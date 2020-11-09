Son dakika haberi... Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, aşk mı yaşıyor?

Kyra Sedgwick - Kevin Bacon Kyra Sedgwick ve Kevin Bacon'ın tanışması oldukça ilginç. Tam çeyrek asırdır evliliklerini sürdüren ünlü çift, meğer daha çocuk yaşta karşılaşmışlar. Yaklaşık 10 yıl sonra yeniden ve bu kez meslektaş olarak aynı filmin setinde bir araya geldiklerinde de flört etmeye başlamışlar. Bacon: "1970'lerde bir tiyatro oyununda rol alıyordum. Gündüz seansıydı. Küçük bir kız ve ağabeyi de izleyiciler arasındaydı. Kızın ağabeyi yanıma geldi ve sonra "Sen bu aktörü çok seversin. Git ona kendisinden ne kadar hoşlandığını söyle. İşte o küçük kız benim karım Kyra'ydı" diyerek o günü anımsadı. 1988 yılında Lemon Sky'ın setinde bu kez meslektaş olarak karşılaştı. 1988'den beri evliler.