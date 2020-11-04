Son dakika haberi: Okullar ne zaman açılacak? 6. 7. 10 ve 11. sınıflarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA Okulların tatil yerlerinden, sokaktan, çarşı ve pazar yerlerinden daha güvenli olduğunu ispat etmek için fırsatlarının olduğunu ifade eden Ziya Selçuk, şöyle konuştu:



"Bizim koronavirüs süresince yaptığımız her işin bir simülasyona, modellemeye bağlı olduğunu analizler yaparak bu işleri yaptığımızı hususen belirtmek isterim. Tek bir çocuğumuzun, öğretmenimizin zarar görmesi bizi yaralar. Bundan dolayı adım adım öğretmenlerimizi ile birlikte 'Okulum Temiz' projesini yürütüyoruz. Denetmenlerimiz okulları tek tek dolaşıp her okulun durumuna bakıp, gereken neyse bunları yapıyorlar. Çok büyük emek veriyorlar.



Bu işi nasıl daha iyi yaparız diye görüşüyoruz. Salgının yükselişte olduğu bu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların tatil yerlerinden, sokaktan, çarşı ve pazar yerlerinden niye daha güvenli olduğunu ispat etmek için fırsatımız oldu. Okulum temiz belgesini öğrencilere, öğretmenlere, servisçilere, kantincilere yolu okuldan geçen geçmeyen herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Okullarla ilgili velilerimizin beklentisini çok daha yüksek seviyede karşılayacak noktaya geleceğiz. Biz okullar açılırsa velilerin yüzde 34 oranında katılım göstereceği söylendi. Ama yüzde 80’leri aşan bir katılım var."