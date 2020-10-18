Son dakika haberi: KYK borçları silinecek mi? KYK öğrenim kredisi borçları için kanun teklifi müjdesi

HACİZ VE İCRA TAKİPLERİ DURDURULACAK Yeni düzenlemeye, daha önceki yapılandırmalara katılan ancak borçların ödeyemediği için yapılandırması bozulanlar da dahil edilecek. Buna bağlı haciz işlemleri ve icra takipleri de durdurulacak. Partide daha önce yapılan toplantılarda, borçların yeniden yapılandırılması konusunda vatandaşların ve işletme sahiplerinin sorunları milletvekilleri tarafından sık sık dile getirilmiş, Cumhurbaşkanı da bu konuda çalışma yapılması talimatı vermişti.