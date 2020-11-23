Son dakika haberi... MasterChef'te Uğur elendi mi? İşte dün akşam yaşananlar...
Ünlü şeflerin sunumu ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı vardı. Eleme gecesinin heyecanı yaşanırken eleme oyunu öncesi haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım haftanın son dokunulmazlık oyununda Azeri yemekleri yaptı. Peki dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Bu hafta kim elendi?
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MasterChef'te eleme heyecanı yaşandı. Her hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından bir kişi yarışmaya veda ediyor. Son 9'a kalan yarışmacılar dün eleme oyununda tüm hünerlerini sergiledi. Öte yandan yarışmacılardan Uğur'un akıbeti merak ediliyor. İşte, MasterChef'te bu hafta elenen isim...
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DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Türkiye 2020'de haftanın son dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazandı. Bu sonucun ardından Mavi Takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı.
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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Emir oldu. Bu oyun sonrasında ise Mavi Takım diğer eleme adayı için oylama yaptı.
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ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef Türkiye'de eleme gecesinin heyecanı yaşanırken Ayyüce ve Uğur'dan sonra haftanın 3. eleme adayı belli oldu.
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Bireysel dokunulmazlık oyunu oynayan mavi takım yarışmacıları kullandıkları oylarla eleme adayını Sefa olarak belirledi.
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BU HAFTA KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'de 14. haftanın eleme oyununda; Uğur, Ayyüce ve Sefa eleme finaline çıktı ve Somer Şef yapacakları yemeğin inceliklerini anlattı.
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Yapılan oylama sonrası en iyi tabak Sefa'nın oldu. Son ikiye kalan isimlerden Ayyüce bu hafta yarışmadan elenen isim oldu.
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UĞUR DİSKALİFİYE OLDU
TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören MasterChef Türkiye'nin bu sezonki yarışmacılarından olan Uğur'un geçmişte yaptığı paylaşımlara Acun Ilıcalı kayıtsız kalmadı.
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Ünlü televizyoncu MasterChef Uğur'un yarışmayla olan ilişkisinin bittiğini açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Ilıcalı, yarışmacının terbiye sınırlarını aştığını söyledi.
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Acun Ilıcalı Twitter'dan şunları açıkladı;
Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir.
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Diskalifiye olan Uğur yeni bölüm fragmanında da yer almadı. Böylece Uğur Yılmaz Deniz 106. bölümde MasterChef'e diskalifiye olarak veda etti.