Son dakika haberi: Kreşler ve anaokulları kapatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi
Son dakika haberi... Kreşler ve anaokullarının durumu gündemde yer almaya devam ederken, Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Anasınıfı uygulamasına ara verilecek." dedi. Diğer yandan okul öncesi kreşler ve anaokulu eğitimleri için Milli Eğitim Bakanlığı da daha önce açıklamalarda bulunmuştu. Geçtiğimiz hafta tüm illerde okul öncesi eğitimin başlamasına yönelik yapılan açıklama, pandemi koşulları nedeniyle yeniden revize edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yazı aracılığıyla duyurulan kararda, her ilin kendi koşullarını değerlendirerek uzaktan eğitim kararı alınabileceği ifade edildi. Peki, kreşler ve anaokulları kapatılacak mı? İşte, o konuyla ilgili yapılan açıklamalar.
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1
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Koronavirüs gündemi ile toplanan Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamalar yaptı. tedbirlerin arttırıldığını duyuran Erdoğan, "Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir." dedi. Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin alacağı karar doğrultusunda kreşler ve anaokulları için uzaktan eğitim kararı alabileceğini duyurmuştu. İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
2
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında kreşler ve anaokulları ile ilgili verilen kararları duyurdu. Erdoğan şunları söyledi;
Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir.
Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır.
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KREŞLER VE ANAOKULLARI HANGİ İLLERDE UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ?
Ankara'da 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 arasında resmi anaokulu, anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.
İstanbul'da, 1 Aralık-4 Ocak arasında resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi. İstanbul Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada kararın, sosyal izolasyonu sağlamak ve hastalığın yayılma hızını kontrol altında tutmak amacıyla alındığı kaydedildi.
Bursa Valiliğinden de konu ile ilgili açıklama geldi. Valilik yapılan açıklamada, son dönemde Kovid-19 salgınında hızlı bir bir artış, vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü belirtildi. İşte açıklama:
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 Kasım 2020 – 04 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim- öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği kararı alınmış, ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda ise resmi ve özel tüm anaokulu, anasınıfı, ve uygulama sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitime devam edilmesi 20.11.2020 tarih ve 16988740 sayılı yazı ile bildirilmiştir.
Ancak; Milli Eğitim Bakanlığının 27.11.2020 tarih ve 17375679 sayılı yazılarıyla, Covid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve anasınıfları için 04 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararının İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda;
Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30.11.2020 – 04.01.2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine,
Kaymakamlarımız ve ilgili Kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına karar verilmiştir.
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PEK ÇOK İLDE DAHA UZAKTAN EĞİTİM KARARI ALINDI
Zonguldak, Kırklareli, Tokat, Balıkesir, Edirne, Erzurum ve Eskişehir'de de uzaktan eğitim kararı duyuruldu.