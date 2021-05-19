Son dakika haberi: Merakla beklenen tabloyu Fahrettin Koca paylaştı.. İşte illerin vaka durumu ve dikkat çeken 5 şehir..

Bakan Koca il il haftalık vaka sayılarını açıkladı Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 binde haftalık vaka sayısını paylaştı. Erzurum, illere göre haftalık vaka sayısında 192,28 ile en çok vaka görülen il olurken, Şırnak 26,96 ile en az vaka görülen şehir oldu.