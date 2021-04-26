Son dakika haberler: Kritik Kabine toplantısı bugün! Tam kapanma gelecek mi? Ramazan Bayramı'nda 5 günlük kısıtlama..
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinede koronavirüsle mücadelede üç haftalık kapanma kararı gündemde. Kapanmayla birlikte hızlı aşılama hedefleniyor. Kapanmanın üretim yapan yerler, marketler, gıda zincirleri hariç tüm işyerlerini kapsayacağı iddia ediliyor. Tam kapanma ve yeni tedbirlerin konuşulması beklenirken, kritik toplantının ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak..
Koronavirüsle mücadele konusunda iki hafta önce alınan kararların beklenen sonuçları vermemesi üzerine yeni planlama yapıldı.
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Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı’nı da içine alan 3 haftalık bir kapatma planlanıyor. Hükümette yapılan değerlendirmelerde, bu süreçte aşılamanın hızlandırılmasının hedeflendiği, İsrail’in başarısının da bundan kaynaklandığına ilişkin saptamalar yapıldığı öğrenildi.
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“Kapanma ve aşılama” birlikte yapılırsa sonuçlarının daha başarılı olacağı belirtildi. Rusya ile yeni aşı görüşmelerinin bundan kaynaklandığı, toplumun en az 50 milyonunun aşılanmasının salgının seyrini değiştireceği ifade ediliyor. Üçüncü aşının devreye sokulmasında geç kalındığını dile getirenler bulunuyor.
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İLK ÖNLEMLERE DÖNÜŞ
Uzmanlar, kapatmanın birinci dalgadaki kararlara dönülmesi anlamına geldiğini ifade ettiler. Buna göre kamu ve özel sektör dahil tüm işyerleri ve tüm işletmeleri kapsayacağı, üretim yapan yerler, marketler, gıda zincirleri gibi daha önce sayılan yerlerin hariç tutulacağı iddia ediliyor. Yeni kararların daha esnek olmasını isteyenler de bulunuyor. 3 haftalık bir sıkı kontrol döneminin ardından, vaka ve ölüm oranlarında önemli bir gerileme ile yaza girilmesinin planlandığı belirtiliyor.
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GERİLEME BAŞLADI
Yapılan değerlendirmelerde, 17 Nisan’dan itibaren vaka sayılarının plato çizmeye başladığı, son birkaç günde yayılım hızının düştüğü belirtiliyor. Son birkaç günde iyileşen sayısının günlük vaka sayısının üzerinde seyrettiği, bunun önemli bir kırılma noktası olduğu ifade edildi. Aktif vaka sayısının azalması anlamına gelen bu sonucun önemli olduğu belirtildi. Test-vaka oranında da düşüş gözlemlendi. Yüzde 20’ler civarında olan oran yüzde 16’lara geriledi.
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İKİ ÖNEMLİ NEDEN
Vakaların geçen seferlerden daha yavaş gerilemesinin iki nedeni olduğu belirtiliyor. Bunun ilk nedeninin mutant virüsün yüzde 30 daha hızlı yayılması, ikinci nedeninin ise vatandaşların yüzde 30’unun yasaklara eskisi gibi uymaması olduğu ifade edildi.
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Öte yandan halen yüksek olan ölüm oranlarının bir süre daha bu düzeyde seyredeceği, bu durumdan 3 hafta önceki vakaların sorumlu olduğu ifade edildi. Kısmi kapatmaya neden olan dönemde hastalananlar nedeniyle yoğun bakımların dolu olduğu, bu doluluğun ancak 2-3 hafta sonra sona azalmasının beklendiği belirtildi. Yoğun bakım aşamasına gelinen hastanın yüzde 40’ının kaybedildiği de paylaşıldı.
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TAM KAPANMADA NE OLMUŞTU?
İLK vakanın 11 Mart 2020 tarihinde görülmesinin ardından getirilen kısıtlamalardan bazıları:
2020 Mart genelgesiyle ilk olarak, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.65 yaş ve üstüne kısıtlama getirildi.
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Marketlerin açık olduğu saatler ve müşteri sayısında kısıtlamaya gidildi. Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 kapasiteyle yolcu kabul edebileceği açıklandı. THY’nin uçuşları nisan ve mayıs ayında durduruldu daha sonra kademeli olarak tekrar açıldı. Cuma günü ve kandil gecesi camiler cemaate kapandı.
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16 Mart 2020’den itibaren ilkokul, ortaokul ve lise eğitimine 1 hafta, üniversite eğitimine ise 3 hafta ara verildi. 23 Mart 2020’den itibaren uzaktan eğitime geçildi.
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Salgın Türkiye geneline yayıldıkça önce tam kapanma ve sokağa çıkma yasakları ilan edildi. İller arasında seyahat kısıtlaması getirildi. Kamuda kademeli mesai uygulaması başlatıldı.
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REVİZYON SONRASI İLK KABİNE TOPLANTIS
Revizyonun ardından bugün üç yeni bakanın katılımıyla toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin öncelikli gündem maddesi Ramazan Bayramı’na kadar alınacak yeni tedbirler ile ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarıyla ilgili “soykırım” açıklamasının ardından Türkiye’nin atacağı diplomatik adımlar olacak.
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Mini revizyonla bakanlık sayısının 17’ye çıkmasının ardından bugünkü kabineye yeni bakanlar Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ilk kez katılacak. Toplantının ağırlıklı gündem maddesi yine koronavirüsle mücadelede ve yeni önlemler olacak. Bayramda sokağa çıkma yasağının arefe günü ile birlikte 5 güne çıkarılabileceği de belirtiliyor.
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BIDEN İLE GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden’la yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşacağı kabinede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu diplomasi trafiğini anlatacak. Tartışma yaratan kararın 14 Haziran’daki NATO Zirvesi’nde yüz yüze görüşecek olan Erdoğan-Biden buluşmasında gündeme getirilmesi planlanıyor. Toplantıda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Kuzey Irak’taki terör hedeflerine karşı başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarındaki son durum hakkında bilgilendirme yapacak.
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ERDOĞAN DUYURACAK
Yeni bakanların önümüzdeki dönemde hayata geçirecekleri başlıklarla ilgili kısa sunum yapacağı kabinede alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak. (Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA)