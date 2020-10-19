Son dakika haberi: Okullar ne zaman açılacak? 5.6.7 ve 9.10.11 sınıflar için açılış tarihi sorgulanıyor!
Son dakika haberi.. Yüz yüze eğitiminin kapsamının genişletilmesi kararının ardından şimdi yüz yüze eğitime henüz geçmeyen sınıf düzeylerinin hangi tarihte okula gideceği sorgulanıyor. Konuya dair Milli Eğitim Bakanlığı ya da diğer resmi kurum ve kişilerden gelen açıklamalara odaklanan binlerce öğrenci, araştırmalara hız verdi. Peki, 5.6.7 ve 9.10.11 sınıflar için okullar ne zaman açılacak?
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Son dakika haberi.. Henüz yüz yüze eğitime başlamamış öğrenciler için okulların ne zaman açılacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında başlayan uzaktan eğitimin ardından yüz yüze eğitime geçiş sürecinin detayları yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi başlayacağını bildirdi. 2. 3. 4. 8. ve 12 sınıflar için ilk ders zili çaldı. Gözler şimdi diğer sınıflarda eğitim alan öğrencilerde. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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SAĞLIK BAKANI'NDAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Önümüzdeki dönemde yüz yüze eğitime geçmekten yanayız" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Erzincan, Iğdır, Kars ve Tunceli il sağlık müdürleri, başhekimler ve saha koordinatörleriyle, Erzurum Şehir Hastanesinde yaptığı değerlendirme toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, daha önce Diyarbakır, Van, İzmir, Samsun ve Adana'da olduğu gibi bugün de Erzurum'da ilgili görevlilerle bir araya geldiğini söyledi.
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kademeli eğitimle ilgili hafta başında açıklama yapmıştı. Erdoğan henüz durumu belli olmayan 5. 6. 7. sınıflar ve diğer sınıflarda okulların açılacağı tarihle ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu;
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Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Diğer sınıflarda da uzaktan eğitim yoluyla eğitim öğretime geçilmesini temin etmiştik. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek.
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Ayrıca özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür. Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceğiz. Okula gidecek evlatlarımızdan ricamız annelerinin, babalarının ve tüm aile büyüklerinin sağlığı için temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir.
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Lise 9. 10. 11. sınıflar ve ortaokul 5. 6. 7. sınıfların durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı ya da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni bir açıklama gelmedi.
Diğer sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı tarihe illişkin resmi bir açıklama olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.