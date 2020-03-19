hurriyet.com.tr - Dış Haberler / Fotoğraflar: Reuters,AP,AFP
Haber Giriş: 19 Mart 2020 - 14:07,/
Son dakika haberi: Kremlin Putin'in corona virüsten nasıl korunduğunu açıkladı
Sosyal mesafe uyarılarına kulak asmayan hala insanlarla tokalaşmaya devam eden Rusya Devlet Başkanı Putin'in corona virüsten nasıl korunduğunu Kremlin açıkladı.
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Rusya şu ana kadar 147 corona virüs vakası bildirdi. Bugün ise ilk kez bir kişinin corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.
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BUGÜN İLK ÖLÜM HABERİ DUYURULDU
Rusya Corona Virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, Covid-19 teşhisi konulan 79 yaşındaki kadının, müdahaleye rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.
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Hayatını kaybeden kadının kronik hastalıklarının da olduğu belirtildi. Böylece ülkede Covid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.
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Rusya'da yetkililerin ilk işi salgını önlemek adına yabancıların geçici olarak ülkeye girmelerini engellemek oldu.
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PEKİ PUTİN SALGINDAN NASIL KORUNUYOR? KREMLİN İLK KEZ AÇIKLADI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, tüm personelin zorunlu testlere tabi tutularak 24 saat corona virüsten korunduğu açıklandı.
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Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Devlet başkanımızı virüslerden ve diğer hastalıklardan korumak için gereken her şey 24 saat boyunca gerçekleştiriliyor" açıklamasında bulundu.
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Kremlin, Putin'in etkinlik programına katılan tüm çalışanların da COVID-19 testinden geçirildiğini duyurdu. Putin'in hala insanlarla tokalaşmaya devam ettiği ve sosyal mesafeyi dikkate almadığı göze çarpıyor.
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Sözcü Peskov, 'Başkanın çalışma takvimi halka açık ve sağlık durumunun en iyi kanıtı' ifadelerini kullandı.
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Peskov yaptığı açıklamada, üst düzey tüm Kremlin yetkilileriyle birlikte kendisinin de corona virüs testinden geçirildiğini duyurmuştu.
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Sözcü Putin'in corona virüs için test edilip edilmediği bilgisini paylaşmak istememişti.
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Putin dün Kırım Özerk Cumhuriyeti’ni ziyaret etti. Putin ile seyahat eden gazeteciler virüsün taşıyıcısı olmadıklarını kanıtlamak için önceden testten geçirildi.
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Kremlin, kendisini iyi hissetmeyen gazetecilerin geziden uzak durmaları gerektiği uyarısında da bulunmuştu.
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MARKET RAFLARI BOŞALDI
Rusya'da market rafları salgının yayılmasının ardından boşalmış durumda.
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RUSYA JAPONLARLA GELİŞTİRDİ: COVID-19 TEST CİHAZI NİSAN AYINDA ÜRETİLECEK
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japon uzmanlarla geliştirdikleri yeni tip corona virüs (Covid-19) tespiti yapacak taşınabilir hızlı test cihazının gelecek ay üretimine geçmeyi planladıklarını söyledi.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bakanlar Kurulu ile yaptığı toplantıda, ülkede Covid-19’a karşı alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
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PUTİN: DÜNYADA BİR İLK
Rusya’da Covid-19’un tespiti için yeni bir taşınabilir hızlı test cihazının geliştirildiği bilgisini paylaşan Putin, bu cihazın dünyada bir ilk olduğuna dikkat çekti.
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Putin, "Rusya’nın finanse ettiği ve Japon uzmanlarla geliştirilen taşınabilir hızlı Covid-19 test cihazının nisan ayında üretimine geçilmesi planlanıyor." ifadesini kullandı.
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Ülkedeki doktor ve sağlık çalışanlarının desteklenmesi için gereken tedbirlerin alınmasını isteyen Putin, uzaktan reçetesiz ilaçların alımı konusunda da karar imzaladığını ve sağlık malzemeleri ile ilaç rezervlerinin artırılacağını belirtti.
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Putin, covid-19 konusunda halka da çağrıda bulunarak, "En katı ve sert kontrolü sağlamak gerekiyor. Vatandaşlardan alınan önlemleri anlayışla karşılamalarını istiyorum." dedi.
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RUSYA'DA HALK ARASINDA ENDİŞE
Başta başkent Moskova olmak üzere farklı şehirlerde her gün artan Covid-19 vakları nedeniyle alınacak önlemlerin sertleşmesinden korkan halk süpermarketleri dolduruyor.
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Moskova’nın farklı bölgelerinde büyük süpermarketlerde makarna, pirinç, tuvalet kağıdı ve temizlik malzemeleri gibi temel ihtiyaç maddelerinin bulunduğu raflar müşteriler tarafından boşaltıldı.
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Son birkaç gündür sosyal medyada başkentte acil durum ilan edileceği bilgisinin yayılması, marketlerde temel ihtiyaç maddelerine olan talebi daha da arttırdı.
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Moskova’nın tarihi ve turistik meydanlarının boşaldığı görülürken, sokaklarda insan sayısı her geçen gün sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen azaldı.
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Metro, otobüs ve tramvay gibi toplu taşıma araçlarında yolculuk yapanların sayısında düşüş gözlenirken, toplu taşıma araçları yerine kent sakinlerinin kendi araçlarını kullanması nedeniyle yollarda mesai saatleri başlangıcında ve bitiminde trafik sıkışıklığı oluşmaya başladı.