hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: AFP,AP,Reuters
Son dakika haberi: Lübnan Beyrut'taki patlamadan kötü haberler gelmeye devam ediyor
Lübnan Beyrut limanında bulunan 2 bin 750 ton ağırlığındaki amonyum nitrat maddesi nükleer bomba gibi patladı, liman enkaz yığınına döndü. Patlamanın korkunç görüntüsü şans eseri kameraya alındı ve izleyenleri dehşete düşürdü. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, "Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp var" dedi. Beyrut Valisi Mervan Abbud şok sözler söyleyerek, "Patlama sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce kişi, 2-3 aydan önce evlerine dönemez" dedi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Lübnan’daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6’ya yükseldi. 5’i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz." ifadelerini kullandı. İşte dünyayı sarsan, Lübnan tarihinin en kanlı patlamasında yaşanan tüm gelişmeler...
Beyrut dün şiddetli bir patlama ile sarsıldı. Limanda, içerisinde yüksek miktarda amonyum nitrat bulunan depoda meydana gelen patlama sonucu yüzlerce metre yüksekliğinde mantar bulutu oluşurken, civardaki çok sayıda işyeri ve ev hasar gördü.
Lübnan Emniyeti, söz konusu patlayıcı maddenin daha önce düzenlenen bir operasyonda ele geçirildiğini bildirdi. Beyrut Valisi Mervan Abbud, Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamanın 3 ila 5 milyar dolar hasara yol açtığını belirtti. Vali, patlama sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce kişi, 2-3 aydan önce evlerine dönemez" ifadelerini kullandı.
Ülke kan gölüne dönerken, sokaklar ise savaş alanına benzetiliyor. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan, "Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 135'e yükseldi, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp var" dedi.
Lübnan Ekonomi Bakanı: Elimizdeki rezerv 1 ay bile yetmeyecek
Lübnan Ekonomi bakanı Raoul Nehme limandaki patlamanın ardından ülkede 1 aydan az tahıl rezervi kaldığını açıkladı. Nehme, patlamanın ülkenin ana silosunu yok etmesinden dolayı 1 aydan az sürecek kadar tahıl rezervi kaldığını açıkladı. "Şu anda depolama alanları arıyoruz," diyen Nehme, Lübnan'ın gıda güvenliğini sağlamak için en az üç ay dayanacak envantere ihtiyaç duyduklarını da sözlerine ekledi.
Bakan Hassan ayrıca Katar, Irak ve Ürdün ve Umman gibi ülkelerle acil şekilde sahra hastaneleri kurulması için çalışmalara başlandığını da açıkladı. Hassan'a göre 6 ila 8 adet sahra hastanesi kısa süre içinde bitirilmiş olacak.
9
Vali hıçkırıklara boğuldu
Olay yerine gelen Beyrut valisi Marwam Aboud basın mensuplarına yaşananları anlattı. Vali itfaiye ekiplerinin patlamadan önce çıkan yangına müdahale etmeye gittiklerini patlamadan sonra kendilerinden haber alınamadığını söyledi. Vali, "Yangın başladı, itfaiye ekiplerine bildirildi. Ekipler yangına müdahale etmeye geldi. 10 kişiydiler, kayboldular, yerleri bilinmiyor. Bu yüzden onları aramaya geldim" dedi.
Vali, Hiroşima ya da Nagazaki gibi gözüküyor. Aklıma o şehirler geliyor daha önce hiç böylesine bir yıkım görmedim. Bu ulusal bir felaket. Lübnan için bir felaket. Nasıl toparlayacağız bilemiyorum, bilemiyoruz." 'Zaten zar zor hayatta kalıyorduk. Şimdi de başımıza bu geldi. Güçlü olmalıyız, birlikte dayanmalıyız. Cesur olmalıyız. Bu halk böyle bir felaketi..." sözlerinin ardından cümlesini tamamlayamadan gözyaşlarına boğuldu.
Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar paylaştı
Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar twitter hesabından patlama ile ilgili dikkat çeken dair görüntü paylaştı. Ağar paylaşımında, "Artık nasıl yorumlarsanız! Uçan cisim sol çaprazdan patlama-yangın bölgesine giriyor ve hemen ardından o korkunç patlama gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.
Artık nasıl yorumlarsanız!— Abdullah Ağar (@abdullahagar2) August 5, 2020
Uçan cisim sol çaprazdan patlama-yangın bölgesine giriyor ve hemen ardından o korkunç patlama gerçekleşiyor.#Beyrut, #Beirut #BeirutExplosion pic.twitter.com/ACdTpQJH5H
Artık nasıl yorumlarsanız!
Uçan cisim sol çaprazdan patlama-yangın bölgesine giriyor ve hemen ardından o korkunç patlama gerçekleşiyor.#Beyrut, #Beirut #BeirutExplosion pic.twitter.com/ACdTpQJH5H