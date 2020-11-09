Son dakika haberi... Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, aşk mı yaşıyor?
Dizi ya da film setlerinde başlayan aşklar hep magazin gündeminin ilk sıralarında yer alır. Bu aşkların çoğunun da ömrü kısa olur. Yani set biter "aşk gider." Ama bazıları var ki setlerde başlayan aşk, nikah masasına oradan da sonsuza kadar uzanır. Tam bir "onlar erdi muradına" tarzı masalsı son yani. İşte setlerde başlayan ve yıllar boyu süren büyük aşkların kahramanları.
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Aynı dizide rol alan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, aşk mı yaşıyor? Oyuncu Nesrin Cavadzade ile aynı dizide rol alan Gökhan Alkan'ın paylaşımı kafaları karıştırdı.
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KAFALARI KARIŞTIRAN PAYLAŞIM!
Geçtiğimiz günlerde sohbet ettiği basın mensuplarına "Taşın kalbi yok ama onu da yosun sarıyor. Bizim de gönlümüzde bir şeyler vardır ama siz görememişsinizdir. Bundan sonra daha dikkatli olursanız gözden kaçmayacaktır" diyen Gökhan Alkan, bugün Cavadzade ile aynı anda fotoğraf paylaşarak kafaları karıştırdı. İkili, fotoğraflarına açıklama yazmak yerine sadece kalp emojisi koydu.
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ROLDÜ GERÇEK OLDU
Dizi ya da film setlerinde başlayan aşklar hep magazin gündeminin ilk sıralarında yer alır. Bu aşkların çoğunun da ömrü kısa olur. Yani set biter "aşk gider." Ama bazıları var ki setlerde başlayan aşk, nikah masasına oradan da sonsuza kadar uzanır. Tam bir "onlar erdi muradına" tarzı masalsı son yani. İşte setlerde başlayan ve yıllar boyu süren büyük aşkların kahramanları.
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Tuba Büyüküstün - Onur Saylak,
Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, birlikte rol aldıkları 'Gönülçelen' dizisinin setinde aşık oldular. 2011 yılında da evlendiler. Fakat evliliklerini noktaladılar. Çiftin ikiz çocukları var.
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Sarp Levendoğlu - Birce Akalay
Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay, 'Küçük Ağa' dizisinde bir çifti canlandırıyordu. Senaryo gereği yaşadıkları aşk gerçeğe dönüştü. 2014 yılında evlendiler. Evlilikleri çok uzun sürmeyen çift bir süre önce boşandı.
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Burak Sağyaşar - Hatice Şendil
Burak Sağyaşar ile Hatice Şendil de 'Karadağlar' dizisinde birlikte kamera karşısına geçmişlerdi. Dizi setinde başlayan büyük aşk 2015 yılında nikah masasına taşındı. Çiftin Can adında bir erkek çocukları var.
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Ceyda Düvenci - Bülent Şakrak
'Aşkın Kanunu' dizisinde birlikte rol alan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak da evlendi. Çiftin yakın bir zamanda bebekleri dünyaya geldi.
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Pınar Altuğ - Yağmur Atacan
Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, 'İlk Aşkım' adlı dizide tanıştılar.Çift, 2008'de evlendi. Kızları Su ile mutlu bir hayat sürdürüyor.
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Bergüzar Korel - Halit Ergen
TV dünyasının en çok konuşulan aşklarından birinin kahramanı onlar. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, 'Binbir Gece' dizisindeki aşklarını gerçek hayata taşıdılar. Çift, 2009 yılında evlendi. Oğulları Ali ve Han ile mutlulukları ikiye katlandı.
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Kyra Sedgwick - Kevin Bacon
Kyra Sedgwick ve Kevin Bacon'ın tanışması oldukça ilginç. Tam çeyrek asırdır evliliklerini sürdüren ünlü çift, meğer daha çocuk yaşta karşılaşmışlar. Yaklaşık 10 yıl sonra yeniden ve bu kez meslektaş olarak aynı filmin setinde bir araya geldiklerinde de flört etmeye başlamışlar. Bacon: "1970'lerde bir tiyatro oyununda rol alıyordum. Gündüz seansıydı. Küçük bir kız ve ağabeyi de izleyiciler arasındaydı. Kızın ağabeyi yanıma geldi ve sonra "Sen bu aktörü çok seversin. Git ona kendisinden ne kadar hoşlandığını söyle. İşte o küçük kız benim karım Kyra'ydı" diyerek o günü anımsadı. 1988 yılında Lemon Sky'ın setinde bu kez meslektaş olarak karşılaştı. 1988'den beri evliler.
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Daniel Craig - Rachel Weisz
Daniel Craig ve Rachel Weisz, ilk kez 1994 yılında Londra'da Ulusal Tiyatro Stüdyosu'nda karşılaştı. Ama o sırada sadece arkadaştılar. Yıllar sonra Dream House filminde birlikte çalıştılar. 2011 yılında evlendiler ve mutlu bir birliktelik yaşıyorlar.
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Brad Pitt - Angelina Jolie
Brad Pitt ve Angelina Jolie, 2005 tarihli Bay ve Bayan Smith filminde tanıştılar. O sıralar Pitt, Jennifer Aniston ile evliydi. Ama Jolie'ye öyle aşık oldu ki onun uğruna evliliğini bile bitirdi. Çİft uzun bir beraberliğin ardından 2014 yılında resmi olarak evlendi. Büyük aşkla başlayan beraberlik ayrılıkla son buldu.
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Ashton Kutcher - Mila Kunis
Ashton Kutcher ile Mila Kunis, resmi olarak yaklaşık 2 yıl önce evlendi belki ama aşklarının geçmişi çok daha eskiye uzanıyor. 1990'larda yayınlanan That's 70"s Show'da birlikte çalıştılar. Kutcher o sıralarda Kunis'e aşık oldu. Ama araya başka insanlar, başka aşklar girdi. Çift, yıllar sonra 2000'lerin ortalarında aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda resmi olarak evlendiler ve bir kız çocukları oldu.
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Rachel Bilson - Hayden Christensen
Rachel Bilson ile Hayden Christensen 2007'de Jumper filminin setinde tanıştı. 2008'de nişanlandılar. 2011 yılında kısa bir ayrılık yaşadılarsa da tekrar bir araya geldiler. Çİft 2014 yılında bir bebek sahibi oldu. Rachel Bilson ile Hayden Christensen geçtiğimiz günlerde 10 yıllık ilişkilerini bitirme kararı aldı.
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Anna Papuin - Stephen Moyer
Anna Papuin ile Stephen Moyer'in aşkı da birlikte rol aldıkları True Blood filminin setinde başladı. Uzun bir birlikteliğin ardından 2010 yılında evlendiler. Şimdi ikiz bebeklerini büyütüyorlar.
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Blake Lively - Ryan Reynolds
Blake Lively ile Ryan Reynolds'ın aştı da 2010 yılında Green Lantern filminin setinde başladı. Önce arkadaş oldular ama 2011 yılında artık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. Aynı yıl evlendiler. Bir süre önce bir bebekleri oldu.
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Eva Mendes - Ryan Gosling
Eva Mendes ve Ryan Gosling de 2011 yılında The Place Beyond the Pines'ın setinde tanıştı. Birbirlerine aşık oldular. Çiftin geçtiğimiz yıl gizlice evlendiği iddia edildi.
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Tom Hanks - Rita Wilson
Tom Hanks ve Rita Wilson 1981 yılında Bosom Bodies filminin setinde tanıştı. O sıralar aralarında bir yakınlaşma olmadı. Ama, 4 yıl sonra Volunteers'in setinde birbirlerine aşık oldular. Üç yıl sonra da evlendiler. Çiftin mutlu birlikteliği sürüyor.
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Hugh Jackman - Deborra Lee Furness
Hugh Jackman ve eşi Deborra Lee Furness, 1995 yılında Correlli adlı TV şovunda tanıştılar. Bir yıl sonra da evlendiler.