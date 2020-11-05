Son dakika haberi: KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS ön lisans puan hesaplama bilgisi!
KPSS sınav sonuçları için gözler artık ÖSYM'den yapılacak son dakika açıklamalarda. 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan ve binlerce adayın katılım sağladığı söz konusu sınavın cevap anahtarı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. KPSS ön lisans soru ve cevap anahtarıyla netleri hakkında bilgi sahibi olan adaylar, sonuç tarihine odaklandı. KPSS ön lisans sınavınde yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacak. Peki, KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2020 KPSS ön lisans puan hesaplama bilgisi ve sonuç tarihi.
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1
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KPSS ön lisan sınav sonuçları adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Kamuda memur olmak isteyen ön lisans mezunu adayların katılım sağladığı KPSS sonuçları yapılan değerlendirme sonrası osym.gov tr adresi AİS ekranı üzerinden yayımlanacak. Değerlendirme yapılırken, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacak. ÖSYM takvimine göre sonuçlar 26 Kasım'da erişime açılacak. İşte, detaylar.
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KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre, KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım'da erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
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Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
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SINAV PUANI NASIL HESAPLANACAK?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.
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Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların ASP’leri kullanılarak, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.