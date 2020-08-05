Son dakika haberi: Lübnan'da korkunç patlama! Vali gözyaşlarına boğuldu, onlarca ölü ve yaralı var

Trump: Korkunç bir saldırı gibi görünüyor ABD Başkanı Donald Trump ise olaya ilişkin, aksi yöndeki değerlendirmelere rağmen, “Korkunç bir saldırı gibi görünüyor” dedi. Trump, ABD’li komutanların, bunun bir bombalı saldırı olduğunu düşündüğünü söyledi.