Son dakika haberi: Okullar ne zaman açılacak? Ortaokul ve liseler (8,9,10,11 sınıflar) için son durum..
Okullar ne zaman açılacak sorusu ve liselerin okula ne zaman gideceği 21 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimin ardından gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre kademeli eğitim sürecinde 1. sınıf ve okul öncesi öğrencileri uyum haftasında 1 gün okulda eğitim gördü. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim programıyla ilgili yaptığı son açıklamada, "İlk önce yüz yüze eğitime almak istiyoruz. 2. sınıfları okula almak için çalışmamız var." dedi. Gözler şimdi son dakika açıklamalarda. Peki, liseler için okullar ne zaman açılacak? İşte, 9. 10. 11. ve 12. sınıfların durumuyla gündemdeki son bilgiler...
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9. 10. 11. ve 12. sınıfların okula başlayacağı tarihle ilgili son gelişmeler veli ve öğrenciler tarafından resmi açıklamalarla takip ediliyor. MEB'in açıklamasına göre, kademeli eğitimde ilk etapta ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi sınıflar yüz yüz eğitime tabi tutulacak, diğer sınıflar ise EBA TV üzerinden online eğitimlerine devam edecek. Bakan Selçuk liseler ve diğer sınıflarla ilgili yaptığı açıklamada, "Diğer sınıflarla ilgili birkaç hafta sonra tekrar bir değerlendirme yapılacak." dedi. İşte, ayrıntılar.
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9. 10. 11. ve 12. sınıfların okula başlayacağı tarihle ilgili son gelişmeler veli ve öğrenciler tarafından resmi açıklamalarla takip ediliyor. MEB'in açıklamasına göre, kademeli eğitimde ilk etapta ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi sınıflar yüz yüz eğitime tabi tutulacak, diğer sınıflar ise EBA TV üzerinden online eğitimlerine devam edecek. Bakan Selçuk liseler ve diğer sınıflarla ilgili yaptığı açıklamada, "Diğer sınıflarla ilgili birkaç hafta sonra tekrar bir değerlendirme yapılacak." dedi. İşte, ayrıntılar.
2 gün yetmez. Net söylüyorum. Bunu biz tercih etmiyoruz. Keşke okulları hemen açabilsek. Bizim sorumluluğumuz ne? Okulu açmak. Bizim odaklandığımız bu. Okulları açınca ne yapacağız? Bize düşen gereğini yapmak. İlla uzaktan eğitim olsun diye istemiyorum. Benim açımdan çocukların ilk ihtiyaçları duygusal bağ. Öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla bir bağ kurma.
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Bu çocuklarımızın duygusal ihtiyacını halledelim. Diğerlerini yaparız. Benim için birinci vazife budur. Asıl önemli şey okumayla ilgili okuduğunu anlama. Okuma dediğiniz şey 2 aylık bir şey. Veliler rahat etsinler bunu biz hallederiz. Yaz boyunca çocuklara okuma yazma içeriği verdik. Neye hazırlandığını görsün, neyle karşılaşacağını görsün. Bütün bunlarla ilgili öğretmeniyle oynasın. Bütün bu süreçler aslında bizim hep çocukları, velileri hazırlamamızla ilgiliydi. Hiç şüphe etmesinler biz bunu yaparız.
Okuma yazma sürecinde okuma bayramı diye bir şey var. Bu Mart'tan sonra çocuklar hazır olur. Daha sonra yıl sonuna doğru eğlenceli bir şekilde çalışma yapılır. Bu çocuklarımız işin temelini aldılar. Fakat eksik kaldıkları yerlerde bu çocuklarımızı ilk önce yüz yüze eğitime almak istiyoruz. 2. sınıfları okula almak için çalışmamız var.
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BAŞKA HANGİ SINIFLARIN AÇILMASI GÜNDEMDE?
Bilim Kurulu'nun öneri paketi oluyor. Genel sadece okul değil çevre hayatla ilgili. Sağlık Bakanlığı bir çalışma yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde istişare yapılıyor. Daha önceki yıllarda biz arkadaşlarla oturup şu tarihte açılsın diyebiliyorduk.
Şimdi bu iş bütünsel bir iş. Bu süreçte Sağlık Bakanımızın, Kabine'de yapacağı sunumun sonucunda ortaya çıkan tabloda önümüzdeki sürece baktığımızda "Şu şu sınıflar açılabilir" önerisi geliyor. Bizim de önerimiz geliyor. Bunun doğrultusunda adımları atıyoruz. AB ülkelerine bakın tüm öğrencileri, bütün sınıfları alıyorlar. Bu da bir tercih ama biz Türkiye'de benzer koşullara sahip ülkelerin yaptığı gibi tamamını alalım istemiyoruz. Kontrollü gidelim istiyoruz. Aşama aşama sınıf sınıf gidelim istiyoruz. Herhangi bir risk olsun istemiyoruz.
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Elbette bir veli, vatandaş olarak bir görüş olacak ama o görüş uzman gibi konuşmaya gelince sıkıntı yaşatıyor. Dünyada maske takmak gerekli mi gerekmez mi diye bir tartışma oldu. Uzmanların farklı farklı yorumları oldu. Türkiye'de bilim insanlarımız hekimlerimiz dünyAda büyün projelere imza atıyorlar. Bilimin dışında bana göre böyle desem olur mu? Kanıta göre hareket etmemiz lazım.
Olası senaryolar çok çok daha kötüleşecekse buna hiç girmeyelim... Bir şey söylerken o kadar dikkatli olmaya çalışıyorum ki. Acaba o kelimenin çocuklarımıza bir sıkıntısı olur mu? Okullar gerçekten dışarıya göre çok kontrollü.
Okul dışında öğretmen denetimi gözetimi olmadığı için, okul içindeki kurallar dışarıda olmadığı için okul daha güvenli bir yer. Kameraların olduğu, nöbetçi öğretmenlerin olduğu bir yer. Sürekli çocuklarımız hijyen temas konusunda da eğitim alıyorlar. Okulların açılıp açılmamasını bu yönden de görmek lazım.
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2. SINIFLARDAN SONRASI NASIL OLACAK?
Grup grup bakmak lazım. Şu sınıflar da denebilir, şu gruplar da denebilir.
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BULAŞ RİSKİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU GRUP LİSE
Bilim Kurulu'nun raporları bulaş riskinin en yüksek olduğu grubu lise olarak görüyor. Dolayısıyla bizim en yüksek gruptan başlamamız riskli. Biz bu çocuklarımızın kaygısını azaltmak için destekleme eğitim kurslarında öğrencilerimiz yüz yüze eğitim alıyor. Küçük gruplar halinde geliyorlar böylece riski azaltıyoruz.
Özel eğitimli çocuklarımızı en erken düşünüyoruz çünkü onların sınıfları çok tenha. Araç gereçleri var özel, onlar evde yok.Kafamızda birden fazla takvim var.
Okulun şöyle bir işlevi var... Okul stabil bir atmosfer oluşturuyor, sosyal hareketlilikler azalıyor. Böyle baktığımızda tüm öğrencilerimizin gelmesinin avantajı da var. Ama emin olun, bu riski azalttıkça emin olduğumuz grupları açacağız. 8. ve 12. sınıflara cumartesi - pazar özel kanal açtık.
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Akademik destek diye bir yazılımımız var liseliler için. Eğitimde yapay zeka temelli bir yazılıma sahip olan birkaç ülke var. Çocuğun eğitim sürecini izliyor yazılım ve bu ücretsiz, herkese açık. Diyelim ki telefonumda internet kotam yok, 8 GB internet kotası.
Bir defa 8 saat - 7 saat tablete oturulmaz. Yanlış buluyorum. Önemli olan verimli çalışmak. Daha önce tableti elinden alırken oyunlarla ilgili bir durum söz konuydu. Şimdi dersle ilgili olduğu için 'Aman çocuğum tableti ala' dönüştü.
Kullanım şekli değişti. Bunun bir dengesini bulmak lazım. Önemli olan çocuğun akademik hedefi değil çocuğun kişisel olarak hayata hazır olması. Hayat kaçıyor, hayat kaçtığı için sosyal becerileri hayatı anlama becerileri... İşe girdiğinde üniversite soruları sormuyorlar ki. Bu becerilerin gelişmesi için hayat becerileri lazım.
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MESLEK LİSELERİ
Arzumuz atölye derslerinin bir an önce başlaması. Atölyeler geniş yerler ve az sayıda öğrenci var. Bunun kontrolünü sağlayabiliriz. Sağlık Bakanlığı ile paylaştık.
Birleştirilmiş sınıflardaki öğrencilerimiz var köylerde. Mümkünse oralara doğru da bir açılım yapmak önemli. Bu çalışmaya işyeri stajları da dahil. Ancak işyerlerinin bir kısmı resmi işyerleri. Fakat bazı özel ya da resmi kuruluşlar çeşitli sağlık nedenlerinden dolayı kısıtlamaya gidiyorlar.
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UZAKTAN EĞİTİMDE BAŞARI ORANI
İlk psikolojik destek hattını kuran ülke Türkiye. Bu tür hizmetlerin verilmesi. HES hizmetiyle salgın altyapısının kontrol edilmesi. 8-9 parametre var. Öğretmen eğitimleri, okul denetimleri... Bunlara baktığımız zaman dünyadaki ülkelerin içerisinde kesinlikle ilk 10'dayız.
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Okul müdürümüzün telefonuna bir çocuğumuzla ilgili bir bildirim var. Okulda bir kurul var. Hemen harekete geçiyor ve öğrencimizi okullarda hazırladığımız bir oda var, oraya alınıyor. Ailesine ve ilgili sağlık kuruluşuna haber veriyoruz. O sınıf 14 gün uzaktan eğitime davet ediliyor. Bu şekilde devam ediliyor.
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Bakan Selçuk: Gün gün takip ediyoruz
GİRESUN'a gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 22 Ağustos'ta, 11 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de kaybolduğu sel felaketini hatırlattı, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler de eğitim yatırımları konusunda her türlü tedbiri almış bulunuyoruz, almaya da devam ediyoruz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bazı ziyaret ve programlara katılmak üzere Giresun'a geldi. Valiliği ziyaret eden Bakan Selçuk, açıklamalarda bulundu. Sel felaketinin ardından bütün Türkiye'nin felaketle ilgili ne gerekiyorsa her türlü tedbirin alınması hususunda gereğini fazlasıyla yaptığını açıklayan Bakan Selçuk, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün ilgili bakanlıklar, bakan arkadaşlarımız burada ne tür projelere ihtiyaç olduğu, nelerin yapılması gerektiği konusunda haftalarca süren etütler gerçekleştirdiler.
Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler de eğitim yatırımları konusunda her türlü tedbiri almış bulunuyoruz, almaya da devam ediyoruz. Bugün burada eğitim-öğretim hayatımızın yüz yüze başlaması dolayısıyla da tekrar bir ziyaret tertip edip buradaki faaliyetleri sayın valimiz ve vekillerimizle birlikte gözden geçirmek ve bir değerlendirme yapmak üzere bulunuyoruz. Burada yapacağımız değerlendirme çalışmaları sonucunda da iş ve işlemlerin gidişatı hakkında bir istişare fırsatı da olacak. Bundan sonrası için de her türlü yatırımın, tedbirin alınacağı konusunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Burada yapılması gereken işler konusunda zaten sürekli bir irtibatımız var ve bu irtibat doğrultusunda da devam eden çalışmalar söz konusu. Tekrar geçmiş olsun diyorum ve buradaki çocuklarımızın, evlatlarımızın, öğretmenlerimizin ihtiyaçları konusunda her türlü tedbiri alacağımızı ifade etmek istiyorum” dedi.
‘GÜN GÜN TAKİP EDİYORUZ’
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'un Dereli ilçesinde Şehit Yüzbaşı İsmail Hakkı Öztürk İlkokulu'nu ziyaret etti. Burada gazetecilerin yüz yüze eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik sorularını cevaplayan Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimin başlamasıyla gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Bakan Selçuk, "Biz emin olun gün gün takip ediyoruz. Her gün ne tür durumlar söz konusu, neler yaşıyoruz diye. Şunu açık ifade edebilirim ki her şey gayet güzel gidiyor. Tek tük problemler olmasına rağmen anında müdahale konusunda krize müdahale ekiplerimiz ve bu problemlerin nasıl çözüleceği konusunda yerelde çalışan ekiplerimiz hazırlar ve gerekeni yapıyorlar.
Önümüzdeki süreç elbette Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılacak toplantı sonrasında tekrar ortaya konulacak. Ne tür bir yol haritası olacağını düşündüğümüzde, Milli Eğitim Bakanlığı olarak görevimiz okulları açmak, açık tutmak. Okulların açılması ile ilgili şartları izleyerek, durumlara bakarak salgının seyrini ayrıntılı olarak inceleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda önümüzdeki süreçte okulların açılması konusunda daha ileri aşamalarda kararlar almayı umut ediyoruz" dedi.
‘ÖĞRENCİLERİN KATILIM ORANI YÜZDE 90’
Okulların açılmamasının yarattığı birtakım eğitim ve öğrenme kayıplarının orta ve uzun vadede çok büyük tahribatlara yol açabileceğini kaydeden Bakan Selçuk, "Bunun önüne geçebilmek için her türlü tedbiri öğretmenlerimizle beraber il, ilçe yöneticilerimiz ve okul müdürlerimizle beraber izliyoruz. Burada bir ilkokulda değerlendirmeler yaptık. Her şeyin güzel gittiğini gördük. Mesela burada öğrencilerin katılımı yüzde 90. Bu Türkiye ölçeğinde çok yüksek bir oran. Bu bizi umutlandırıyor. Şartlarımızın daha iyi olması konusunda gereken her türlü kararları alıyoruz. Önümüzdeki süreç, okulların bütün Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de hızla tedbirler alınarak açılması için gereken çalışmaları yapmaktır" dedi.