MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika haberi: KYK borçları silinecek mi? KYK öğrenim kredisi borçlarıyla ilgili yeni düzenleme teklifi TBMM'ye geliyor
GeriEkonomi Son dakika haberi: KYK borçları silinecek mi? KYK öğrenim kredisi borçlarıyla ilgili yeni düzenleme teklifi TBMM'ye geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 18 Ekim 2020 - 19:10 | 

Son dakika haberi: KYK borçları silinecek mi? KYK öğrenim kredisi borçlarıyla ilgili yeni düzenleme teklifi TBMM'ye geliyor

KYK borçları silinecek mi? KYK borçlarında son durum, Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları kapsamında gündeme geldi. Maliye Bakanlığı'nın gündeminde yer alan konuyla ilgili çalışmalar başlarken, çalışmaların tamamlanmasının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda değerlendirme gerçekleşecek. Borçlarını ödeyemeyen binlerce vatandaşı ilgilendiren bir diğer konu da daha önce KYK kredi borcunu yapılandırıp ödemeyenler için yeni yapılandırma imkanı oldu. İşte, KYK kredi borçlarıyla ilgili son dakika gelişmeler.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

KYK borçları için kanun teklifi, Maliye Bakanlığı'nın yapacağı çalışmanın ardından TBMM'de görüşülmek üzere istihdam paketinin içerisine dahil edilecek. Böylece, KYK borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar için yapılandırma süreci başlayacak. Maliye Bakanlığı'nın çalışması içerisinde yer alması beklenen bir diğer konu ise KYK borçlarını yapılandıran ancak ödeyemeyen kişiler olacak. Peki, KYK borçları silinecek mi? İşte, KYK öğrenim kredisi borçları için kanun teklifi bilgileri

2KYK ÖĞRENİM KREDİLERİ GÜNDEMDE
Abone Olgoogle-news

KYK ÖĞRENİM KREDİLERİ GÜNDEMDE

Maliye Bakanlığı bürokratlarıyla, AK Parti’nin ekonomi kurmaylarının katıldığı dar kapsamlı toplantıda, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da düzenleme yapılmasını istediği ‘öğrenci kredileri’ ile ‘çiftçi borçlarının’ da yeniden yapılandırılma kapsamına alınması tartışıldı.

31 YIL ÖDEMESİZ TAKSİTLENDİRME GÜNDEMİ
Abone Olgoogle-news

1 YIL ÖDEMESİZ TAKSİTLENDİRME GÜNDEMİ

Toplantıda ele alınan bir konu yeniden yapılandırmanın kapsamı, diğer konu ise uygulamanın nasıl yapılacağı oldu. Maliye Bakanlığı bürokratları, çalışmanın erteleme süresi verilmeden, bütçe sonrasında uygulamaya konulacak şekilde yapılması önerisinde bulundular. Ancak, AK Parti kurmayları, düzenlemenin bütçeden önce Meclis’e getirilmesi ve bir yıl ödemesiz olarak borçların taksitlendirilmesini önerdi.

4HACİZ VE İCRA TAKİPLERİ DURDURULACAK
Abone Olgoogle-news

HACİZ VE İCRA TAKİPLERİ DURDURULACAK

Yeni düzenlemeye, daha önceki yapılandırmalara katılan ancak borçların ödeyemediği için yapılandırması bozulanlar da dahil edilecek. Buna bağlı haciz işlemleri ve icra takipleri de durdurulacak. Partide daha önce yapılan toplantılarda, borçların yeniden yapılandırılması konusunda vatandaşların ve işletme sahiplerinin sorunları milletvekilleri tarafından sık sık dile getirilmiş, Cumhurbaşkanı da bu konuda çalışma yapılması talimatı vermişti.

5NE ZAMAN KARAR NETLEŞECEK
Abone Olgoogle-news

NE ZAMAN KARAR NETLEŞECEK?

Çalışma Maliye Bakanlığı’nda son şeklini aldıktan sonra önceki gün TBMM’ye sevk edilen istidam paketinin içine konulacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun bu hafta çarşamba veya perşembe günü toplanması planlanıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi