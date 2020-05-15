Son dakika haberi: Milyonlarca Vuhanlı sıraya girdi

Hindistan (82 bin 103), Peru (80 bin 604), Kanada (73 bin 401), Belçika (54 bin 288), Suudi Arabistan (46 bin 869), Hollanda (43 bin 481), Meksika (42 bin 595), Pakistan (37 bin 218), Şili (37 bin 40), Ekvador (30 bin 502), İsviçre (30 bin 463), İsveç (28 bin 582), Portekiz (28 bin 319),