MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSon dakika haberi... Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, aşk mı yaşıyor?
GeriMagazin Son dakika haberi... Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, aşk mı yaşıyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 09 Kasım 2020 - 15:43 | 

Son dakika haberi... Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, aşk mı yaşıyor?

Dizi ya da film setlerinde başlayan aşklar hep magazin gündeminin ilk sıralarında yer alır. Bu aşkların çoğunun da ömrü kısa olur. Yani set biter "aşk gider." Ama bazıları var ki setlerde başlayan aşk, nikah masasına oradan da sonsuza kadar uzanır. Tam bir "onlar erdi muradına" tarzı masalsı son yani. İşte setlerde başlayan ve yıllar boyu süren büyük aşkların kahramanları.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Aynı dizide rol alan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, aşk mı yaşıyor? Oyuncu Nesrin Cavadzade ile aynı dizide rol alan Gökhan Alkan'ın paylaşımı kafaları karıştırdı.

2KAFALARI KARIŞTIRAN PAYLAŞIM
Abone Olgoogle-news

KAFALARI KARIŞTIRAN PAYLAŞIM!

Geçtiğimiz günlerde sohbet ettiği basın mensuplarına "Taşın kalbi yok ama onu da yosun sarıyor. Bizim de gönlümüzde bir şeyler vardır ama siz görememişsinizdir. Bundan sonra daha dikkatli olursanız gözden kaçmayacaktır" diyen Gökhan Alkan, bugün Cavadzade ile aynı anda fotoğraf paylaşarak kafaları karıştırdı. İkili, fotoğraflarına açıklama yazmak yerine sadece kalp emojisi koydu.

3
Abone Olgoogle-news

ROLDÜ GERÇEK OLDU

Dizi ya da film setlerinde başlayan aşklar hep magazin gündeminin ilk sıralarında yer alır. Bu aşkların çoğunun da ömrü kısa olur. Yani set biter "aşk gider." Ama bazıları var ki setlerde başlayan aşk, nikah masasına oradan da sonsuza kadar uzanır. Tam bir "onlar erdi muradına" tarzı masalsı son yani. İşte setlerde başlayan ve yıllar boyu süren büyük aşkların kahramanları.

4Tuba Büyüküstün - Onur Saylak,
Abone Olgoogle-news

Tuba Büyüküstün - Onur Saylak,

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, birlikte rol aldıkları 'Gönülçelen' dizisinin setinde aşık oldular. 2011 yılında da evlendiler. Fakat evliliklerini noktaladılar. Çiftin ikiz çocukları var.

5Sarp Levendoğlu - Birce Akalay
Abone Olgoogle-news

Sarp Levendoğlu - Birce Akalay

Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay, 'Küçük Ağa' dizisinde bir çifti canlandırıyordu. Senaryo gereği yaşadıkları aşk gerçeğe dönüştü. 2014 yılında evlendiler. Evlilikleri çok uzun sürmeyen çift bir süre önce boşandı.

6Burak Sağyaşar - Hatice Şendil
Abone Olgoogle-news

Burak Sağyaşar - Hatice Şendil

Burak Sağyaşar ile Hatice Şendil de 'Karadağlar' dizisinde birlikte kamera karşısına geçmişlerdi. Dizi setinde başlayan büyük aşk 2015 yılında nikah masasına taşındı. Çiftin Can adında bir erkek çocukları var.

7Ceyda Düvenci - Bülent Şakrak
Abone Olgoogle-news

Ceyda Düvenci - Bülent Şakrak

'Aşkın Kanunu' dizisinde birlikte rol alan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak da evlendi. Çiftin yakın bir zamanda bebekleri dünyaya geldi.

8Pınar Altuğ - Yağmur Atacan
Abone Olgoogle-news

Pınar Altuğ - Yağmur Atacan

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, 'İlk Aşkım' adlı dizide tanıştılar.Çift, 2008'de evlendi. Kızları Su ile mutlu bir hayat sürdürüyor.

9Bergüzar Korel - Halit Ergen
Abone Olgoogle-news

Bergüzar Korel - Halit Ergen

TV dünyasının en çok konuşulan aşklarından birinin kahramanı onlar. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 'Binbir Gece' dizisindeki aşklarını gerçek hayata taşıdılar. Çift, 2009 yılında evlendi. Oğulları Ali ve Han ile mutlulukları ikiye katlandı.

10Kyra Sedgwick - Kevin Bacon
Abone Olgoogle-news

Kyra Sedgwick - Kevin Bacon

Kyra Sedgwick ve Kevin Bacon'ın tanışması oldukça ilginç. Tam çeyrek asırdır evliliklerini sürdüren ünlü çift, meğer daha çocuk yaşta karşılaşmışlar. Yaklaşık 10 yıl sonra yeniden ve bu kez meslektaş olarak aynı filmin setinde bir araya geldiklerinde de flört etmeye başlamışlar. Bacon: "1970'lerde bir tiyatro oyununda rol alıyordum. Gündüz seansıydı. Küçük bir kız ve ağabeyi de izleyiciler arasındaydı. Kızın ağabeyi yanıma geldi ve sonra "Sen bu aktörü çok seversin. Git ona kendisinden ne kadar hoşlandığını söyle. İşte o küçük kız benim karım Kyra'ydı" diyerek o günü anımsadı. 1988 yılında Lemon Sky'ın setinde bu kez meslektaş olarak karşılaştı. 1988'den beri evliler.

11Daniel Craig - Rachel Weisz
Abone Olgoogle-news

Daniel Craig - Rachel Weisz

Daniel Craig ve Rachel Weisz, ilk kez 1994 yılında Londra'da Ulusal Tiyatro Stüdyosu'nda karşılaştı. Ama o sırada sadece arkadaştılar. Yıllar sonra Dream House filminde birlikte çalıştılar. 2011 yılında evlendiler ve mutlu bir birliktelik yaşıyorlar.

12Brad Pitt - Angelina Jolie
Abone Olgoogle-news

Brad Pitt - Angelina Jolie

Brad Pitt ve Angelina Jolie, 2005 tarihli Bay ve Bayan Smith filminde tanıştılar. O sıralar Pitt, Jennifer Aniston ile evliydi. Ama Jolie'ye öyle aşık oldu ki onun uğruna evliliğini bile bitirdi. Çİft uzun bir beraberliğin ardından 2014 yılında resmi olarak evlendi. Büyük aşkla başlayan beraberlik ayrılıkla son buldu.

13Ashton Kutcher - Mila Kunis
Abone Olgoogle-news

Ashton Kutcher - Mila Kunis

Ashton Kutcher ile Mila Kunis, resmi olarak yaklaşık 2 yıl önce evlendi belki ama aşklarının geçmişi çok daha eskiye uzanıyor. 1990'larda yayınlanan That's 70"s Show'da birlikte çalıştılar. Kutcher o sıralarda Kunis'e aşık oldu. Ama araya başka insanlar, başka aşklar girdi. Çift, yıllar sonra 2000'lerin ortalarında aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda resmi olarak evlendiler ve bir kız çocukları oldu.

14Rachel Bilson - Hayden Christensen
Abone Olgoogle-news

Rachel Bilson - Hayden Christensen

Rachel Bilson ile Hayden Christensen 2007'de Jumper filminin setinde tanıştı. 2008'de nişanlandılar. 2011 yılında kısa bir ayrılık yaşadılarsa da tekrar bir araya geldiler. Çİft 2014 yılında bir bebek sahibi oldu. Rachel Bilson ile Hayden Christensen geçtiğimiz günlerde 10 yıllık ilişkilerini bitirme kararı aldı.

15Anna Papuin - Stephen Moyer
Abone Olgoogle-news

Anna Papuin - Stephen Moyer

Anna Papuin ile Stephen Moyer'in aşkı da birlikte rol aldıkları True Blood filminin setinde başladı. Uzun bir birlikteliğin ardından 2010 yılında evlendiler. Şimdi ikiz bebeklerini büyütüyorlar.

16Blake Lively - Ryan Reynolds
Abone Olgoogle-news

Blake Lively - Ryan Reynolds

Blake Lively ile Ryan Reynolds'ın aştı da 2010 yılında Green Lantern filminin setinde başladı. Önce arkadaş oldular ama 2011 yılında artık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. Aynı yıl evlendiler. Bir süre önce bir bebekleri oldu.

17Eva Mendes - Ryan Gosling
Abone Olgoogle-news

Eva Mendes - Ryan Gosling

Eva Mendes ve Ryan Gosling de 2011 yılında The Place Beyond the Pines'ın setinde tanıştı. Birbirlerine aşık oldular. Çiftin geçtiğimiz yıl gizlice evlendiği iddia edildi.

18Tom Hanks - Rita Wilson
Abone Olgoogle-news

Tom Hanks - Rita Wilson

Tom Hanks ve Rita Wilson 1981 yılında Bosom Bodies filminin setinde tanıştı. O sıralar aralarında bir yakınlaşma olmadı. Ama, 4 yıl sonra Volunteers'in setinde birbirlerine aşık oldular. Üç yıl sonra da evlendiler. Çiftin mutlu birlikteliği sürüyor.

19Hugh Jackman - Deborra Lee Furness
Abone Olgoogle-news

Hugh Jackman - Deborra Lee Furness

Hugh Jackman ve eşi Deborra Lee Furness, 1995 yılında Correlli adlı TV şovunda tanıştılar. Bir yıl sonra da evlendiler.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi