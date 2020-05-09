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Gizem KARAKIŞ - Aysel ALP / ANKARA
Haber Giriş: 09 Mayıs 2020 - 09:32,

Son dakika haberi: Normalleşme sürecinde tarihler belli oldu! Bayram sonrası izin,kafeler ve spor salonları...

Vatandaştan normalleşmeyle ilgili Hürriyet’e soru ve talep yağdı. Biz de tüm bu soruları yetkili kurumlara yönelttik. İşte gelen cevaplara göre bizi bekleyen yeni hayatın yeni kuralları ve ilk adımları...

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Hürriyet, vatandaşların kendi hayatlarıyla ilgili nasıl ve ne zaman normalleşme adımları atılacağına ilişkin soruların yanıt aradı. İlgili kurumların yöneticileri, vatandaşların sorularına mümkün olduğunca yanıt vermeye çalıştı.

24 AŞAMALI PLAN
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4 AŞAMALI PLAN

Merak edilenlerin büyük bölümü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın hazırladığı pandemide 4 aşamalı normalleşme planında da yer alıyor. Birinci aşama 11 Mayıs’ta başlıyor. İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos, üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık, dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı. İşte o aşamalara göre hayatın bazı alanlarındaki normalleşme planı:

3RESTORAN VE KAFEDE MASKE ŞARTI
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RESTORAN VE KAFEDE MASKE ŞARTI

Ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.

4SOSYETE PAZARLARINA YASAK DEVAM EDİYOR
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SOSYETE PAZARLARINA YASAK DEVAM EDİYOR

Pazaryerleri, sosyete pazarları hariç 11 Mayıs’ta açılacak. Sosyete pazarlarının da haziran ayının başında açılması planlar arasında. Merakla beklenen Kapalıçarşı da 1 Haziran’da açılacak. Pazaryerlerinde uygulanan maske zorunluluğu ve mesafe kuralı, sosyete pazarı ve Kapalıçarşı’da da uygulanacak. Genelgeyle, il, ilçe ve beldelerdeki pazaryerlerinde, giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlama kaldırıldı. Söz konusu malzemelerin 11 Mayıs saat 09.00’dan itibaren geçerli olmak üzere pazarlarda satışına izin verilecek.

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Pazaryerlerinde bu malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafı, daha önce yayımlanan genelgelerle mevcut pazaryerleri için getirilen her bir satış yeri arasında en az 3 metre mesafe olması şartı, pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbirleri başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uyacak.

665 YAŞ ÜZERİ HAZİRANDA SOKAKTA
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65 YAŞ ÜZERİ HAZİRANDA SOKAKTA

65 yaş ve üstü ilk kez yarın 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa adım atacak.

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Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre, salgının seyrine göre bu yaş grubuna yeni sürprizler olabilir. Olumsuz bir gelişme olmazsa Ramazan Bayramı sonrası hafta içi bir gün sokağa çıkabilecekler.

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Verilerde olumlu durumun sürmesi halinde ise haziran ayında 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkma yasağının tamamen kalkması hedefleniyor.

9AVMLERDE VALE OLMAYACAK
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AVM'LERDE VALE OLMAYACAK

11 Mayıs’ta açılması planlanan AVM’lerde maske takma, ateş ölçme ve sosyal mesafe gibi sıkı kurallar uygulanacak. Tehlike geçene kadar valeler hizmet dışı olacak. Çünkü en riskli bölüm burası, dolayısıyla vatandaş arabasını kendisi park edecek.

10T.C. NUMARASI UYGULANAMAZ
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T.C. NUMARASI UYGULANAMAZ

T.C. numarasına göre AVM’ye giriş gibi bir uygulama mümkün görülmüyor. Bunun için AVM’ler arasında ortak sistem olması gerekiyor ki böyle bir sistem yok. AVM’lere ultraviyole ışınlarla 30 gün korumalı dezenfektanı önerildi. Bazı AVM’ler girişler, koridorlar, tuvaletler gibi tüm ortak kullanım alanlarında UV korumalı dezenfektan kullandı.

11OKULLAR AÇILIR AÇILMAZ ÖĞRETMENLER ATANACAK
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OKULLAR AÇILIR AÇILMAZ ÖĞRETMENLER ATANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin. 28 bin öğretmen atamasıyla ilgili verdiği yanıt şu: “20 bin öğretmenin ataması yapılırken pandemi yoktu, süreç normal prosedürle işledi. Mart sonu göreve başlayacaklardı. Okullara zorunlu olarak ara verilip, sokağa çıkma ve 33 ile giriş çıkış yasaklanınca göreve başlamaları okulların yeniden açılışına bırakıldı. Şu anda bu öğretmenlerin başlaması için okul, sınıfın açık olması gerekiyor. Okullar açılır açılmaz mesleki eğitim seminerlerine katılıp görevlerine başlayacak ve maaşlarını alabilecekler.”

12İLK ÖNCE KREŞLER AÇILACAK
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İLK ÖNCE KREŞLER AÇILACAK

Kreşlerin büyük kısmı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı. Bağımsız anaokulları ise Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı. Milli Eğitim Bakanlığı 1 Haziran sonrasında Bilim Kurulu da onay verirse kreş ve anaokullarını açmayı düşünüyor. Özellikle çalışan annelerin mağdur olmaması için.

13UÇUŞLARDA MESAFELİ YOLCULUK
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UÇUŞLARDA MESAFELİ YOLCULUK

İç hat ve dış hat uçuşları 28 Mayıs’ta kademe kademe başlayacak. Pandemi ile mücadeledeki rakamlarına göre uçuşların başlaması haziran ayına da kalabilir. İlk etapta 19 ülkeye uçuş planlanıyor. Yurtiçi uçuşlarda, seyahat kısıtlamasının devam ettiği şehirlerde seyahat izni alarak yolculuk yapılacak.

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Bulaşıyı önlemek için orta koltukların boş tutulması başta olmak üzere tedbirler alınacak. Seyahat kısıtlamasının 27 Mayıs ve 31 Ağustos olarak belirlenen normalleşmenin ikinci aşamasında tamamen bitmesi durumunda bütün uçuşlar serbest olacak.

15SEYAHAT KARNESİ ZORUNLU OLACAK
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SEYAHAT KARNESİ ZORUNLU OLACAK

Yurtdışı uçuşlarda yolculara, pasaport gibi seyahat karnesi çıkarılacak. Bu yolcuların karnesinde gittikleri şehirler, kaldıkları yerler, kaç gün kaldıkları ayrıntılı olarak yazılacak. Olası bir vaka durumunda yolcunun kaldığı yer, çevresinde temas ettiği kişiler bu kapsamda saptanabilecek. Ülkelerin getirdiği kurallar dikkate alınacak. Test yapılmasını zorunlu tutan ülkelere gidecekler bu kurala uymak zorunda olacaklar ve test sonuçları karnelerine yazılacak. Havalimanında sürekli ve değişik dillerde anonslar yapılarak kurallar hatırlatılacak.

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Yabancı yolcularda ise özel sağlık sigortası önkoşulu aranacak. Havalimanına giren yolcu ve çalışanların termal kameralar ile vücut sıcaklığı ölçümleri yapılacak. Havalimanında yolcular için önlemler alındı. Check-in kontuarlarında camekan konulacak, bir yolcudan fazlasının yaklaşmasına izin verilemeyecek. Yolcular güvenlikten geçerken koruma mesafesini koruyacak ve bu durum sürekli denetlenecek. Yurtiçinde sefer sayılarının ilk etapta yüksek olmaması, günlük 1200 uçuşun, bu dönemin başında 300 ile başlanması planlanıyor.

17SPORSEVERLER BİRAZ DAHA SABIR
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SPORSEVERLER BİRAZ DAHA SABIR

Spor salonlarının ise haziran ayının son haftası açılması öngörülüyor. Sürücü okulları, dans okulları, futbol ve basketbol okullarının ikinci aşamada açılması hedefleniyor.

18AT YARIŞLARI HAZİRANDA
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AT YARIŞLARI HAZİRANDA

At yarışlarının haziranda başlaması planlanıyor. Basketbol ve voleybolda liglerin önümüzdeki hafta açıklanacak karar ile tescil edilmesi gündemde.

19DİŞÇİLER EYLÜLDE
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DİŞÇİLER EYLÜLDE

Diş hekimlerinin ve fizyoterepistlerin ise 1 Eylül’de göreve başlaması planlanıyor. 3. aşamaya kadar çalışmaya başlaması hedefleniyor.

20EHLİYET KURSLARI 1 HAZİRAN SONRASI
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EHLİYET KURSLARI 1 HAZİRAN SONRASI

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Haziran sonrası bazı kurumları da açmayı düşünüyor. Bilim Kurulu onaylarsa yaygın eğitim veren tüm kursların açılması yönünde çalışma var.

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Sürücü kurslarının uygulama sınavında bir arabada sürücü adayıyla birlikte denetmen olarak görev yapan toplam 4 kişi bulunuyorsa, bunların sayısının azaltılması planlanıyor. Mevzuat da buna göre düzenlenecek.

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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