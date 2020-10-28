Son dakika haberi: Ortaokul 6.7. sınıflar ve lise 10. ve 11. sınıflarda okullar ne zaman açılacak, açılacak mı? Bakan Koca'dan net açıklama!

YATILI ÖĞRENCİLER SINAV GÜNLERİ OKULDA KALABİLECEK Sınav tarihleri en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-Okul sistemine işlenecektir. Yatılı bölge ortaokullarında kayıtlı olan ve eğitim öğretim sürecini uzaktan eğitim yoluyla takip eden öğrencilerin, sınav tarihlerinin olduğu günlerde pansiyon kapasitesi, ulaşım şartları ve hijyen koşulları dikkate alınarak pansiyonda konaklayabilmeleri sağlanacak.



BEDEN EĞİTİMİ, MÜZİK VE GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE SINAV YOK, PROJE VAR



Öğrencilerin yüz yüze eğitim, canlı ders veya EBA TV takip ve ders etkinliklerine katılımlarına göre her bir dersin haftalık ders saati sayısı iki ve daha az olanlara iki, haftalık ders saati sayısı ikiden fazla olanlara ise üç defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecek. Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve oyun, beden eğitimi ve spor, trafik güvenliği, insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım, Peygamberimizin hayatı, temel dini bilgiler ve seçmeli derslerde sınav yapılmayacaktır. Bu derslerin dönem puanı ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanları ile oluşturulacak.



ÖNCEKİ SINAVLAR GEÇERLİ OLACAK



2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci döneminde bugüne kadar yapılmış olan bir sınav veya ölçme değerlendirme uygulamasının var olması durumunda bunlar geçerli olacak ve e-okul sistemine işlenecek.



