Son dakika haberi: Merakla beklenen tabloyu Fahrettin Koca paylaştı.. İşte illerin vaka durumu ve dikkat çeken 5 şehir..
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 binde haftalık vaka sayısı ve en az vaka görülen illeri paylaştı. 17 günlük tam kapanmanın tabloda etkisi görüldü. Haftalardır en çok vaka görülen İstanbul, bu hafta zirvede yer almadı. Türkiye'nin üç büyük şehrinde 100 bin kişide görülen vaka sayısı şöyle; İstanbul, 184.78, Ankara 152,63, İzmir 93,86... Öte yandan Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan illeri paylaşırken Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak'taki verilere dikkat çekti. İşte illerdeki son durum...
VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, insidans haritasının ardından illere göre vaka sayısının en çok azaldığı illerin tablosunu da paylaştı.
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