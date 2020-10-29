Son dakika haberi: Okullar ne zaman açılacak? Ortaokul 6. 7. sınıflar ve lise 10. 11. sınıflarda okullar açılacak mı? Bakan Koca'dan açıklama!
Okullar ne zaman açılacak? sorusu son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Online eğitime devam eden 6. 7.10. ve 11. sınıflarda okulların açılacağı tarih gündemde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, daha önce kademeli olarak başlayan sınıflarda haftanın belli günlerinde eğitim öğretim sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklama geldi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki haftalar Bilim Kurulu'nun kademelendirmeyi devam ettirme şeklinde bir önerisi yok." dedi. İşte, 6.7.10. ve 11. sınıflarda okulların durumuyla ilgili ayrıntılar...
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Okulların ne zaman açılacağı son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Yüz yüze eğitimde kademeli eğitim devam ederken geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortaokul 5’inci ve liselerde 9’uncu sınıflarda yüz yüze eğitimin 2 Kasım itibarıyla yeniden başlayacağını duyurdu. Online eğitime devam eden lise 10.11. sınıflar ve ortaokul 6.7.sınıfların yüz yüze eğitime geçişiyle ilgili ise Bakan Koca'dan açıklama geldi. Koca, "Bilim Kurulu'nun kademelendirmeyi devam ettirme şeklinde bir önerisi yok." dedi. İşte, ayrıntılar.
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6. 7. 10. 11. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca eğitim öğretim dönemiyle ilgili şunları ifade etti;
Okullarla ilgili şu an ciddi bir artışın olmadığını biliyoruz. Toplumun genelinden farklı bir artış yok. Önümüzdeki günler salgının seyriyle birlikte diğer sınıfların kademli bir geçiş olması daha önce konuşulmuştu. Kademeli geçişin olup olmayacağı önümüzdeki dönem salgının seyri belirleyecek. İstanbul için şu an yeni bir kademe önerisinin olmadığını söyleyebilirim. Açılan sınıflarda da ortalamadan farklı bir durum yok. Tercihe bağlı ve 2+5 şeklinde bir eğitim sürüyor. Önümüzdeki haftalar Bilim Kurulu'nun kademelendirmeyi devam ettirme şeklinde bir önerisi yok.
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23 KASIM'DA 6,7,10 VE 11. SINIFLAR AÇILIYOR MU?
6,7,10 ve 11. Sınıfların açılış tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak geriye kalan sınıfların 23 Kasım’da açılacağı, böylece kademeli eğitime geçişin son aşamasının tamamlanacağı iddia edildi.
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ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortaokul 5’inci ve liselerde 9’uncu sınıflarda yüz yüze eğitimin 2 Kasım itibarıyla yeniden başlayacağını şu sözlerle duyurmuştu: “Ortaokullarda 5’inci sınıflarda, liselerde 9’uncu sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibariyle başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz.”
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SINAVLAR NASIL YAPILACAK?
2020-2021 eğitim öğretim yılında sınavların nasıl gerçekleşeceği belli oldu. Okullara gönderilen ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı yazıda dikkat çeken detaylar yer aldı. Buna göre tüm sınavlar okulda yapılacak.
Sınav takvimi, eğitim kurumu zümre başkanları kurulunca belirlenecek. Sınavlar ihtiyaç halinde cumartesi günü de yapılabilecek. İşte birinci dönem resmi ve özel ilkokul, ortaokul ile imam hatip ortaokullarında uygulanacak sınavların detayları:
Sınavlar okul ortamında yapılacak. Ancak kendisinde veya ailede birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da Kovid-19 salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak. Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve öğrenciye önceden duyurularak sınava alınacak.
Okullarda yapılacak sınavlarda dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulacak ve sınavların tarihine okullardaki sınıf/alan zümre başkanları kurulunca karar verilecek. Sınavı yapılacak her bir ders için sınav süresi bir ders saati olarak planlanacak ve sınav bu süreye uygun olarak hazırlanacak. Gerekli görülmesi halinde, cumartesi günleri de okullarda sınav yapılabilecek.
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YATILI ÖĞRENCİLER SINAV GÜNLERİ OKULDA KALABİLECEK
Sınav tarihleri en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-Okul sistemine işlenecektir. Yatılı bölge ortaokullarında kayıtlı olan ve eğitim öğretim sürecini uzaktan eğitim yoluyla takip eden öğrencilerin, sınav tarihlerinin olduğu günlerde pansiyon kapasitesi, ulaşım şartları ve hijyen koşulları dikkate alınarak pansiyonda konaklayabilmeleri sağlanacak.
BEDEN EĞİTİMİ, MÜZİK VE GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE SINAV YOK, PROJE VAR
Öğrencilerin yüz yüze eğitim, canlı ders veya EBA TV takip ve ders etkinliklerine katılımlarına göre her bir dersin haftalık ders saati sayısı iki ve daha az olanlara iki, haftalık ders saati sayısı ikiden fazla olanlara ise üç defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecek. Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve oyun, beden eğitimi ve spor, trafik güvenliği, insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım, Peygamberimizin hayatı, temel dini bilgiler ve seçmeli derslerde sınav yapılmayacaktır. Bu derslerin dönem puanı ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanları ile oluşturulacak.
ÖNCEKİ SINAVLAR GEÇERLİ OLACAK
2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci döneminde bugüne kadar yapılmış olan bir sınav veya ölçme değerlendirme uygulamasının var olması durumunda bunlar geçerli olacak ve e-okul sistemine işlenecek.