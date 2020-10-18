Son dakika haberi: KYK borçları silinecek mi? KYK öğrenim kredisi borçları için kanun teklifi müjdesi
KYK borçları için kanun teklifi, Maliye Bakanlığı'nın yapacağı çalışmanın ardından TBMM'de görüşülmek üzere istihdam paketinin içerisine dahil edilecek. Böylece, KYK borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar için yapılandırma süreci başlayacak. Maliye Bakanlığı'nın çalışması içerisinde yer alması beklenen bir diğer konu ise KYK borçlarını yapılandıran ancak ödeyemeyen kişiler olacak. Peki, KYK borçları silinecek mi? İşte, KYK öğrenim kredisi borçları için kanun teklifi bilgileri
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KYK borçları olarak tabir edilen öğrenim kredisi borçları için son gelişmeler takip edilmeye devam ediliyor. Maliye Bakanlığı'nın gündeminde yer alan konuyla ilgili çalışmalar başlarken, çalışmaların tamamlanmasının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda değerlendirme gerçekleşecek. Peki, KYK borçları için yapılandırma süreci ne zaman tamamlanacak? İşte, bir süredir 'KYK borçları silinecek mi?' sorusu ile konuya yanıt arayan vatandaşlar için detaylı bilgiler
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KYK ÖĞRENİM KREDİLERİ GÜNDEMDE
Maliye Bakanlığı bürokratlarıyla, AK Parti’nin ekonomi kurmaylarının katıldığı dar kapsamlı toplantıda, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da düzenleme yapılmasını istediği ‘öğrenci kredileri’ ile ‘çiftçi borçlarının’ da yeniden yapılandırılma kapsamına alınması tartışıldı.
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1 YIL ÖDEMESİZ TAKSİTLENDİRME GÜNDEMİ
Toplantıda ele alınan bir konu yeniden yapılandırmanın kapsamı, diğer konu ise uygulamanın nasıl yapılacağı oldu. Maliye Bakanlığı bürokratları, çalışmanın erteleme süresi verilmeden, bütçe sonrasında uygulamaya konulacak şekilde yapılması önerisinde bulundular. Ancak, AK Parti kurmayları, düzenlemenin bütçeden önce Meclis’e getirilmesi ve bir yıl ödemesiz olarak borçların taksitlendirilmesini önerdi.
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HACİZ VE İCRA TAKİPLERİ DURDURULACAK
Yeni düzenlemeye, daha önceki yapılandırmalara katılan ancak borçların ödeyemediği için yapılandırması bozulanlar da dahil edilecek. Buna bağlı haciz işlemleri ve icra takipleri de durdurulacak. Partide daha önce yapılan toplantılarda, borçların yeniden yapılandırılması konusunda vatandaşların ve işletme sahiplerinin sorunları milletvekilleri tarafından sık sık dile getirilmiş, Cumhurbaşkanı da bu konuda çalışma yapılması talimatı vermişti.
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NE ZAMAN KARAR NETLEŞECEK?
Çalışma Maliye Bakanlığı’nda son şeklini aldıktan sonra önceki gün TBMM’ye sevk edilen istidam paketinin içine konulacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun bu hafta çarşamba veya perşembe günü toplanması planlanıyor.