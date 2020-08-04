Son dakika haberi... Malatya depremi çok şiddetli hissedildi! Uzmanlar nedenini anlattı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem çevre illerde de hissedildi. Depremin 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Uzmanlar depremle ilgili bilgi verip uyarıda bulundu.
MALATYA DEPREMİNİ ÖNCEDEN BİLMİŞTİ! PROF. DR. ÇAKIR'DAN YENİ UYARI GELDİ
Ocak ayında meydana gelen Elazığ depreminin ardından açıklama yapan İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, "Bir sonraki depremin de bu kırılan fayın batı devamında olması daha muhtemel. Burası da Malatya’nın güneyine Pötürge-Çelikhan arasına denk geliyor." demişti.
Prof. Dr. Çakır, bugün yaşanan Pütürge depreminin ardından da açıklamalarda bulundu: "24 Kasım'daki Sivrice depremi Doğu Anadolu fay hattının Sivrice'den Pütürge'ye kadar olan kısmında kırıklar oluşturmuştu. Tarihi kayıtlara baktığımızda bu kırığın kuzey doğu kısmı 1800'lü yıllarda kırılmış. Dolayasıyla güney doğu kesimi yani Pütürge-Çelikhan arası daha büyük tehlike arz ediyordu. Bu ve benzeri depremler bekleniyordu. Son depremde fayın 5-10 kilometrelik kısmı kırılmış olabilir ama daha büyük bir kırık da bu fayın devamında oluşabilir. Ayrıca Çelikhan'a kadar ki bölüm kırılırsa ondan sonra Maraş'ta da benzer bir kırık beklenebilir."
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2020 yılında çok deprem olduğunu belirten Prof. Dr. Şükrü Ersoy, canlı yayında dikkat çeken rakamları açıkladı.
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PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY: SANKİ BİR YILLIK DEPREM SAYISINI YILIN İLK YARISINDA GEÇTİK BİLE
CNN TÜRK canlı yayınında depremi değerlendiren Prof. Dr. Şükrü Ersoy, şu ifadeleri kullandı: "Bu noktadaki depremler yeni depremlerdir, artçı depremler gibi yorumlayamayız. Bunu ilerleyen saatler içerisinde çok dikkatli izlemek zorundayız. 5'i geçen her depremde yapı stoğunda hasar meydana geliyor. Yorgun binalar varsa büyük tehlike arz etmekte. Vatandaşların da bu tür evlere girmemeleri gerekiyor.''
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''Yetkililerin yapacakları her türlü açıklamaları dinlesinler. İlk saatlerde hemen orada olurlar. Ama Batı'ya doğru olması acaba yeni bir deprem mi diye bizleri de kaygılandırıyor doğrusu. Müstakil bir deprem gibi gözüküyor. Öyleyse giderek küçülecek depremler şeklinde devam eder ve biter. Bu depremler her zaman yaşanacak yapı stoğumuzu hazırlamamız gerekiyor.''
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''Ocak - Şubat - Mart'ta 20 bin deprem meydana geldi. Normalde 1 yılda 24 bin sarsıntı olur. Biz 20 binini ilk 3 ayda yaşadık. Önemli bir deprem periyodundayız. Türkiye'nin her yerinde depremler oluyor şu anda. Birkaç gün geçmiyor ki deprem meydana gelmesin. Hem de, Doğu'da olabiliyor, Batı Anadolu'da olabiliyor, Güney Batı Anadolu'da oldu. Ama toplamda 2020 yılında çok deprem oldu. Sanki 1 yıllık deprem sayısını yılın ilk yarısında geçtik bile. Hem batı, kuzey, Doğu Anadolu faylarında 7'nin üzerine çıkacak depremler olacak. Bu bizim kaderimiz kaçınılmaz, bu bir milli seferberliktir. Küçük depremler küçük enerji alır. Daha büyük enerjiler daha büyük depremlerle ortaya çıkacak. Biz daha en kötüyü yaşamadık. Her an hazır olmamız gerek.''
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ERSOY: ANINDA SOKAĞA FIRLAMAK DOĞRU BİR ŞEY DEĞİL
''İlk saatlerde dışarda olmakta fayda var. Bunu zaten resmi makamlar söylüyorlar. Bu deprem üzerinde bir başka 5 büyüklüğünde deprem yaşamak çok olağandır. Ama normal şartlar altında. 5,2 büyüklüğündeki depremden sonra bağımsız bir depremse birkaç artçı yaşanır, uzun sürmez ve sönümlenir. Ama bu bölgenin tamamen enerjisini almıyor. Yani bir iki günlük bir rahatlama. Ama önümüzdeki günler-aylar içerisinde mutlaka başka depremler art arda gelecektir. Bu bağımsız bile olsa geçici bir rahatlık. Faylar, depremleri oluşturarak rahatlayabiliyor. Ama bu rahatlama yeni gerilimler taşıyor. Bu deprem anında, anında sokağa fırlamak doğru bir şey değil. Deprem bittikten sonra çıkması gerekiyor. İnsan 10 saniyede aşağı inemez, yaralanabilir. Ancak deprem bittikten sonra çıkmak gerekiyor.''
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PROF DR. OKAN TÜYSÜZ: BÖYLE BİR FAY İLERİDE BÜYÜK BİR DEPREM YARATABİLİR
NTV canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Okan Tüysüz ise şunları söyledi: "24 Ocak'ta meydana gelen depremin hemen kenarında yer alıyor. 24 Ocak depreminin artçısı, ya da onun tetiklediği bir deprem olarak değerlendirilebilir. Daha büyük bir deprem olur mu? Doğu Anadolu fayı kırılmayan ama aktif bir fay. Böyle bir fay ileride büyük bir deprem yaratabilir ama yörenin büyük bir depreme hazır olması gerektiğini uzun yıllardır dile getiriyoruz.Bir deprem ne kadar sığda olursa yüzeyde yarattığı sarsıntı da o kadar fazla olackatır. 7 km sığ bir derimlik. Yüzeyde oluşturduğu sarsıntı yüksek olacaktır."
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PROF. DR. ERCAN AKSOY: SARSINTILAR DEVAM EDECEK GİBİ GÖZÜKÜYOR
TRT Haber canlı yayınında konuşan Fırat Üniversitesi Jeoloji Müh. Böl. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy şu bilgileri paylaştı: "Orta büyüklükte bir deprem. Hareketliliği güneybatıya doğru gittiğinin göstergesi. Bunlar devam edecek gibi gözüküyor. Son aylardaki durum da bunun göstergesiydi. Bu sarsıntılar devam edecek gibi gözüküyor. Sevindirici olan can kaybının olmaması. Depremden uzak da olsa alüvyon zemin dediğimiz dolgu zeminlerde hasar olma ihtimali yükseliyor. Mademki faylar diri, bir anda önce bu dönüşümlerin, önlemlerin alınmasının önemi de ortaya çıkıyor. Müdahaleler çok gelişti tabi ki. Bunu takdirle karşılıyoruz ama bir taraftan da öncesinde yapılması gerekenlerin de önemi ortaya çıkıyor. Bu fayzonun varlığı ve aktif olduğu, deprem üretmesi belirli aralıklarda, biliniyor. Buralara hendek açılması gerekiyor.Doğu Anadolu fayzonu çalışmaları çok sınırlı olduğu için bu fayların kaç yılda bir harekete geçtiğine yönelik veriler yetersiz ve bunların ortaya çıkarılması gerekiyor."
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PROF. DR. NACİ GÖRÜR: ZAMANI BİLMİYORUZ
Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından şu değerlendirmelerde bulundu: ''Malatya-Pütürge/Tepehan’da 5’in üzerinde bir deprem oldu. Hatırlarsanız, Elazığ depreminden sonra DAF’ın uyandığını, bundan sonra depremleri Kuzeydoğudan güney batıya doğru taşıyabileceğini öngörmüş ve Çelikhan-Erkenek ve Erkenek-K. Maraş arasına dikkat çekmiştik. Bu depremle DAF’daki kırılma Çelikhan-Erkenek sınırına dayandı. Bu deprem DAF üzerinde ve Bitlis süturuna yakın. Şimdi Çelikhan-Erkenek arası daha sıkıntılı hale geldi. Burada dikkatli olunmalı ve önlem alınmalıdır. Zamanı bilmiyoruz.''
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DOÇ. DR. MUSTAFA TOKER: BÜYÜK BİR DEPREM DEĞİL FAKAT...
Doç. Dr. Mustafa Toker de depremle ilgili şunları söyledi: ''Artçı şok çok fazla tehlikeli olamayacak şekilde beklememiz gerekiyor. 3,5 - 4 civarında olabilecek artçı şoklar, oradaki binaları sallar, insanlarda korku yaratabilir. Zemininin de bozuk olduğu varsayarsak, oradaki binalarda sallanma, minimal hasarlar ve korku yaratabilir.Bu büyük bir deprem değil. Fakat şöyle bir özelliği var; eğer zemin bozuksa bölgedeki istasyonlarda kuvvetli yer ivmesiyle binalarda büyük hasarlar yaratabilirler.Elazığ depreminde kuvvetli yer ivmesi değeri merkezde düşükken, Sivrice'de yüksekti. Zeminin bozuk olmasının bir fonksiyonu olarak deprem büyütme oranı devreye giriyor. Ve burada hasarlar yaratıyor. Hasarlı binaların yıkılmasına neden olabiliyor. Tedbirli ve dikkatli olmak gerekiyor.''
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Malatya depremi ile ilgili Ersoy'dan kritik değerlendirme