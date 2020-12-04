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Haber Giriş: 04 Aralık 2020 - 13:15 | 

Son dakika haberi... Merve Aydın ve ailesi koronavirüse yakalandı

Geçtiğimiz haftalarda doğum yapan Survivor eski yarışmacısı ve Milli atlet Merve Aydın, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Ailesiyle birlikte testlerinin pozitif çıktığını belirten Aydın, tedavilerinin evde devam ettiğini söyledi.

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Çiçeği burnunda anne Merve Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Yıllar önce Survivor'a katılarak adını geniş kitlelere duyuran sporcu, kasım ayının son günlerinde bebeği Mehmet Barlas'ı kucağına aldı.

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Hamilelik sürecini ve doğumdan sonraki günleri evinde geçiren 30 yaşındaki Aydın'ın önce eşi sonra da kendisi koronavirüse yakalandı.

3BEBEĞİMİ EMZİRİRKEN POZİTİF ÇIKTIĞIMI ÖĞRENDİM
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"BEBEĞİMİ EMZİRİRKEN POZİTİF ÇIKTIĞIMI ÖĞRENDİM"

Instagram hesabından açıklama yapan Merve Aydın, "Çok dikkatliydik, maskesiz ve dezenfektansız dışarı çıkmıyorduk. Ya hastaneden ya da eşim bebeğin kimliğini çıkartmaya gitmişti, oradan kapmıştır. İlk eşimde çıktı, o kendini izole etti. Sonra benim boğazlarım ağrımaya başladı ve halsiz düştüm. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere herkes çok iyi çalışıyor. Bize gelip test yaptılar. Sabaha karşı bebeği emzirirken test sonucumu pozitif görünce kendimi çok kötü hissettim" dedi.

4İLAÇ KULLANAMADIĞIM İÇİN C VİTAMİNİ TÜKETİYORUM
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"İLAÇ KULLANAMADIĞIM İÇİN C VİTAMİNİ TÜKETİYORUM"

Survivor Merve, "Çok şükür iyiyiz. Kayınvalidem ve kayınpederim de çok şükür iyi. Hepimizde kırgınlık var sadece. Ben lohusa olduğum için ilaç kullanamıyorum, bol bol C vitamini tüketiyorum" ifadelerini kullandı.

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İnsanların salgın döneminde sorumsuz davrandığını belirten Aydın, "Haberleri izliyorum ve bazı insanlar çok sorumsuz davranıyor. Lütfen duyarsız olmayın. İşiniz yoksa dışarı çıkmayın. Ne olur yapmayın ve kendinizi düşünün" dedi.

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Merve Aydın, "Bu virüs can alıyor. Artık yaş da fark etmiyor. Genç, yaşlı artık herkes ölebiliyor. Ben çift maske takıp bebeğimi emziriyorum ve olabildiğince temas etmeden ona bakıyorum" açıklamasını yaptı.

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Merve Aydın koronavirüse yakalandığını duyurdu

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