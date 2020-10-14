Son dakika haberi: Liseler ve ortaokullar ne zaman açılacak? Bakan Koca'dan açıklama: 5. 6. 7. sınıflar ve 9. 10. 11. sınıflar için son gelişmeler
Ortaokul ve liselerde ara sınıfların okula ne zaman başlayacağı Bilim Kurulu toplantısıyla beraber yeniden gündeme geldi. Yüz yüze eğitimde ikinci aşamanın 12 Ekim'de başlamasının ardından, veliler ortaokul 5. 6. 7. sınıflar ve lise 9. 10. 11. sınıfların durumuyla ilgili yapılacak son dakika açıklamalara odaklandı. Koronavirüs salgınında vaka seyrine göre belirleyici olan okulların durumuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, diğer sınıflarla ilgili değerlendirmelerin ilerleyen haftalarda yapılacağını bildirmişti. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "2 hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubuyla ilgili vaka sayısını değerlendirip kademeli geçişe de geçmiş olacağız." dedi. Peki, ortaokullar ve liseler ne zaman açılacak? İşte, detaylar.
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Okullarda yüz yüze eğitimde ilkokul 2, 3 ve 4’üncü sınıflar, ortaokul 8’inci sınıflar, lise hazırlık ve 12’inci sınıflar, köy okulları ve özel eğitim öğrencileri 12 Ekim Pazartesi günü aylar sonra ders başı yapmıştı. Kademeli devam eden yüz yüze eğitimde, henüz açılmayan ortaokul 5. 6. 7. sınıflar ve 9. 10. 11. sınıflarda ise uzaktan eğitimle EBA TV üzerinden eğitim öğretim devam ediyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası değerlendirme yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yüz yüze eğitimde gazetecilerin sorduğu soruya yanıt verdi. Koca, 3 haftalık sürecin sonunda değerlendirme yapılacağını söyledi. İşte, detaylar.
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LİSE 9. 10. 11. SINIF VE ORTAOKUL 5. 6. 7 SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz yüze eğitimle ilgili şunları söyledi;
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LİSE 9. 10. 11. SINIF VE ORTAOKUL 5. 6. 7 SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Lise 9. 10. 11. sınıflar ve ortaokul 5. 6. 7. sınıfların durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı ya da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni bir açıklama gelmedi. 14 Ekim Çarşamba günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Bilim Kurulu toplantısı başladı. Bakan Koca yüz yüze eğitimle ilgili durumun 3 hafta sonra değerlendirileceğini söyledi. Konuyla ilgili yeni açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kademeli eğitimle ilgili hafta başında açıklama yapmıştı. Erdoğan henüz durumu belli olmayan 5. 6. 7. sınıflar ve diğer sınıflarda okulların açılacağı tarihle ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu;
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Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Diğer sınıflarda da uzaktan eğitim yoluyla eğitim öğretime geçilmesini temin etmiştik. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Ayrıca özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür. Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceğiz. Okula gidecek evlatlarımızdan ricamız annelerinin, babalarının ve tüm aile büyüklerinin sağlığı için temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir.
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Lise 9. 10. 11. sınıflar ve ortaokul 5. 6. 7. sınıfların durumuyla ilgili gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde detaylara yer vereceğiz.