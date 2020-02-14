Son dakika haberi: Ölümcül coronavirüsünde son gelişmeler
Dünyayı etkisi altına alan ölümcül yeni tip coronavirüsü (COVID-19) hız kesmiyor. Gelen son dakika bilgisine göre; Çin'in ölümler ve enfekte vakalar ile ilgili yaptığı son açıklama dünyada büyük tartışma yaratacak cinsten. İşte ölümcül virüste yaşanan tüm gelişmeler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
ABD'DEN ÇİN'E SERT SÖZLER: VİRÜSTE ŞEFFAF DEĞİLLER
Üst düzey Beyaz Saray yetkilisi Larry Kudlow'dan Çin'i kızdıracak açıklamalar geldi.
2
Kudlow Çin'in daha fazla şehirde 'savaş dönemi' önlemleri alması gerektiğini açıkladı. Kudlow, Çinli yetkilileri coronavirüsü salgını ile başa çıkma konusunda daha şeffaf olmaya çağırdı.
3
ABD'nin Çin'in coronavirüsü savaşı ile ilgili daha önce yaptığı açıklamalar Pekin yönetiminin tepkisini çekmiş, Çin'den çok sert cevaplar gelmişti.
4
Pekin yönetimi ABD'yi virüs salgını ile ilgili aşırı tepki verdikleri ve dünya ülkelerini boşu boşuna endişelendirdiği ile ilgili açıklama yapmıştı.
5
VİRÜS HIZ KESMİYOR
Çin anakarasında 5 bin 90 yeni vaka daha görüldü. Böylelikle, dünya genelinde enfekte olan sayısı 64 bin 435'e yükseldi.
6
Coronavirüsü nedeniyle ölenlerin sayısı da bin 383 kişiye yükselmiş durumda.
7
Çin anakarası dışında dünya genelinde 25 ülkede 585 enfekte olmuş vaka var. Dün Japonya'da 80'li yaşlarında bir kadın yaşamını yitirdi ve Çin anakarası dışında ölen 3. insan oldu.
8
ÖLÜM BİLANÇOSU YENİLENDİ
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, daha önce bildirilen enfeksiyon ve ölümlerin sayısını revize ederek aşağıya çekti. Çin'in bu hamlesi dünya genelinde tartışmaları da beraberinde getirecek gibi gözüküyor.
9
Komisyon yaptığı açıklamada, veri toplama ve kaydetme işlemlerinde hata yapıldığını bazı bilgilerin çift yüklendiği için aşağıya çekildiğini belirtti.
10
DSÖ'DEN VİRÜS AÇIKLAMASI: DÜNYA NÜFUSUNUN ÜÇTE İKİSİNİ ETKİLEYEBİLİR
Dünya Sağlık Örgütü üyesi Ira Longini ölümcül coronavirüsünün dünya nüfusunun üçte ikisine bulaşabileceği uyarısında bulundu.
11
Longini’nin tahminine göre, enfekte olmuş bir kişinin hastalığı genellikle 2-3 kişiye aktardığını gösteren verilere dayanarak, milyarlarca insanın enfekte olacağı anlamına geliyor.
12
"Bulaşıcılığı değişmedikçe, şuanki prosedürler ancak bu kadar iyi çalışabilir, vakaları izole etmek ve karantinaya almak bu virüsü durdurmayacak."
13
Longini virüsün dünyayı çok keskin şekilde etkileyeceğini düşünen tek bilim insanı değil.
14
Hong Kong Üniversitesi'nden Gabriel Leung da virüs kontrol altına alınmazsa dünya nüfusunun neredeyse üçte ikisine bulaşacağı açıklamasını yapıyor.
15
Japonya'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 4 Şubat'ta karantinaya alınan "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde, 44 kişide daha virüs tespit edilmesiyle gemideki vaka sayısı 218'e, ülkedeki vaka sayısı 247'e yükselmişti.
16
İlk olarak Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen COVID-19, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.
17
AVUSTRALYA YASAĞI UZATTI
Avustralya, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer kent, bölge ve ülkelere yayılan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı Çin'e uygulanan seyahat yasağını bir hafta daha uzattı.
18
Başbakan Scott Morrison, federal hükümetin Ulusal Güvenlik Komitesi toplantısından sonra düzenlediği basın toplantısında, yeni tip coronavirüs salgını nedeniyle daha önce açıkladıkları "Çin'den Avustralya'ya 14 günlük seyahat yasağı"nı bir hafta daha uzattıklarını duyurdu.
19
JAPONYA 15,3 MİLYAR YEN AKTARIYOR
Japonya, yeni tip coronavirüsle mücadeleye 15,3 milyar yen aktarıyor
20
Bu arada Japonya, yeni tip Coronavirüsün yayılmasını önlemek için acil durum tedbirlerine 15,3 milyar yen (yaklaşık 840 milyon lira) aktaracak.
21
Kyodo'nun haberine göre, Japonya Başbakanı Abe Şinzo, yeni tip coronavirüsle mücadeleye 10,3 milyar doları devlet bütçesindeki rezerv fonlarından olmak üzere 15,3 milyar yen tahsis edileceğini açıkladı.
22
Abe, bu miktarın kabine tarafından onaylanacağını kaydetti.