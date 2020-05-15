Son dakika haberi: Milyonlarca Vuhanlı sıraya girdi
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı yer olan Çin'in Vuhan şehrinde inanılmaz anlar yaşanıyor
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Asya ülkelerinden Güney Kore’de 27, Çin’de 4 yeni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.
2
Abone Ol
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saat içinde 4 yeni vaka tespit edildi, yeni can kaybı yaşanmadı.
3
Abone Ol
Söz konusu vakaların tamamı ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Cilin eyaletinde saptandı.
4
Abone Ol
Çin’de vaka sayısı 82 bin 933’e çıktı, 91 hastanın da tedavisi sürüyor. Ülkede bugüne kadar 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti.
5
Abone Ol
VUHANDA İKİNCİ DALGA ŞÜPHESİ HAREKETE GEÇİRDİ
Ülkenin kuzeyinde ve salgının ilk çıktığı kent olan Vuhan'da son zamanlarda görülen yeni vakalar salgında ikinci dalga şüphelerini tetikledi.
6
Abone Ol
Koronavirüsün ortaya çıkış yeri olan Çin'in Vuhan kentinde uzun zaman sonra kötü haber geldi.
7
Abone Ol
Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, kentte 11 yeni asemptomatik koronavirüs (Covid-19) vakası bildirdi.
8
Abone Ol
omisyon, 11 kişinin kentin farklı noktalarında olduğunu açıklayarak, söz konusu kişilerin karantina altına aldıklarını belirtti.
9
Abone Ol
Koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan 3 bin 869 ile ile ülke genelinde en fazla can kaybı yaşayan şehir olarak bilinirken, açıklanan resmi verilere göre şehir genelinde 50 binden fazla vaka bulunuyor.
10
Abone Ol
Çin hükümeti, 11 milyon nüfuslu Vuhan'da tüm halka test yapacağını açıklamıştı. Kentte dün başlayan nükleik asit testlerinin 10 gün içinde tamamlanması planlanıyor.
11
Abone Ol
11 MİLYON VUHANLI TEST SIRASINDA
Koronavirüs salgınının başlangıç yeri olan Çin'in Vuhan kentinde yaşayan 11 milyon kişinin test edileceğinin açıklanmasının ardından bugün Vuhanlılar test kuyruklarında beklemeye başladı.
12
Abone Ol
Test kararı, 2. dalgayı engellemek amacıyla alındı.
13
Abone Ol
Testler parklarda, otoparklarda ve sitelerde kurulan çadırlarda yapılıyor.
14
Abone Ol
Çinli yetkililer tüm kenti test etmeyi 10 günde bitirmeyi planladıklarını açıklamışlardı, ancak, daha önceden test olanlar çıkarıldığında bile bu, günde yaklaşık 750 bin kişinin test edilmesi anlamına geliyor.
15
Abone Ol
Çin devlet medyası bunun pek mümkün olmadığına dikkat çekiyor.
16
Abone Ol
Devlet medyasına göre, yerel yetkililerden bu testlerin 10 gün içinde nasıl yapılabileceğine ilişkin rapor istendi.
17
Abone Ol
3 Nisan'dan beri hiçbir bakanın görülmediği Vuhan'da hafta sonunda dış kaynaklı olmadığı belirtilen altı yeni vaka tespit edilmişti.
18
Abone Ol
Vuhan'da 11 hafta boyunca uygulanan karantinaya 8 Nisan'da son verilmişti. Kentte hayat normale dönmeye başladı.
19
Abone Ol
Okullar ve iş yerleri yeniden açılırken toplu taşıma araçları da seferlere başladı. Ancak yeni vakaların normalleşme sürecini sekteye uğratabileceği belirtiliyor.
20
Abone Ol
Çin hükümeti Vuhan test programında önceliği yaşlılara vereceğini duyurmuştu.
21
Abone Ol
ABD'de günde 300 bin test yapılıyor
Beyaz Saray'ın açıklamasına göre ABD'de günde ortalama 300 bin kişiye test yapılıyor. Ülkede şimdiye kadar 9 milyon kişiye test yapıldı.
22
Abone Ol
Vuhan'ın test programı Çin'de sosyal medyada da tartışma konusu oldu.
23
Abone Ol
Birçok kişi bu kısa kısa bir süre içinde bu kadar çok kişiye test yapılmasının zor olacağını belirtti.
24
Abone Ol
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 527 bini geçti
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 527 bin 811'e ulaştı.
25
Abone Ol
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 303 bin 438 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 706 bin 174 kişi de iyileşti.
26
Abone Ol
Vaka sayısı 20 bini aşan ülkeler
Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı: İspanya (272 bin 646), Rusya (252 bin 245), İngiltere (233 bin 151), İtalya (223 bin 96), Brezilya (203 bin 165), Fransa (178 bin 870), Almanya (174 bin 975), Türkiye (144 bin 749), İran (114 bin 533), Çin (82 bin 933),
27
Abone Ol
Hindistan (82 bin 103), Peru (80 bin 604), Kanada (73 bin 401), Belçika (54 bin 288), Suudi Arabistan (46 bin 869), Hollanda (43 bin 481), Meksika (42 bin 595), Pakistan (37 bin 218), Şili (37 bin 40), Ekvador (30 bin 502), İsviçre (30 bin 463), İsveç (28 bin 582), Portekiz (28 bin 319),
28
Abone Ol
Katar (28 bin 272), Belarus (26 bin 772), Singapur (26 bin 98), İrlanda (23 bin 827) ve Birleşik Arap Emirlikleri (21 bin 84)."
29
Abone Ol
Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:
30
Abone Ol
İngiltere 33 bin 614, İtalya 31 bin 368, Fransa 27 bin 425, İspanya 27 bin 321, Brezilya 13 bin 999, Belçika 8 bin 903, Almanya 7 bin 928, İran 6 bin 854, Hollanda 5 bin 590, Kanada 5 bin 472, Çin 4 bin 633, Meksika 4 bin 477,
31
Abone Ol
Türkiye 4 bin 7, İsveç 3 bin 529, Hindistan 2 bin 649, Ekvador 2 bin 338, Rusya 2 bin 305, Peru 2 bin 267,
32
Abone Ol
İsviçre 1872, İrlanda 1506, Portekiz 1184, Pakistan 803, Şili 368, Suudi Arabistan 283, Birleşik Arap Emirlikleri 208, Belarus 151, Singapur 21 ve Katar 14."