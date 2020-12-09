Son dakika haberi... Meryem Uzerli'den hamile pozu!
Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından özel hayatlarıyla ilgili bilgileri de paylaşıyor. Hatta bazıları hamile olduklarının müjdesini veriyor Twitter veya Instagram’dan… İşte, bebek haberini sosyal medyada duyuran ünlü anneler…
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ÜNLÜ oyuncu Meryem Uzerli, ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. 8 aylık hamile olan Uzerli, ilk kez hamile fotoğraflarını yayınladı.
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Oyuncunun yeni kareleri sosyal medya takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı. Bir yıldır Amerikalı sevgilisiyle Berlin’de yaşayan Uzerli, kız bebek dünyaya getireceğini duyurmuştu.
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Oyuncu, 7 yaşındaki kızı Lara’nın kardeş istediği için çocuk sahibi olduğunu söylemişti. Oyuncu daha önce Amerikalı sevgilisinin adını açıklamak istememiş “Çok mutluyuz, aile kuruyoruz” demişti.
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Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından özel hayatlarıyla ilgili bilgileri de paylaşıyor. Hatta bazıları hamile olduklarının müjdesini veriyor Twitter veya Instagram’dan… İşte, bebek haberini sosyal medyada duyuran ünlü anneler…
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Buse Terim, hamile olduğuna dair söylentileri sosyal medyadan doğrulamıştı. İmparator’un kızı sosyal medyada şu mesajı yayınlamıştı:
Evet, Nil’e kardeş geliyor. Şu aralar karmakarışık duygular içerisindeyim desem yeridir. Hiç beklemediğim bir anda öğrendim ikinci kez hamile olduğumu. İtiraf ediyorum, her zaman kalabalık bir aile hayalim vardı. Ama bu kadar erken gerçekleşeceğini tahmin etmemiştim.
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İkinci kez anne olmaya hazırlanan Buse Terim, kendi internet sitesinden de bir yazı yayımlamış ve duygularını şu şekilde dile getirmişti
Bugün itibariyle 12 haftalık hamileyim. Henüz cinsiyeti belli değil ama öğrenir öğrenmez sizinle paylaşacağım.
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Hamileliğim aynı Nil'de olduğu gibi çok bulantılı geçiyor. Bulantı iki hamileliğimde de beni en zorlayan şey oldu. Ruh halim ise biraz karışık. Bunun nedeni de Nil'i düşünüyor olmam. Yaş aralığının bu kadar az olması Nil'i ne kadar etkiler, kıskançlık yapar mı gibi kafamda bir sürü soru var. Daha yeni alıştığım sorumluluğun iki katına çıkacak olması sebebiyle biraz tedirginim tabii.
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Anneliğe dair deneyimlerim, bilgilerim bu kadar tazeyken 2 numaranın daha kolay büyüyeceğine eminim :) Bakalım zamanla yaşayıp göreceğiz :) Nil’de olduğu gibi bu hamileliğimle ilgili deneyim ve yaşadıklarımı yine sizlerle paylaşacağım.
Benimle bu heyecanı paylaşan sizlere şimdiden çok teşekkür ederim. Tek dileğim sağlıkla ve hayırla gelmesi... Allah isteyen herkese bu duyguyu yaşatsın. Heyecanımı paylaştığınız için çok teşekkür ederim.
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Buse Terim
2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile evlenen Buse Terim, ilk hamileliğini de Instagram'dan takipçileri ile paylaşmıştı.
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Bizim bir bebeğimiz olacak
Terim, eşiyle birlikte olduğu fotoğrafın altına şu duygusal yazıyı yazmıştı:
"Hayat arkadaşıma kocaman bir aşkla bağlanalı 8 sene oldu. O zamanlar en büyük hayalimiz evlenip, her saniyemizi beraber geçirebilmekti. Bu hayalimize kavuşabildiğimiz için her soluk alışımızda şükrettik Allah'a. Günün birinde birbirine kenetlenen yüreklerimizin, başka bir aşka yer açacağını düşlerdik. O aşkla üç ay önce tanıştık. Minicik atan kalbiyle aşkımızı büyüttü, bizi tamamladı. Şu aralar çok garip duygular yaşıyorum, tarif etmekte zorlanıyorum. Bunu benden duymak istediğinizi biliyorum... O yüzden evet söylüyorum; Bizim bir bebeğimiz olacak. Allah’ım izin verirse onu 6 ay sonra kucağımıza alacağız. Onu sabırla, birbirimize duyduğumuz aşkla, sevgiyle, hayallerle bekleyeceğiz. Artık tek dileğimiz onun sağlık ve sıhhatle dünyaya gelmesi. Hepinizi duyuyorum. Benim için duyduğunuz mutluluğu hissediyorum. Sizlerle beraber yeni bir yolculuğa çıkacağız. Güzel dilek ve temennileriniz; en önemlisi sonsuz desteğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi seviyoruz."
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Mutlu çiftin Nil ve Naz adında iki kızı var!
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4.5 AY SAKLADI!
Demet Akalın, bebek istediğini her fırsatta dile getiriyordu. Ünlü şarkıcı hamile olduğunu öğrenince nazardan korktuğu için bir süre bekledi. Ancak sonrasında Twitter'dan şu mesajı yazarak hayranlarına müjdeli haberi verdi: "4.5 ay göbeğimi iyi sakladım, kabul edin." Demet Akalın'ın kızı Hira şimdi 6 yaşında.
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Ceyda Düvenci
Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, 'Aşkın Kanunu' adlı dizinin setinde Bülent Şakrak ile birlikte rol alıyordu. Arkadaşlıkları aşka dönüşen ünlü çift geçen yıl nikah masasına oturmuştu. Melisa isminde bir kızı olan Ceyda Düvenci, ikinci kez hamile olduğunun müjdesini Instagram hesabından vermişti.
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Bu kareyi paylaşan ünlü oyuncu altına da not düştü:
"Hepinize; yüreğinize, tebriklerinize ve dualarınıza teşekkür ederim. Biraz erken bir duyum oldu ama kısmet böyleymiş... Sadece duygularımı yazmak istedim sizlere. Çok mutlu ve çok heyecanlıyız. Bol bol dua ediyoruz ve tabii ki şükür ediyoruz. Her şey yolunda şükür... Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün dilerim... sevgilerimle..."
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Çift, oğulları Okan Ali'yi 1 Temmuz 2017'de kucaklarına aldı.
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Pelin Karahan
İş adamı Bedri Güntay ile evli olan güzel oyuncu Pelin Karahan, 2. kez hamile olduğunu öğrenince başrolünü üstlendiği diziden ayrıldı. Karahan, hamile olduğunun müjdesini verdi ve bu sebeple diziden ayrıldığını takipçileriyle paylaştı.
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Bu kareyi paylaşan Pelin Karahan, altına şöyle bir not yazdı:
"Bu hem bir veda hem teşekkür hem de güzel başlangıçların mesajı olsun. Veda ediyorum çünkü yeter dizisinde bugün son bölümümdü. Sağlam dostluklar edindiğim güzel anılar paylaştığım tüm oyuncu ve set ekibi arkadaşlarıma çok teşekkür ederim... Her zaman bana destek oldunuz bana hep iyi baktınız ve tabii beni hep destekleyen 10 yıldır beni işlerimde hep takip eden izleyicilerimiz iyi ki varsınız. Her zaman yazdıklarınız destekleriniz benimle merak etmeyin. ve gelelim güzel başlangıçlara. Hayat her zaman sürprizlerle karşıma çıktı benim! Bu sefer de ailemizin ikinci misafiri ile karşıladı beni. Bu nedenle de oyuncu arkadaşlarımızın ekibimizin ve seyircilerimizin affına sığınarak bu zamanı artık karnımdaki miniği düşünerek kendime ayırmak istedim. Bu zamana kadar elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ama yolun yarısında artık dinlenmem gerekti. iyikilerle dolu bu projeden yine "iyi ki" dediğim bir sebeple ayrılıyorum. Yine projelerde görüşmek üzere.
Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu olan Pelin Karahan şu sıralar bir dizi projesinin çekimlerinde yer alıyor.
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Bar Rafaeli
Manken Bar Rafaeli, bebek müjdesini sosyal medyadan duyurmuştu.
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30 yaşındaki süper model, Instagram'dan hamilelik test sonucunun fotoğrafını paylaşmış ve anne olacağı haberini vermişti.
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Alicia Keys
Grammy ödüllü şarkıcı, evliliğinin 4. yılında hamile kaldı. Instagram'da bu fotoğrafı paylaşarak altına, “Ailemize bir melek daha geliyor” diye bebek müjdesini hayranlarıyla paylaştı.
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Candice Swanepoel
Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, hamile olduğunu Instagram hesabından duyurmuştu.
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Swanepoel, mutlu haberi bu fotoğrafı yükleyerek herkesle paylaştı.
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Aslı Zen
Ünlü sanatçı tüp mide ameliyatı geçirip 30 kilo vermişti.