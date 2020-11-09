Son dakika haberi... MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu! İşte elenen isim
MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu. Eleme sisteminin değişmesinin ardından üç yarışmacı dün akşam elenmemek için mücadele etti. Potada olan Furkan, Barbaros ve Uğur kıyasıya mücadele etti. Heyecan dolu gecede MasterChef'e veda eden isim Furkan oldu. Mehmet şefin Furkan'a söyledikleri çok konuşuldu. İşte MasterChef Türkiye'de yaşananlar...
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MasterChef'te dün akşam akşam eleme heyecanı yaşandı. Hafta içi ve dün gece oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potasına giren isimler belli olmuştu.
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MasterChef Türkiye'nin 8 Kasım akşamı ekranlara gelen bölümünde haftanın elenen ismi belli oldu. Eleme oyunu oynamak zorunda kalan 3 yarışmacı tüm hünerlerini sergilerken oyun sonrası şefler tadım yaptı. İşte, MasterChef'te veda eden o yarışmacı...
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DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dün akşamki dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazandı. Bu sonuçla Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı alan Serhat oldu.
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Bu hafta yapılan iki dokunulmazlık oyunu sonrası Furkan Ve Barbaros eleme adayı olarak belirlenişti. Son dokunulmazlık ve bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası 3. eleme adayı ise Uğur oldu.
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BU HAFTA KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'de 12. haftanın heyecanı yaşanırken Furkan, Barbaros ve Uğur eleme finali oynamak zorunda kaldı.
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Tatlılarıyla adından söz ettiren Furkan dün akşam Masterchef'e veda etti. Barbaros ile son ikiye kalan Furkan'ın ekmeğinin pişmemesi nedeniyle Masterchef hayalleri son buldu.
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Öte yandan yakın arkadaşı Emir, Furkan elendikten sonra gözyaşlarını tutamadı. "Ben buraya her zaman hayırlısı olsun diye geldim." diyen Furkan'ın Mehmet Şef ile gerilimi damga vurmuştu.
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Furkan elendikten sonra açıklama yapan Mehmet Şef ise "Sana göstermiş olduğum tepkiden dolayı neredeyse kendi ailemden bile tepki aldım.
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Ustaya saygılı bir çocuktun, o olaydan sonra bana gelip tek kelime dahi etmedin. Sen bu meslekte olursun ve yürürsün." ifadelerini kullandı.