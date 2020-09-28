Son dakika haberi: New York Times'dan çarpıcı iddia: Trump sadece 750 dolar ödemiş!

Trump ve şirketlerinin son 20 yıldaki vergi beyannamelerini ele geçirdiğini söyleyen gazete ayrıca, Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılında da sadece 750 dolar vergi ödediğini ve vergi beyannamesinde kazandığından çok daha fazla para kaybettiğini bildirdiği için, son 15 yılın 10 yılında hiç gelir vergisi ödemediğini belirtti.