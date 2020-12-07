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Hürriyet
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Dünya
AA
Haber Giriş: 07 Aralık 2020 - 01:17 | 

Son dakika haberi: New York'ta Türk gazeteciye saldırı!

ABD'nin New York kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı getirilen kısıtlamalara karşı protestolarda, göstericilerden biri, Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Vural Elibol'a saldırarak basın kartını aldı.

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ABD'nin çeşitli kentlerinde uzun bir süredir Kovid-19 kaynaklı kısıtlamalara karşı protestolar devam ederken, bugün New York'taki protestolar sırasında, AA Kameramanı Elibol, saldırıya uğradı.

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Özellikle de basına karşı tutumları ile dikkati çeken protestoculardan biri, Elibol'a yönelerek kolunu bükmeye çalıştı. Daha sonra AA kameramanının basın kartlarından birini çekip koparan gösterici, kartı yere atarak kırdı.

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Elibol polis çağırırken, birçok kişi de göstericiyi engellemeye çalıştı. Göstericiyi gözaltına alan polis, sorgunun ardından kısa süre içinde saldırganı serbest bıraktı.

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