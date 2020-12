Son dakika haberi... Meryem Uzerli'den hamile pozu!

Bu kareyi paylaşan Pelin Karahan, altına şöyle bir not yazdı:



"Bu hem bir veda hem teşekkür hem de güzel başlangıçların mesajı olsun. Veda ediyorum çünkü yeter dizisinde bugün son bölümümdü. Sağlam dostluklar edindiğim güzel anılar paylaştığım tüm oyuncu ve set ekibi arkadaşlarıma çok teşekkür ederim... Her zaman bana destek oldunuz bana hep iyi baktınız ve tabii beni hep destekleyen 10 yıldır beni işlerimde hep takip eden izleyicilerimiz iyi ki varsınız. Her zaman yazdıklarınız destekleriniz benimle merak etmeyin. ve gelelim güzel başlangıçlara. Hayat her zaman sürprizlerle karşıma çıktı benim! Bu sefer de ailemizin ikinci misafiri ile karşıladı beni. Bu nedenle de oyuncu arkadaşlarımızın ekibimizin ve seyircilerimizin affına sığınarak bu zamanı artık karnımdaki miniği düşünerek kendime ayırmak istedim. Bu zamana kadar elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ama yolun yarısında artık dinlenmem gerekti. iyikilerle dolu bu projeden yine "iyi ki" dediğim bir sebeple ayrılıyorum. Yine projelerde görüşmek üzere.



Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu olan Pelin Karahan şu sıralar bir dizi projesinin çekimlerinde yer alıyor.