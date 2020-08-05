Son dakika haberi: Lübnan'da korkunç patlama! Vali gözyaşlarına boğuldu, onlarca ölü ve yaralı var
Lübnan Beyrut limanında bir kargo gemisinde bulunan 2 bin 750 ton ağırlığındaki amonyum nitrat maddesi nükleer bomba gibi patladı, liman enkaz yığınına döndü. Patlamanın korkunç görüntüsü şans eseri kameraya alındı ve izleyenleri dehşete düşürdü. Bu vahim olayda ölü sayısı 73'e yükseldi, 3 binin üzerinde de yaralı var. İşte dünyayı sarsan, Lübnan tarihinin en kanlı patlamasında yaşanan tüm gelişmeler...
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BEYRUT dün şiddetli bir patlama ile sarsıldı. Limanda, içerisinde yüksek miktarda amonyum nitrat bulunan depoda meydana gelen patlama sonucu yüzlerce metre yüksekliğinde mantar bulutu oluşurken, civardaki çok sayıda işyeri ve ev hasar gördü.
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Lübnan Emniyeti, söz konusu patlayıcı maddenin daha önce düzenlenen bir operasyonda ele geçirildiğini bildirdi.
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Yerel medyaya konuşan Lübnanlı bir güvenlik yetkilisi, “ele geçirilmiş 2750 ton amonyum nitratın, tutulduğu depoda, küçük bir açıklığın kapatılması için yapılan kaynak işlemi sırasında patladığını” söyledi.
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Patlamanın ardından şok dalgası yaklaşık 200 kilometre ötedeki Kıbrıs’tan da hissedildi. Ada’nın Lübnan’a bakan güney sahillerinde oturanlar patlamayı net olarak hissettiklerini ve sallandıklarını dile getirdiler.
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Cumhurbaşkanı: Kabul edilemez
Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, patlamaya, altı yıldır liman bölgesinde yeterli güvenlik önlemi alınmadan tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.
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Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan Salı gecesi yaptığı açıklamada, patlamada 70'ten fazla kişinin öldüğünü, 4 bin kişinin yaralandığını belirtti.
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Sağlık bakanından halka çağrı: Bölgeyi terk edin
Sağlık Bakanı kimyasal madde patlaması nedeniyle sağlık sorunları doğabileceğinden bölgede yaşayan halka orayı terk etmeleri çağrısında bulundu:
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Eski BBC muhabiri, TV sunucusu Emilia Papadopoulos patlamayı, Beyrut'a 240 kilometre uzakta bulunan Kıbrıs'ın Limasol kentinde hissettiklerini, evlerin pencerelerinin titrediğini söyledi.
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BBC muhabiri Rami Ruhayem, 10 kilometre uzaklıkta deprem gibi hissedildiğini söylediği patlama anı için "Hayatımda bu kadar yüksek bir ses duymadım" dedi.
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İsrail: Biz yapmadık
Bu arada İsrailli askeri yetkililer patlama ile ilgilerinin olmadığını açıkladı. Lübnan Hizbullah’ı da, patlamanın kaynağının İsrail tarafından kendilerineyönelik bir saldırı olduğu iddialarını yalanladı. İsrail ordusu sık sık Lübnan’da Hizbullah hedeflerine operasyon düzenliyor.
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Binalar sanki deprem oluyormuş gibi sallandı”
Lübnan medyası enkaz altında kalan insanlar olduğunu aktarırken, sosyal medyada paylaşılan videolarda binaların basınç dalgasının etkisiyle sarsıldığı görülüyor. Bir görgü tanığı Twitter’dan, “Binalar sanki deprem oluyormuş gibi sallandı” diye yazdı.
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Olay yerindeki AFP muhabiri civardaki tüm dükkânların hasar gördüğünü, camların kırıldığını, araçların kullanılamaz hale geldiğini aktardı.
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Tüm şehrin elektrikleri kesildi
Kentin sokakları terk edilmiş harap haldeki otomobillerle doldu. Ayrıca patlama nedeniyle şehir genelinde elektrikler kesildi.
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Beyrut valisi Marwam Aboud patlamanın yıkıntıları arasında gazetecilere açıklamalarda bulunurken gözyaşlarına boğuldu.
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Nagazaki ve Hiroşima'daki patlamalara benzetilen olayda kayıp insanlar hala aranıyor.
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Ulusal yas ilan edildi
Lübnan Başbakanı’nın eşi ve kızının da hafif şekilde yaralandığı belirtilirken, Başbakan Hassan Diyab “ulusal yas” ilan etti. Diyab, olayın sorumlularının cezalandırılacağı sözünü verdi. Cumhurbaşkanı Mişel Avn da, “güvenlik önlemi olmaksızın 2750 ton patlayıcının bir depoda tutulmasının kabul edilemez olduğunu” söyledi.
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Trump: Korkunç bir saldırı gibi görünüyor
ABD Başkanı Donald Trump ise olaya ilişkin, aksi yöndeki değerlendirmelere rağmen, “Korkunç bir saldırı gibi görünüyor” dedi. Trump, ABD’li komutanların, bunun bir bombalı saldırı olduğunu düşündüğünü söyledi.
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Lübnan Yüksek Savunma Konseyi, Beyrut'u bir "afet bölgesi" ilan etti ve Çarşamba günü toplanacak Kabine'ye, olağanüstü hal ilan etme tavsiyesinde bulundu.
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Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun da olağanüstü hal ilan edilmesi gerektiğini söyledi.
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Lübnan Kızılhaçı, hastanelere yüzlerce yaralının götürüldüğünü, bazı kişilerin de evlerinde mahsur kaldığını açıkladı. Kentte kan bağışı çağrısı yapıldı.
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Güvenlik yetkilileri, patlamanın bir süre önce el koyulmuş patlayıcılardan kaynaklandığını belirtti.
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Başbakan Diab: Hesap sorulacak
Lübnan Başbakanı Hassan Diab, patlamanın sorumlularından hesap sorulacağını söyledi. Diab, "ulusal bir felaket" olarak nitelediği patlamanın ardından "Dost ve kardeş ülkelere acil çağrıda bulunuyorum: Lübnan'ın yanında olun ve derin yaralarımızı iyileştirmemize yardım edin" dedi.
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Hizbullah 'ulusal birlik' çağrısında bulundu
Lübnan'daki en güçlü siyasal hareketler arasında yer alan Hizbullah örgütü, patlamanın ardından "ulusal birlik" çağrısında bulundu: "Bu trajik felaket, eşi benzeri görülmemiş bir yıkıma yol açtı. Şimdi tüm Lübnan halkının, politik güçlerin ve ulusal aktörlerin dayanışma ve birlik zamanı."
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Abiad, patlamanın hasarı nedeniyle iki hastanenin tahliye edilmesi gerektiğini, oradaki hastaların da nakledildiğini söyledi. Patlamanın şiddetiyle arabalar takla attı, trafik tabelaları yerinden söküldü.
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Nükleer patlamaya benzetildi
AFP'ye konuşan emekli öğretmen Makrouhie Yergenian, patlamayı bir "nükleer patlamaya" benzetti.
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Liman yakınlarında yaşayan ve 70'li yaşlarının ortasında bulunan Yergenian, "Bugüne kadar görmediğim şey kalmamıştı, ama 1975-1990 arasındaki iç savaşta bile böyle bir şey yaşamamıştım" dedi.
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Patlama, kilometrelerce ötedeki sokaklarda bile hasara yol açtı. Patlamanın ardından aralarında Türkiye, İngiltere ve Fransa'nın da bulunduğu çok sayıda ülkeden siyasetçi geçmiş olsun mesajları paylaştı.
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Erdoğan: Türkiye yardıma hazır
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ı arayarak, Türkiye’nin sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda insani desteğe hazır olduğunu belirtti. Erdoğan Twitter’dan yaptığı Arapça paylaşımla da, Beyrut halkına taziyelerini iletti.
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Bu arada Dışişleri Bakanlığı, patlamada 2 Türk vatandaşının hafif şekilde yaralandığını, bu kişilerin durumlarının yakından takip edildiğini açıkladı.
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Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl da, elçilik rezidansının limana 1.5 km mesafede bulunduğunu, patlamanın şiddetiyle binanın camlarının kırıldığını söyledi. Çakıl, “Patlamayı olduğu gibi hissettik, çok büyüktü” diye konuştu.
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Reuters'a konuşan bir görgü tanığı ise bölgedeki binaların balkonlarının, patlamanın etkisiyle yıkıldığını anlattı. Birleşmiş Milletler, limanda demirli olan bir BM gemisinin patlamada hasar gördüğünü, mürettebatın bir kısmının ağır yaralı olduğunu açıkladı.
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Almanya da Lübnan Büyükelçiliği görevlilerinden bazılarının yaralandığını duyurdu.Lübnan'daki Refik Hariri Üniversite Hastanesi Müdürü Dr. Firass Abiad, yaralıların çoğunun cam kırıklarından yaralandığını söyledi.
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Bazı sosyal medya kullanıcıları, binalarının deprem anındaki gibi sallandığını yazdı.