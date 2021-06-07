Son dakika haberi: Ölü sayısı bir gecede 2.5 kat arttı! Koronavirüs listesi güncellendi..Türkiye kaçıncı sırada?
Son dakika haberi.. Koronavirüse (corona virüsü) bağlı ölümlerde eksik sayım yaptığı kabul eden ülkeler yeni virüs tablosunu açıkladı. Bu adım sonrası küresel Kovid-19 tablosu değişti. İşte yeni tablo ve Türkiye'nin yeri...
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Son dakika haberi.. İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.
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Neredeyse iki yıldır süren salgın dünya genelinde 3.7 milyondan fazla insanın canına mal oldu. Virüs on milyonlarca insana bulaştı.
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Ancak pek çok ülkede Kovid-19'a bağlı ölü sayıları gerçeği yansıtmıyor tartışmaları sürüyor.
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Peru ve Meksika, Kovid-19'a bağlı ölümlerde eksik sayım yaptığını kabul etti.
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Perulu uzmanlar, resmi istatistiklerde gerçek ölüm sayısının eksik sayıldığı konusunda uyardıktan sonra, yetkililer ölü sayısını 69 bin 342'den 180 bin 764'e revize etti.
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Başka bir deyişle gelen uyarılar sonrası ülkedeki Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı bir gecede 2,5 kat arttı.
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Meksika Sağlık Bakanlığı yetkililerinin son 1 yılı göz önünde bulundurarak yaptığı çalışmalar sonucunda, salgın kaynaklı ölü sayısının açıklanandan 4 bin 272 fazla olduğu belirtildi.
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Bu iki ülkeden gelen güncelleme sonrası küresel Kovid-19 tablosu da değişti.
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İşte dünya çapında koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler...
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20- Çekya: 1,661,520 vaka, 17,675 ölüm
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19- Güney Afrika: 1,691,491 vaka 56,929 ölüm
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18- Endonezya: 1,856,038 vaka 51,612 ölüm
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17- Peru: 1,980,391 vaka 186,073 ölüm
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16- Ukrayna: 2,214,517 vaka 51,182 ölüm.
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15- Meksika: 2,432,280 vaka 228,754 ölüm.
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14- Polonya: 2,875,136 vaka 74,152 ölüm
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13- İran: 2,960,751 vaka 80,941 ölüm
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12- Kolombiya: 3,547,017 vaka 91,422 ölüm
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11- İspanya: 3,697,987 vaka 80,196 ölüm
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10- Almanya: 3,706,934 vaka 89,825 ölüm
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9- Arjantin: 3,939,024 vaka 80,867 ölüm
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8- İtalya: 4,230,153 vaka 126,472 ölüm
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7- İngiltere: 4,511,669 vaka 127,836 ölüm
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6- Rusya: 5,126,437 vaka 123,787 ölüm
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5- Türkiye: 5,282,594 vaka 48,068 ölüm Virüse bağlı ölümler baz alındığında Türkiye 19'uncu sırada yer alıyor.
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4- Fransa: 5,707,683 vaka 109,973 ölüm
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3- Brezilya: 16,907,425 vaka 472,629 ölüm
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2- Hindistan: 28,809,339 vaka 346,784 ölüm
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1- ABD: 34,204,374 vaka 612,203 ölüm
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Resmi açıklama sonrası Peru kişi başına en yüksek ölüm oranının görüldüğü ülke oldu.
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Zira Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, artış Peru'yu 100 bin kişi başına 548 ölümle birinci sıraya yükseltti.
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Aynı verilere göre, 100 bin kişide 304 ölümle Macaristan ikinci sıraya geriledi.