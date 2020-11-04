Son dakika haberi: Okullar ne zaman açılacak? 6. 7. 10 ve 11. sınıflarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
Son dakika haberleri... Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılış tarihi gündemde yer almaya devam ediyor. Ortaokul 5’inci ve lise 9’uncu sınıflar için yakın zamanda alınan yüz yüze eğitim kararı sonrası 6,7,10 ve 11. sınıflarda ise son durum bilgisine gözler çevrildi. Yüz yüze eğitimde bazı sınıflar eğitim öğretime devam ederken Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan salgının seyrine göre, diğer sınıflarda durumun belirleyici olacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk bugün yaptığı açıklamada okulların çarşı ve pazarlardan daha güvenli olduğunu belirtti. Gözler şimdi 6. 7. 10 ve 11. sınıflarla ilgili verilecek kararda. İşte, ayrıntılar.
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6. 7. 10 ve 11. sınıflarda okulların açılacağı tarih, son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre, 2 Kasım itibariyle okullardan yüz yüze eğitimde üçüncü aşamaya geçilmişti. Veli ve öğrenciler diğer sınıfların durumunu merak ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Bugüne kadar uygulamalar sürecin çok ciddi bir sorunla karşılaşılmadan ilerlediğini gösteriyor. Salgının seyrine göre önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz." dedi.
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DİĞER SINIFLARDA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası okulların durumuyla ilgili şunları söyledi;
Salgın tedbirleri nedeniyle faaliyetine ara verdirdiğimiz veya sınırlandırdığımız pek çok alanda normalleşme adımlarını atmıştık. Son kabine toplantımızda okullarımızdaki sınıflarımızın bir kısmında daha eğitim-öğretimin yüz yüze başlaması kararını kamuoyu ile paylaşmıştım. Bugüne kadar uygulamalar sürecin çok ciddi bir sorunla karşılaşılmadan ilerlediğini gösteriyor. Salgının seyrine göre önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz."
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BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Okulların tatil yerlerinden, sokaktan, çarşı ve pazar yerlerinden daha güvenli olduğunu ispat etmek için fırsatlarının olduğunu ifade eden Ziya Selçuk, şöyle konuştu:
"Bizim koronavirüs süresince yaptığımız her işin bir simülasyona, modellemeye bağlı olduğunu analizler yaparak bu işleri yaptığımızı hususen belirtmek isterim. Tek bir çocuğumuzun, öğretmenimizin zarar görmesi bizi yaralar. Bundan dolayı adım adım öğretmenlerimizi ile birlikte 'Okulum Temiz' projesini yürütüyoruz. Denetmenlerimiz okulları tek tek dolaşıp her okulun durumuna bakıp, gereken neyse bunları yapıyorlar. Çok büyük emek veriyorlar.
Bu işi nasıl daha iyi yaparız diye görüşüyoruz. Salgının yükselişte olduğu bu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların tatil yerlerinden, sokaktan, çarşı ve pazar yerlerinden niye daha güvenli olduğunu ispat etmek için fırsatımız oldu. Okulum temiz belgesini öğrencilere, öğretmenlere, servisçilere, kantincilere yolu okuldan geçen geçmeyen herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Okullarla ilgili velilerimizin beklentisini çok daha yüksek seviyede karşılayacak noktaya geleceğiz. Biz okullar açılırsa velilerin yüzde 34 oranında katılım göstereceği söylendi. Ama yüzde 80’leri aşan bir katılım var."
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SINAVLAR NASIL OLACAK?
Hürriyet Eğitim Müdürü Nuran Çakmakçı, köşe yazısında okulların yeni süreçteki işleyişi hakkında bazı bilgiler verdi. İşte, o bilgiler;
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okula devamı zorunlu tutmazken, sınavların yönetmelik gereğince okulda mutlaka yüz yüze yapılacağı mesajını sık sık verdi. Okullarda sınav dönemi geldi. Ancak, bugüne kadar her yıl kasım ortasında başlayan ilk sınavların bu yıl nasıl yapılacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Bazı özel okullarda sınav takvimi açıklandı, hatta bazıları sınav yapmaya başladı. Bu hafta bazı okullar velilerine gönderdikleri yazıda, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelen mesaj doğrultusunda yazılı sınav takvimlerinin beklemeye alınması talimatı gelmiştir. Bu nedenle 23 Ekim’den itibaren sınavlar beklemeye alınmıştır. Sınavlar ile ilgili yeni bir talimat gelene kadar dersler ilgili sınıflarda yüz yüze, diğer sınıflarda online olarak devam edecektir” dendi.
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Bu açıklamanın ardından bir araştırma yaptım. Pandemi nedeniyle yüz yüze olacak okul sınavlarına yönelik edindiğim bilgilerde farklı senaryolarla karşılaştım.
İlk senaryo şu: Uygulamalı dersler olan müzik, beden eğitimi, resim gibi derslere not verilmesinde bakanlık özellikle ilkokul ve ortaokulda esnek bir program izleyecek. Bu derslerde notlar yüz yüze sınavlarla değil, büyük ihtimalle ödevlerle verilecek. İkinci senaryo ise şöyle: Matematik, fen bilgisi, Türkçe, yabancı dil gibi akademik derslerde mutlaka ve mutlaka yüz yüze yazılı sınav yapılacak. Her zaman olduğu gibi bu derslerde en az iki sınav yapılması esas.
Bakanlık koridorlarında konuşulan senaryolardan biri de bu akademik derslerde iki sınavdan birinin yüz yüze okulda yapılması. İkinci sınavın ise performans veya proje olarak notlandırılması. Buradaki amaç da dezavantajlı gruplara kolaylık sağlamak.
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ÖZEL DURUMLULAR İÇİN EVDE SINAV
Milli Eğitim Bakanlığı’nın ne olursa olsun önem verdiği en önemli nokta ise her öğrencinin 4’üncü sınıftan itibaren her dersten iki notunun olması. Yüz yüze yapılan sınava girmeyenler ne yazık ki bu yıl başarısız sayılacaklar. İkinci dönem de bu şekilde devam ederse ve öğrenci yıl boyunca okulda yapılan yüz yüze sınavların hiçbirine katılmazsa ya sınıf tekrarı yapacak, ya da sınıfta kalacak.
Sınava katılamayacak özel durumu olan öğrenciler bunu belgelendirirse evinde sınava girecek. Tekrar etmekte fayda var, bütün bunlar yüz yüze ve uzaktan eğitimin bugünkü koşullarda karma olarak devam etmesi halinde geçerli. Pandeminin seyrine göre yeni kararlar alınması söz konusu olursa bu şartlar da yeniden düzenlenecektir.