Son dakika haberi: Ölümcül coronavirüsünde son gelişmeler

ÖLÜM BİLANÇOSU YENİLENDİ Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, daha önce bildirilen enfeksiyon ve ölümlerin sayısını revize ederek aşağıya çekti. Çin'in bu hamlesi dünya genelinde tartışmaları da beraberinde getirecek gibi gözüküyor.