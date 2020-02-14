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Dünya
hurriyet.com.tr / Fotoğraflar: Reuters,AP,AFP
Haber Giriş: 14 Şubat 2020 - 10:32, /

Son dakika haberi: Ölümcül coronavirüsünde son gelişmeler

Dünyayı etkisi altına alan ölümcül yeni tip coronavirüsü (COVID-19) hız kesmiyor. Gelen son dakika bilgisine göre; Çin'in ölümler ve enfekte vakalar ile ilgili yaptığı son açıklama dünyada büyük tartışma yaratacak cinsten. İşte ölümcül virüste yaşanan tüm gelişmeler...

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1ABDDEN ÇİNE SERT SÖZLER: VİRÜSTE ŞEFFAF DEĞİLLER

ABD'DEN ÇİN'E SERT SÖZLER: VİRÜSTE ŞEFFAF DEĞİLLER

Üst düzey Beyaz Saray yetkilisi Larry Kudlow'dan Çin'i kızdıracak açıklamalar geldi.

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Kudlow Çin'in daha fazla şehirde 'savaş dönemi' önlemleri alması gerektiğini açıkladı. Kudlow, Çinli yetkilileri coronavirüsü salgını ile başa çıkma konusunda daha şeffaf olmaya çağırdı.

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ABD'nin Çin'in coronavirüsü savaşı ile ilgili daha önce yaptığı açıklamalar Pekin yönetiminin tepkisini çekmiş, Çin'den çok sert cevaplar gelmişti.

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Pekin yönetimi ABD'yi virüs salgını ile ilgili aşırı tepki verdikleri ve dünya ülkelerini boşu boşuna endişelendirdiği ile ilgili açıklama yapmıştı.

5VİRÜS HIZ KESMİYOR

VİRÜS HIZ KESMİYOR

Çin anakarasında 5 bin 90 yeni vaka daha görüldü. Böylelikle, dünya genelinde enfekte olan sayısı 64 bin 435'e yükseldi.

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Coronavirüsü nedeniyle ölenlerin sayısı da bin 383 kişiye yükselmiş durumda.

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Çin anakarası dışında dünya genelinde 25 ülkede 585 enfekte olmuş vaka var. Dün Japonya'da 80'li yaşlarında bir kadın yaşamını yitirdi ve Çin anakarası dışında ölen 3. insan oldu.

8ÖLÜM BİLANÇOSU YENİLENDİ

ÖLÜM BİLANÇOSU YENİLENDİ

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, daha önce bildirilen enfeksiyon ve ölümlerin sayısını revize ederek aşağıya çekti. Çin'in bu hamlesi dünya genelinde tartışmaları da beraberinde getirecek gibi gözüküyor.

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Komisyon yaptığı açıklamada, veri toplama ve kaydetme işlemlerinde hata yapıldığını bazı bilgilerin çift yüklendiği için aşağıya çekildiğini belirtti.

10DSÖDEN VİRÜS AÇIKLAMASI: DÜNYA NÜFUSUNUN ÜÇTE İKİSİNİ ETKİLEYEBİLİR

DSÖ'DEN VİRÜS AÇIKLAMASI: DÜNYA NÜFUSUNUN ÜÇTE İKİSİNİ ETKİLEYEBİLİR

Dünya Sağlık Örgütü üyesi Ira Longini ölümcül coronavirüsünün dünya nüfusunun üçte ikisine bulaşabileceği uyarısında bulundu.

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Longini’nin tahminine göre, enfekte olmuş bir kişinin hastalığı genellikle 2-3 kişiye aktardığını gösteren verilere dayanarak, milyarlarca insanın enfekte olacağı anlamına geliyor.

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"Bulaşıcılığı değişmedikçe, şuanki prosedürler ancak bu kadar iyi çalışabilir, vakaları izole etmek ve karantinaya almak bu virüsü durdurmayacak."

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Longini virüsün dünyayı çok keskin şekilde etkileyeceğini düşünen tek bilim insanı değil.

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Hong Kong Üniversitesi'nden Gabriel Leung da virüs kontrol altına alınmazsa dünya nüfusunun neredeyse üçte ikisine bulaşacağı açıklamasını yapıyor.

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Japonya'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 4 Şubat'ta karantinaya alınan "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde, 44 kişide daha virüs tespit edilmesiyle gemideki vaka sayısı 218'e, ülkedeki vaka sayısı 247'e yükselmişti.

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İlk olarak Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen COVID-19, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

17AVUSTRALYA YASAĞI UZATTI

AVUSTRALYA YASAĞI UZATTI

Avustralya, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer kent, bölge ve ülkelere yayılan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı Çin'e uygulanan seyahat yasağını bir hafta daha uzattı.

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Başbakan Scott Morrison, federal hükümetin Ulusal Güvenlik Komitesi toplantısından sonra düzenlediği basın toplantısında, yeni tip coronavirüs salgını nedeniyle daha önce açıkladıkları "Çin'den Avustralya'ya 14 günlük seyahat yasağı"nı bir hafta daha uzattıklarını duyurdu.

19JAPONYA 15,3 MİLYAR YEN AKTARIYOR

JAPONYA 15,3 MİLYAR YEN AKTARIYOR

Japonya, yeni tip coronavirüsle mücadeleye 15,3 milyar yen aktarıyor

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Bu arada Japonya, yeni tip Coronavirüsün yayılmasını önlemek için acil durum tedbirlerine 15,3 milyar yen (yaklaşık 840 milyon lira) aktaracak.

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Kyodo'nun haberine göre, Japonya Başbakanı Abe Şinzo, yeni tip coronavirüsle mücadeleye 10,3 milyar doları devlet bütçesindeki rezerv fonlarından olmak üzere 15,3 milyar yen tahsis edileceğini açıkladı.

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Abe, bu miktarın kabine tarafından onaylanacağını kaydetti.

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