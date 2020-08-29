MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: Önlemlere rağmen korkutan artış sürüyor... Avrupa koronavirüse diz çöktü
GeriDünya Son dakika haberi: Önlemlere rağmen korkutan artış sürüyor... Avrupa koronavirüse diz çöktü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Dünya
AA/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 29 Ağustos 2020 - 12:50 | 

Son dakika haberi: Önlemlere rağmen korkutan artış sürüyor... Avrupa koronavirüse diz çöktü

Koronavirüs salgını tüm dünyada yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Virüsü kontrol almaya başlayan ülkelerse vaka sayılarında bir bir yeniden yükselişe geçmeye başladı. Covid-19'un en çok etkilediği yer ABD olmaya devam ederken Avrupa'dan gelen haberler korku yarattı. Avrupa'nın en büyük ülkeleri son günlerde vaka sayısında rekor kırmaya başladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı neredeyse 25 milyona ulaşmış durumda.

2
Abone Olgoogle-news

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 850 bine yaklaştı.

3
Abone Olgoogle-news

Salgından en çok etkilenen ve en yüksek vaka ve ölüm sayılarına sahip olan ülke hala ABD olmasına rağmen Avrupa'dan korkutan haberler gelmeye başladı.

4
Abone Olgoogle-news

Salgının ilk başladığı günlerde çok ağır kayıplar veren İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkeler sıkı tedbirler uygulayarak koronavirüsü kontrol altına almıştı. Ancak Avrupa alarm vermeye başladı, herkesi ikinci dalga korkusu sardı.

5
Abone Olgoogle-news

Avrupa'nın üç devi Fransa, İtalya ve İspanya'da sadece 24 saatte 24 bine yakın yeni vaka görüldü!

6FRANSA
Abone Olgoogle-news

FRANSA

Fransa'da korkulan oldu, aylardır görülmeyen koronavirüs rakamları açıklandı.

7
Abone Olgoogle-news

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 7 bin 379 vaka görüldü.

8
Abone Olgoogle-news

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 379 artışla 267 bin 77'ye yükseldi. Bu rakam marttan bu yana kaydedilen günlük en yüksek vaka sayısı oldu.

9
Abone Olgoogle-news

Son 24 saatte hastanelerde 20 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 596'ya ulaştı.

10
Abone Olgoogle-news

Covid-19 nedeniyle 387'si yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 535 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede iyileşenlerin sayısı 193 artarak 86 bin 177 oldu.

11
Abone Olgoogle-news

Fransa'da dün günlük vaka sayısı 6 bin 111'e ulaşmıştı. Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

12
Abone Olgoogle-news

Bas-Rhin Valiliği, Strazburg ve nüfusu 10 bini geçen semtlerde açık alanlarda yarın sabah saat 08.00 itibarıyla maske kullanımının zorunlu hale geleceğini duyurdu. Başkent Paris'te de bugünden itibaren kentin tamamında maske kullanımı zorunlu oldu.

13İTALYA
Abone Olgoogle-news

İTALYA

İtalya'da DA ürküten artış sürüyor. Ülkede mayıs ayından beri yaşanan en yüksek vaka sayıları görüldü.

14
Abone Olgoogle-news

İtalya, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 1462 yeni vaka açıkladı.

15
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, günlük vaka sayısı düne göre hafif bir artış gösterirken, mayıs ayı başından beri görülen en yüksek seviye oldu.

16
Abone Olgoogle-news

Son 24 saatte 1462 yeni vaka kaydedildi ve bunlarla İtalya'da Covid-19 bulaşanların sayısı 265 bin 409 oldu. Ülkede ölü sayısı da son 24 saatte 9 artarak, 35 bin 472'ye yükseldi.

17
Abone Olgoogle-news

Halihazırda ülkede aktif koronavirüs hasta sayısı da 1103 artarak 23 bin 35'e çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 348 artarak 206 bin 902 oldu.

18VİRÜS GENÇLERE SIÇRADI
Abone Olgoogle-news

VİRÜS GENÇLERE SIÇRADI

Bu arada, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü verilerine göre ülkede yeni vakaların yaş ortalaması 29-30'a kadar gerilediği belirtildi.

19
Abone Olgoogle-news

Diğer yandan, La Repubblica gazetesinin haberine göre, ülkedeki yerel bölge yönetimleri, geçen yıla nazaran bu yıl doz sayısını 5 milyon doz daha artırarak 16,7 milyon doz grip aşısı aldı.

20
Abone Olgoogle-news

Haberde, bununla Covid-19'a karşı riskli kategoride bulunan özellikle 65 yaş üstü nüfusun korunmasının amaçlandığı ve her 4 İtalyandan birinin grip aşısı olabileceği belirtildi.

21İSPANYA
Abone Olgoogle-news

İSPANYA

İspanya'da bir günde 9 bin 779 yeni Covid-19 vakası açıklandı

22
Abone Olgoogle-news

İspanya Sağlık Bakanlığı, dün 429 bin 507 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 9 bin 779 artışla 439 bin 286 olarak güncelledi.

23
Abone Olgoogle-news

Açıklamaya göre, ülkede son bir haftada açıklanan yeni vaka sayıları toplamda 33 bin 850 olurken, 17 özerk yönetim arasında Madrid, Bask ve Endülüs bölgeleri salgının en yoğun görüldüğü yerler olarak öne çıktı.

24
Abone Olgoogle-news

Covid-19'dan son 7 günde, 129 kişi hayatını kaybetti ve salgından ölenlerin toplam sayısı 29 bin 11'e çıktı. Ülkede son 7 günde Covid-19'dan dolayı 1693 kişi hastanede tedavi gördü, bunlardan 129'u yoğun bakımda kaldı.

25
Abone Olgoogle-news

Öte yandan Sağlık Bakanı Salvador İlla, İspanya'da Covid-19 aşı adayı klinik denemelerinde ikinci aşamaya geçilerek ilk kez insan üzerinde test edilmesine onay verildiğini açıkladı.

26
Abone Olgoogle-news

Almanya, Belçika ve İspanya'nın birlikte yürüttüğü klinik denemelerin İspanya'daki bölümünde Madrid'de iki ve Santander'de bir hastanenin kullanılacağını aktaran İlla, gönüllü 190 kişinin katılacağı testlerin sonuçlarının birkaç ay sonra gelmeye başlayacağını söyledi.

27İSPANYADA YENİ YASAKLAR
Abone Olgoogle-news

İSPANYA'DA YENİ YASAKLAR

İspanya’nın başkenti Madrid’de korona virüs salgınında vaka sayılarında yaşanan artışın ardından Madrid Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJM) sokakta sigara içilmesinin ve gece hayatının yasaklanması yönünde karar aldı.

28
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi