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Hürriyet
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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: AFP,AP,Reuters
Haber Giriş: 05 Ağustos 2020 - 17:01,

Son dakika haberi: Lübnan Beyrut'taki patlamada ikinci kabus gün yüzüne çıktı

Lübnan Beyrut limanında bulunan 2 bin 750 ton ağırlığındaki amonyum nitrat maddesi nükleer bomba gibi patladı, liman enkaz yığınına döndü. Patlamanın korkunç görüntüsü şans eseri kameraya alındı ve izleyenleri dehşete düşürdü. Lübnan Kızılhaçı son dakika yaptığı açıklamada patlamada ölü sayısının 100'ün üzerinde olduğunu, enkaz altında onlarca insanın olduğunu açıkladı. Beyrut Valisi Mervan Abbud şok sözler söyleyerek, "Patlama sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce kişi, 2-3 aydan önce evlerine dönemez" dedi...Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Lübnan’daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6’ya yükseldi. 5’i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz." ifadelerini kullandı. İşte dünyayı sarsan, Lübnan tarihinin en kanlı patlamasında yaşanan tüm gelişmeler...

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Beyrut dün şiddetli bir patlama ile sarsıldı. Limanda, içerisinde yüksek miktarda amonyum nitrat bulunan depoda meydana gelen patlama sonucu yüzlerce metre yüksekliğinde mantar bulutu oluşurken, civardaki çok sayıda işyeri ve ev hasar gördü.

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Lübnan Emniyeti, söz konusu patlayıcı maddenin daha önce düzenlenen bir operasyonda ele geçirildiğini bildirdi. Beyrut Valisi Mervan Abbud, Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamanın 3 ila 5 milyar dolar hasara yol açtığını belirtti. Vali, patlama sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce kişi, 2-3 aydan önce evlerine dönemez" ifadelerini kullandı.

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Ülke kan gölüne dönerken, sokaklar ise savaş alanına benzetiliyor. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan Salı gecesi yaptığı açıklamada, patlamada 70'ten fazla kişinin öldüğünü, 4 bin kişinin yaralandığını belirtti.

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Lübnan Kızılhaç Örgütü ise bu sabah yapılan son dakika açıklamasında ölü sayısının 100'ü aştığını enkaz yığınlarının arasında hala insanlar olduğunu net bir sayı verilemeyeceğini duyurdu.

5Lübnan Ekonomi Bakanı: Elimizdeki rezerv 1 ay bile yetmeyecek
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Lübnan Ekonomi Bakanı: Elimizdeki rezerv 1 ay bile yetmeyecek

Lübnan Ekonomi bakanı Raoul Nehme limandaki patlamanın ardından ülkede 1 aydan az tahıl rezervi kaldığını açıkladı. Nehme, patlamanın ülkenin ana silosunu yok etmesinden dolayı 1 aydan az sürecek kadar tahıl rezervi kaldığını açıkladı. "Şu anda depolama alanları arıyoruz," diyen Nehme, Lübnan'ın gıda güvenliğini sağlamak için en az üç ay dayanacak envantere ihtiyaç duyduklarını da sözlerine ekledi.

6Lübnan Sağlık Bakanı: Yüzlerce kayıp var
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Lübnan Sağlık Bakanı: Yüzlerce kayıp var

Sağlık Bakanı Hamad Hassan, patlamada hasar görmüş bir hastanenin önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada yüzlerce kişinin patlama sonrasında aileleri tarafından kayıp olarak bildirildiğini söyledi.

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Bakan Hassan ayrıca Katar, Irak ve Ürdün ve Umman gibi ülkelerle acil şekilde sahra hastaneleri kurulması için çalışmalara başlandığını da açıkladı. Hassan'a göre 6 ila 8 adet sahra hastanesi kısa süre içinde bitirilmiş olacak.

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Beyrut'taki patlama sonucunda şehirdeki 4 hastane ağır hasar almış ve kullanılamaz duruma gelmişti. Şehirdeki diğer hastanelerin kapasitesi ise yaralı vatandaşlar yüzünden dolmuş durumda.

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Vali hıçkırıklara boğuldu

Olay yerine gelen Beyrut valisi Marwam Aboud basın mensuplarına yaşananları anlattı. Vali itfaiye ekiplerinin patlamadan önce çıkan yangına müdahale etmeye gittiklerini patlamadan sonra kendilerinden haber alınamadığını söyledi. Vali, "Yangın başladı, itfaiye ekiplerine bildirildi. Ekipler yangına müdahale etmeye geldi. 10 kişiydiler, kayboldular, yerleri bilinmiyor. Bu yüzden onları aramaya geldim" dedi.

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Vali, Hiroşima ya da Nagazaki gibi gözüküyor. Aklıma o şehirler geliyor daha önce hiç böylesine bir yıkım görmedim. Bu ulusal bir felaket. Lübnan için bir felaket. Nasıl toparlayacağız bilemiyorum, bilemiyoruz." 'Zaten zar zor hayatta kalıyorduk. Şimdi de başımıza bu geldi. Güçlü olmalıyız, birlikte dayanmalıyız. Cesur olmalıyız. Bu halk böyle bir felaketi..." sözlerinin ardından cümlesini tamamlayamadan gözyaşlarına boğuldu.

11Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar paylaştı
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Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar paylaştı

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar twitter hesabından patlama ile ilgili dikkat çeken dair görüntü paylaştı. Ağar paylaşımında, "Artık nasıl yorumlarsanız! Uçan cisim sol çaprazdan patlama-yangın bölgesine giriyor ve hemen ardından o korkunç patlama gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

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136 yıldır limanda bekletiliyormuş
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6 yıldır limanda bekletiliyormuş

Amonyum nitratın 6 yıldır limanda bekletildiği ifade edildi. Patlamanın ardından şok dalgası yaklaşık 200 kilometre ötedeki Kıbrıs’tan da hissedildi. Ada’nın Lübnan’a bakan güney sahillerinde oturanlar patlamayı net olarak hissettiklerini ve sallandıklarını dile getirdiler.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Lübnan’daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6’ya yükseldi. 5’i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz." ifadelerini kullandı.

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Yerel medyaya konuşan Lübnanlı bir güvenlik yetkilisi, “ele geçirilmiş 2750 ton amonyum nitratın, tutulduğu depoda, küçük bir açıklığın kapatılması için yapılan kaynak işlemi sırasında patladığını” söyledi.

16Sağlık bakanından halka çağrı: Bölgeyi terk edin
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Sağlık bakanından halka çağrı: Bölgeyi terk edin

Sağlık Bakanı kimyasal madde patlaması nedeniyle sağlık sorunları doğabileceğinden bölgede yaşayan halka orayı terk etmeleri çağrısında bulundu.

17Cumhurbaşkanı: Kabul edilemez
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Cumhurbaşkanı: Kabul edilemez

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, patlamaya, altı yıldır liman bölgesinde yeterli güvenlik önlemi alınmadan tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

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Eski BBC muhabiri, TV sunucusu Emilia Papadopoulos patlamayı, Beyrut'a 240 kilometre uzakta bulunan Kıbrıs'ın Limasol kentinde hissettiklerini, evlerin pencerelerinin titrediğini söyledi.

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BBC muhabiri Rami Ruhayem, 10 kilometre uzaklıkta deprem gibi hissedildiğini söylediği patlama anı için "Hayatımda bu kadar yüksek bir ses duymadım" dedi.

20İsrail: Biz yapmadık
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İsrail: Biz yapmadık

Bu arada İsrailli askeri yetkililer patlama ile ilgilerinin olmadığını açıkladı. Lübnan Hizbullah’ı da, patlamanın kaynağının İsrail tarafından kendilerineyönelik bir saldırı olduğu iddialarını yalanladı. İsrail ordusu sık sık Lübnan’da Hizbullah hedeflerine operasyon düzenliyor.

21Binalar sanki deprem oluyormuş gibi sallandı”
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Binalar sanki deprem oluyormuş gibi sallandı”

Lübnan medyası enkaz altında kalan insanlar olduğunu aktarırken, sosyal medyada paylaşılan videolarda binaların basınç dalgasının etkisiyle sarsıldığı görülüyor. Bir görgü tanığı Twitter’dan, “Binalar sanki deprem oluyormuş gibi sallandı” diye yazdı.

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Olay yerindeki AFP muhabiri civardaki tüm dükkânların hasar gördüğünü, camların kırıldığını, araçların kullanılamaz hale geldiğini aktardı.

23Tüm şehrin elektrikleri kesildi
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Tüm şehrin elektrikleri kesildi

Kentin sokakları terk edilmiş harap haldeki otomobillerle doldu. Ayrıca patlama nedeniyle şehir genelinde elektrikler kesildi.

24Ulusal yas ilan edildi
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Ulusal yas ilan edildi

Lübnan Başbakanı’nın eşi ve kızının da hafif şekilde yaralandığı belirtilirken, Başbakan Hassan Diyab “ulusal yas” ilan etti. Diyab, olayın sorumlularının cezalandırılacağı sözünü verdi. Cumhurbaşkanı Mişel Avn da, “güvenlik önlemi olmaksızın 2750 ton patlayıcının bir depoda tutulmasının kabul edilemez olduğunu” söyledi.

25Trump: Korkunç bir saldırı gibi görünüyor
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Trump: Korkunç bir saldırı gibi görünüyor

ABD Başkanı Donald Trump ise olaya ilişkin, aksi yöndeki değerlendirmelere rağmen, “Korkunç bir saldırı gibi görünüyor” dedi. Trump, ABD’li komutanların, bunun bir bombalı saldırı olduğunu düşündüğünü söyledi.

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Lübnan Yüksek Savunma Konseyi, Beyrut'u bir "afet bölgesi" ilan etti ve Çarşamba günü toplanacak Kabine'ye, olağanüstü hal ilan etme tavsiyesinde bulundu.

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Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun da olağanüstü hal ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

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Lübnan Kızılhaçı, hastanelere yüzlerce yaralının götürüldüğünü, bazı kişilerin de evlerinde mahsur kaldığını açıkladı. Kentte kan bağışı çağrısı yapıldı.

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Güvenlik yetkilileri, patlamanın bir süre önce el koyulmuş patlayıcılardan kaynaklandığını belirtti.

30Başbakan Diab: Hesap sorulacak
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Başbakan Diab: Hesap sorulacak

Lübnan Başbakanı Hassan Diab, patlamanın sorumlularından hesap sorulacağını söyledi. Diab, "ulusal bir felaket" olarak nitelediği patlamanın ardından "Dost ve kardeş ülkelere acil çağrıda bulunuyorum: Lübnan'ın yanında olun ve derin yaralarımızı iyileştirmemize yardım edin" dedi.

31Hizbullah ulusal birlik çağrısında bulundu
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Hizbullah 'ulusal birlik' çağrısında bulundu

Lübnan'daki en güçlü siyasal hareketler arasında yer alan Hizbullah örgütü, patlamanın ardından "ulusal birlik" çağrısında bulundu: "Bu trajik felaket, eşi benzeri görülmemiş bir yıkıma yol açtı. Şimdi tüm Lübnan halkının, politik güçlerin ve ulusal aktörlerin dayanışma ve birlik zamanı."

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Abiad, patlamanın hasarı nedeniyle iki hastanenin tahliye edilmesi gerektiğini, oradaki hastaların da nakledildiğini söyledi. Patlamanın şiddetiyle arabalar takla attı, trafik tabelaları yerinden söküldü.

33Nükleer patlamaya benzetildi
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Nükleer patlamaya benzetildi

AFP'ye konuşan emekli öğretmen Makrouhie Yergenian, patlamayı bir "nükleer patlamaya" benzetti.

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Liman yakınlarında yaşayan ve 70'li yaşlarının ortasında bulunan Yergenian, "Bugüne kadar görmediğim şey kalmamıştı, ama 1975-1990 arasındaki iç savaşta bile böyle bir şey yaşamamıştım" dedi.

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Patlama, kilometrelerce ötedeki sokaklarda bile hasara yol açtı. Patlamanın ardından aralarında Türkiye, İngiltere ve Fransa'nın da bulunduğu çok sayıda ülkeden siyasetçi geçmiş olsun mesajları paylaştı.

36Erdoğan: Türkiye yardıma hazır
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Erdoğan: Türkiye yardıma hazır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ı arayarak, Türkiye’nin sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda insani desteğe hazır olduğunu belirtti. Erdoğan Twitter’dan yaptığı Arapça paylaşımla da, Beyrut halkına taziyelerini iletti.

37Bakan Çavuşoğlu: 6 Türk vatandaşı yaralandı
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Bakan Çavuşoğlu: 6 Türk vatandaşı yaralandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan’daki patlamada yaralanan vatandaş sayımız 6’ya yükseldi. 5’i hafif yaralı, ameliyat olan bir vatandaşımızın da durumu iyiye gidiyor. Aileleriyle de iletişim halindeyiz.

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Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl da, elçilik rezidansının limana 1.5 km mesafede bulunduğunu, patlamanın şiddetiyle binanın camlarının kırıldığını söyledi. Çakıl, “Patlamayı olduğu gibi hissettik, çok büyüktü” diye konuştu.

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Reuters'a konuşan bir görgü tanığı ise bölgedeki binaların balkonlarının, patlamanın etkisiyle yıkıldığını anlattı. Birleşmiş Milletler, limanda demirli olan bir BM gemisinin patlamada hasar gördüğünü, mürettebatın bir kısmının ağır yaralı olduğunu açıkladı.

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Almanya da Lübnan Büyükelçiliği görevlilerinden bazılarının yaralandığını duyurdu.Lübnan'daki Refik Hariri Üniversite Hastanesi Müdürü Dr. Firass Abiad, yaralıların çoğunun cam kırıklarından yaralandığını söyledi.

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Bazı sosyal medya kullanıcıları, binalarının deprem anındaki gibi sallandığını yazdı.

42ABDden Lübnandaki vatandaşlarına zehirli gaz uyarısı
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ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına "zehirli gaz" uyarısı

Lübnan'daki ABD Büyükelçiliği, Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlama nedeniyle ülkede yaşayan Amerikan vatandaşlarına zehirli gaz uyarısında bulundu.

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Elçilikten yapılan yazılı açıklamada, "patlamada zehirli gazların açığa çıktığına dair haberlerin olduğu belirtildi ve vatandaşlara evlerinde kalmaları ve mümkünse maske kullanmaları uyarısı yapıldı.

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Açıklamada, ABD vatandaşlarından patlamadan zarar gören bölgelerden uzak durmaları ve yerel makamların direktiflerine uymaları istendi.

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