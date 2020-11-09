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Haber Giriş: 09 Kasım 2020 - 14:26 | 

Son dakika haberi... Oyuncu Ahmet Uz son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Ahmet Uz, 75 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçı, uzun süredir akciğerindeki sorun nedeniyle tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi’nde dün sabaha karşı vefat etti.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Bugün Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından usta oyuncu son yolculuğuna uğurlanmak üzere Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'na götürüldü.

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Eşi Rengin Uz, kızı Ahu Uz, Talat Bulut ve yakınlarının katıldığı cenaze töreninde Ahmet Uz son yolculuğuna uğurlandı.

3ÜNLÜ İSİMLER KATILMADI
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ÜNLÜ İSİMLER KATILMADI

Birçok projede yer alan Ahmet Uz'un cenaze törenine sanat camiasından sadece Talat Bulut katıldı.

4AHMET UZ KİMDİR
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AHMET UZ KİMDİR

Ahmet Uz, 22 Mart 1945'te Ankara'da dünyaya geldi. Müzisyen bir aileden gelen ve 1970 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak sanat yaşamına adımını atan Uz, bazı özel tiyatro kuruluşlarında ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı.

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Şehir Tiyatroları kadrosuna geçmesi, 1977 sürecinde oldu. 100'den fazla oyunda rol alan sanatçı, tiyatro dışında sinema ve dizi filmler de çevirmiştir. Ayrıca seslendirme konusunda da çalışmalarda bulunan Ahmet Uz, bazı filmlere de yapımcı olarak imza atmıştır.

6AHMET UZ FİLMLERİ VE DİZİLERİ NELER
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AHMET UZ FİLMLERİ VE DİZİLERİ NELER?

Yapımcılık;

Kadınca -1984
Acı - 1984
Fırtına Gönüller - 1984
Fidan - 1984
Şaşkın Gelin - 1984
Darbe - 1984

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Oyunculuk;

Kehribar - 2016
İncir Reçeli 2 - 2014
Bir Aşk Hikayesi - 2013
Acayip Hikâyeler - 2012
Unutulmaz - 2009-2011
Mahşer - 2007
Peri Tozu - 2007
Küçük Hanımefendinin Şoförü - 2006
Küçük Hanımefendi - 2006
Eylül - Hamdi

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Yeniden Çalıkuşu - 2005
Zeytin Dalı - 2005
Yadigar - 2004
Yabancı Damat - 2004
Şarkılar Seni Söyler - 2003
Mühürlü Güller - 2003
Zehirli Çiçek - 2000
Cadı Ağacı - 1994
Kara Melek - 1996
Üç İstanbul - 1983
Bir Yudum Mutluluk - 1982
Erkek Fatma - 1969

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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