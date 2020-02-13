Son dakika haberi: Meksika'yı ayağa kaldıran kadın cinayeti: Ingrid Escamilla Vargas'ın ölümü
Meksika 25 yaşındaki kadının, eşi tarafından vahşice öldürülmesini konuşuyor. Ülkede bir tabloid gazetesinin cesedin olay mahalindeki görüntüsünü manşete basması nedeniyle sokaklarda protesto gösterileri başladı.
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Mexico City'den bir adam, 25 yaşındaki karısını öldürdü, derisini yüzdü ve bedeninin parçalarını drenaj borusuna atarken yakalandı.
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Vahşi cinayetin ortaya çıkmasının ardından cani adam suçunu itiraf etti.
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25 yaşındaki Ingrid Escamilla Vargas 46 yaşındaki eşi Erik Francisco Robledo tarafından vahşice öldürüldü.
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Cinayet halkı ve insan hakları gruplarını ayağa kaldırdı. Ülkedeki yerel bir tabloid gazetesinin Ingrid Escamilla Vargas'ın cinayet mahallindeki cesedinin fotoğrafını manşete basması ise büyük tepki topladı.
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Kalabalık gruplar sokaklara dökülüp bu vahşeti protesto etmeye başladı.
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Ülkenin başkenti Mexico City'de yaşanan cinayet nedeniyle halk, Ingrid Escamilla Vargas için mumlar yakıp, yaşadığı eve çiçekler bırakıyor.
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Mexico City belediye başkanı salı günü yaptığı açıklamada, hafta sonu şehir merkezinin kuzeyindeki bir apartman dairesinde meydana gelen cinayetin failinin tutuklandığını, savcıların bu şahsın en yüksek cezayı çekmesi için gerekeni yapacaklarını belirtti.
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Katil kocanın yakalandığı sırada üzeri kan içerisinde yarı çıplak görüntüleri de yayınlandı. Katil koca Robledo, ilk ifadesinde uyuşturucu etkisi altında olduğunu ve o gün fazla alkol içmesi nedeniyle Ingrid ile tartışmaya başladıklarını söyledi.
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Robledo, polise, "Ingrid beni öldürmek istediğini söyledi, eline bir bıçak alıp bunu 3 kere denemeye çalıştı. Ben de en sonunda elindeki mutfak bıçağını aldım ve boğazını kestim" ifadelerini verdi.
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Ardından cinayeti itiraf eden Robledo, yüzünden başlayıp ayaklarına kadar derisini yüzdüm ve iç organlarını çıkardım. Yakalanmamak için vücudunu parçalara ayırdım ifadelerini kullandı.
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Polis cinayetin işlendiği apartman dairesine girdiğinde 25 yaşındaki kadının korkunç şekilde parçalara ayrışlmış cesedi ile karşılaştı. Ingrid'in cesedinin olay mahalindeki fotoğrafı Pasala isimli gazetede manşette sansürlenmeden kullanıldı.
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Pasala, müstehcen başlıklar kullanan ve garip, kanlı hikayelere sayfalarında yer veren bir tabloid gazetesi. Pasala gazetesi Ingrid'in cesedinin fotroğrafının üzerinde "Aşk tanrısının hatasıydı" başlığı attı.
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Gelen tepkilere gazeteden bir açıklama yapılmadı. Mexico City savcılığından salı günü yapılan açıklamada, görüntüleri kimin sızdırdığını belirlemek için altı memurun görevlendirildiği belirtildi.
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Meksika Ulusal Kadın Enstitüsü fotoğrafın kullanılmasını ve gazetede basılmasını kınayan bir açıklama yayınladı.
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Ülkede kadınlara yönelik şiddeti protesto etme yürüyüşleri son aylarda yoğunlaştı ve göstericiler hükümet binalarını ateşe verdi.
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2018 yılında Meksika'da her gün neredeyse 10 kadın yaşamını yitirdi. Ingrid Escamilla Vargas'ın cinayeti, düzenli şiddete alışkın bir ülkede vahşetin korkunç bir gösterisi oldu. Milenio Televizyonu, kurbanın birkaç ay önce kocasına karşı aile içi şiddet şikayetinde bulunduğunu ancak daha sonra şikayetini geri çektiğini bildirdi.