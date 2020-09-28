Son dakika haberi: New York Times'dan çarpıcı iddia: Trump sadece 750 dolar ödemiş!
ABD Başkanı Donald Trump son aylarda sıkıntılı günler geçiriyor. Ülkesi koronavirüs salgınını en ağır yaşayan yerlerden biri olurken bir yandan da 3 Kasım'da gerçekleşecek seçimlere hazırlanan Trump bir yandan da hakkında yazılan kitaplar ve ortaya atılan iddialarla uğraşıyor. Donald Trump hakkındaki son inanılmaz iddia ise New York Times'dan geldi.
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ABD Başkanı Donald Trump'ın başı son aylarda hem koronavirüs salgını hem de hakkında yazılan kitaplar ve ortaya atılan iddialar yüzünden dertte.
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Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi yaklaşırken bir yandan ülkeyi karış karış gezip seçim çalışması yapıyor ve oylarını artırmaya çalışıyor.
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NEW YORK TIMES'DAN ÇARPICI İDDİA
ABD'nin tartışılan başkanı Trump'la ilgili olarak ortaya atılan son iddia ise oldukça çarpıcı. İddianın sahibi ise ülkenin prestijli gazetesi New York Times.
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New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın son 20 yıldan uzun süreyi kapsayan vergi beyannamelerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın seçimi kazandığı 2016 yılında sadece 750 dolar vergi ödediğini yazdı.
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Trump ve şirketlerinin son 20 yıldaki vergi beyannamelerini ele geçirdiğini söyleyen gazete ayrıca, Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılında da sadece 750 dolar vergi ödediğini ve vergi beyannamesinde kazandığından çok daha fazla para kaybettiğini bildirdiği için, son 15 yılın 10 yılında hiç gelir vergisi ödemediğini belirtti.
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Gazete bunun, "büyük ölçüde" şirketlerin zarar ettiklerini bildirmelerinden kaynaklandığını söyledi.
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TRUMP HABERİ YALANLADI
Trulp ise haberi yalanladı ve "tamamen sahte haber" dedi.
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Trump, haberin yayımlanmasından sonra gazetecilere yatığı açıklamada "Aslında ödedim ve vergi beyannamelerim hazırlanır hazırlanmaz göreceksiniz" dedi.
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2018'de yapılan kamuya açık vergi bildiriminde, trump en az 434,9 milyon dolar gelir elde ettiğini söylemişti.
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Gazete ise Trump'ın bu açıklamasının doğru olmadığını ve başkanın 47,4 milyon dolar zarar ettiğini yazdı.
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New York Times ayrıca, Başkan Trump'ın golf sahaları ve otelleri gibi en büyük işletmelerinin "çoğunun" yıldan yıla on milyonlarca dolar olmasa bile milyonlarca dolar zarar bildirimi yaptığını iddia etti.
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Gazete, Başkanın gelecek dört yılda vadesi dolacak 300 milyon dolarlık borçtan da şahsen sorumlu olduğunu bildirdi.
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Gazete, Başkan Trump'ın işletmelerinin "lobiliciler, yabancı yetkililer ve başkanla yüz yüze görüşme, erişim ya da iyilik" isteyenlerden para aldığını da yazdı.
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New York Times'ın haberinde, "Trump'ın vergi kayıtlarında bir ceza avukatına ödenen paranın düşülmesinden, ailenin tatil için kullandığı bir eve Trump'ın 2013'te Moskova'daki Miss Universe yarışması için aldığı milyonlarca dolara dek bir çok ifşa bulunduğu" kaydedildi.
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TRUMP GELENEĞİ BOZDU
ABD Başkanlarının, kişisel mali detaylarını yayınlaması yasal bir zorunluluk değil, ancak Richard Nixon'dan bu yanaki bütün ABD başkanları yayımladı.
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Trump ise, ABD başkanlarının vergi beyannamesi yayımlama geleneğini bozdu ve bunun için mahkemelerde giriştiği uzun hukuk mücadelesi, beyannamelerde ne olduğu konusundaki spekülasyonları artırdı.
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Trump'ın vergi beyannameleri, 2016 seçim kampanyasında da tartışılan önemli konulardan biriydi ve Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce de yoğun şekilde tartışılıyor.
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Trump'ın avukatlarından Alan Garten ise New York Times'a yaptığı açıklamada, müvekkilinin "federal hükümete son 10 yılda onmilyonlarca dolar vergi ödediğini ve 2015'te başkan adaylığını duyurmasından bu yana da milyonlarca dolar vergi ödemesi yaptığını" savundu.
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ABD'DE SEÇİM ANKETLERİNDE KİM ÖNDE?
ABD Başkanlık seçimi anketlerinde Joe Biden önde görünüyor.
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ABD'de ülke genelinin nabzını tutan anketler, adayların genel anlamda ne kadar desteğe sahip olduğunu ortaya koyuyor. Ancak seçimi kimin kazanacağını net bir şekilde tahmin etmek için yeterli değil.
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Kasım ayındaki seçimler için yapılan anketlerde de Biden, Trump'ın önünde görünüyor.
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BIDEN MI TRUMP MI?
Biden'ın ülke genelindeki oy oranı yüzde 50 civarında seyrediyor ve bazı araştırmalarda rakibi Trump ile arasındaki fark da 10 puana kadar çıkıyor.
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ABD'deki eyaletlerin büyük bir bölümü, Cumhuriyetçi ya da Demokrat Parti'nin kalesi konumunda. Bu da, esas seçim yarışının az sayıda eyalet üzerinden yaşandığı anlamına geliyor.
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Belli bir partinin kalesi olmayan, "değişken" eyaletlerde durum Biden için oldukça iyi görünüyor. Ancak analistler, seçimlere daha vakit olduğunu ve özellikle Trump'ın dahil olduğu bir yarışta işlerin çok hızlı bir şekilde değişebileceğini söylüyor. Şu ana kadar yapılan anketlerde, Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin gibi kritik eyaletlerde Biden açık bir farkla önde görülüyor.
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Trump'la ilgili bu son vergi iddialarının seçim yarışını etkileyip etkilemeyeceği ise merak konusu.