Son dakika haberi... MasterChef'te Uğur elendi mi? İşte dün akşam yaşananlar...

MasterChef'te eleme heyecanı yaşandı. Her hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından bir kişi yarışmaya veda ediyor. Son 9'a kalan yarışmacılar dün eleme oyununda tüm hünerlerini sergiledi. Öte yandan yarışmacılardan Uğur'un akıbeti merak ediliyor. İşte, MasterChef'te bu hafta elenen isim...