Son dakika haberi... Oyuncu Ahmet Uz son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Ahmet Uz, 75 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçı, uzun süredir akciğerindeki sorun nedeniyle tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi’nde dün sabaha karşı vefat etti.
Bugün Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından usta oyuncu son yolculuğuna uğurlanmak üzere Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'na götürüldü.
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Eşi Rengin Uz, kızı Ahu Uz, Talat Bulut ve yakınlarının katıldığı cenaze töreninde Ahmet Uz son yolculuğuna uğurlandı.
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ÜNLÜ İSİMLER KATILMADI
Birçok projede yer alan Ahmet Uz'un cenaze törenine sanat camiasından sadece Talat Bulut katıldı.
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AHMET UZ KİMDİR
Ahmet Uz, 22 Mart 1945'te Ankara'da dünyaya geldi. Müzisyen bir aileden gelen ve 1970 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak sanat yaşamına adımını atan Uz, bazı özel tiyatro kuruluşlarında ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı.
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Şehir Tiyatroları kadrosuna geçmesi, 1977 sürecinde oldu. 100'den fazla oyunda rol alan sanatçı, tiyatro dışında sinema ve dizi filmler de çevirmiştir. Ayrıca seslendirme konusunda da çalışmalarda bulunan Ahmet Uz, bazı filmlere de yapımcı olarak imza atmıştır.
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AHMET UZ FİLMLERİ VE DİZİLERİ NELER?
Yapımcılık;
Kadınca -1984 Acı - 1984 Fırtına Gönüller - 1984 Fidan - 1984 Şaşkın Gelin - 1984 Darbe - 1984
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Oyunculuk;
Kehribar - 2016 İncir Reçeli 2 - 2014 Bir Aşk Hikayesi - 2013 Acayip Hikâyeler - 2012 Unutulmaz - 2009-2011 Mahşer - 2007 Peri Tozu - 2007 Küçük Hanımefendinin Şoförü - 2006 Küçük Hanımefendi - 2006 Eylül - Hamdi
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Yeniden Çalıkuşu - 2005 Zeytin Dalı - 2005 Yadigar - 2004 Yabancı Damat - 2004 Şarkılar Seni Söyler - 2003 Mühürlü Güller - 2003 Zehirli Çiçek - 2000 Cadı Ağacı - 1994 Kara Melek - 1996 Üç İstanbul - 1983 Bir Yudum Mutluluk - 1982 Erkek Fatma - 1969