN
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı Can Koçkan’la ilişkisini noktaladı.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan çift, eğlenceli anlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyordu. İkilinin ayrıldığı da Instagram sayfalarından birbirlerinin fotoğraflarını silmeleriyle ortaya çıktı.
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Önce Aslı Bekiroğlu, ardından Can Koçkan birlikte çekilmiş fotoğraflarını kaldırdı. Evlenecekleri konuşulan çift, daha önce “Ailelerimiz tanıştı, çok iyiyiz” açıklamasını yapmıştı.