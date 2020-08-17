Son dakika haberi: Koronavirüsün sıfır noktası Wuhan'dan akılalmaz görüntüler
Tüm dünyayı sarsan koronavirüs pandemisinin çıkış yeri olan Wuhan'da çekilen görüntüler hayrete düşürdü
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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 21 milyon 827 bini aştı.
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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 773 bin 95 kişi öldü.
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Vaka sayısı 21 milyon 827 bin 459’a çıkarken, virüs saptanan 14 milyon 564 bin 827 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi süren 6 milyon 489 bin 537 aktif vaka bulunuyor.
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WUHAN'DAN AKILALMAZ GÖRÜNTÜLER
Virüsün sıfır noktası olan Wuhan'dan gelen görüntüler ise görenleri hayrete düşürmüş vaziyette.
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Wuhan'da hayat aylar süren karantina ve katı kısıtlamaların ardından normale dönmüştü. Kentte birçok yerde artık hiçbir kısıtlama geçerli değil.
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Wuhan'da sıcak havadan bunalanlar kendilerini havuza attı. Bir eğlence merkezinde çekilen görüntüler ise hayrete düşürdü.
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Wuhanlılar balık istifi şekilde maske ve hiçbir güvenlik tedbiri olmadan havuzlara doluştu.
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ADIM ATACAK YER YOK
AFP'nin servis ettiği fotoğraflar büyük tepki topladı. Fotoğraflarda, Playa Maya su parkındaki bir gösteriyi izlemek isteyen binlerce insanın maske ve sosyal mesafe gibi tedbirleri uygulamadan havuzda toplandığı görülüyor.
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EN FAZLA VAKA ABD'DE
En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 566 bin 632 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 173 bin 128 kişi hayatını kaybetti.
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Vaka sayısı 100 bini aşan ülkeler
Brezilya (3 milyon 340 bin 197), Hindistan (2 milyon 647 bin 663), Rusya (922 bin 853), Güney Afrika (587 bin 345), Peru (535 bin 946), Meksika (522 bin 162), Kolombiya (468 bin 332), Şili (385 bin 946),
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İspanya (358 bin 843), İran (343 bin 203), İngiltere (318 bin 484), Suudi Arabistan (298 bin 542), Arjantin (294 bin 569), Pakistan (289 bin 215), Bangladeş (276 bin 549), İtalya (253 bin 915), Türkiye (249 bin 309), Almanya (224 bin 997), Fransa (218 bin 536),
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Irak (176 bin 931), Filipinler (161 bin 253), Endonezya (139 bin 549), Kanada (122 bin 87), Katar (115 bin 80), Kazakistan (103 bin 33), Ekvador (101 bin 542) ve Bolivya (100 bin 344)."
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ABD'nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:
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Brezilya (107 bin 879), Meksika (56 bin 757), Hindistan (51 bin 45), İngiltere (41 bin 366), İtalya (35 bin 396), Fransa (30 bin 410), İspanya (28 bin 617), Peru (26 bin 281), İran (19 bin 639), Rusya (15 bin 685), Kolombiya (15 bin 97), Güney Afrika (11 bin 839), Şili (10 bin 452), Belçika (9 bin 939),
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Almanya (9 bin 290), Kanada (9 bin 26), Pakistan (6 bin 175), Hollanda (6 bin 172), Endonezya (6 bin 150), Ekvador (6 bin 70), Türkiye (5 bin 974), Irak (5 bin 860), İsveç (5 bin 783), Arjantin (5 bin 703) ve Mısır (5 bin 160)."
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Çin'de 22, Güney Kore'de 197 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 22, Güney Kore'de 197 yeni vaka tespit edildi.
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Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 22 yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı.
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Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de toplam vaka sayısı 84 bin 849'a yükseldi. Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı olmazken, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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Ülkede Kovid-19 tespit edilen 79 bin 603 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı da 612 olarak açıklandı.
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İlk aşı patenti onaylandı
Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in ilk Kovid-19 aşı patentini onaylandığı duyuruldu. Şinhua ajansı da aşı adayının güvenli olduğunu ve bağışıklık tepkisi ürettiğini belirtti.
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Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 9'u yurt dışı kaynaklı 197 Kovid-19 vakası tespit edildi.
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Yeni tespit edilen 279 vakadan 89'u başkent Seul'de, 67'si Gyeonggi eyaleti ile çevre bölgelerinde görüldü.
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Sağlık Bakanı Park Neung-hoo, halka evde kalmaları ve Seul ile Gyeonggi'de yaşayanlara iki hafta boyunca ülkenin diğer bölgelerine seyahat etmekten kaçınmaları çağrısı yaptı.
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Güney Kore'de tespit edilen yeni vakalar 4. gününde de 3 basamaklı rakamlarda olmayı sürdürüyor. Toplam vaka sayısının 15 bin 515'e çıktığı Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilen 13 bin 917 kişi iyileşti.
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Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı görülmeyen ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 305 kişi hayatını kaybetti.
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Devlet Başkanı Moon karşıtı protestoya katılan rahipte Kovid-19 saptandı
Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Seong Yeon-il, Seul'de Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in karşıtı protestoya katılan ve ülkenin kuzeyinde 319 vakayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan bir kilisenin aşırı muhafazakar rahibi Jun Kwang-hun'un Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
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Yetkililer, hafta sonu yapılan protestoya katılan ve Kovid-19 belirtisi görülen kişilere test yaptırmaları çağrısı yaptı.
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Ayrıca Güney Kore hükümeti, son aylarda hükümet karşıtı protestolara liderliğiyle ve Moon'a karşı eleştirileriyle tanınan rahip Jun hakkında kilise cemaatini Kovid-19 çalışmalarıyla ilgili yanlış bilgilendirdiği ve onları test yaptırmaktan vazgeçirdiği iddiasıyla dava açtı.
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Yetkililer, kilise cemaatinden 2 bin kişiye Kovid-19 testi yaptı, 2 bin kişiye daha test yapılması bekleniyor. Moon karşıtı protestoya binlerce kişi katılmıştı.
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Ülkede dün 297 yeni vakanın kaydedilmesiyle 8 Mart'tan bu yana rastlanılan en yüksek vaka görülmüştü. Güney Kore'de 8 Mart'ta 367 vakaya rastlanmıştı.
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Hükümet, vaka sayılarının son haftalarda yükselişe geçtiği ülkede Kovid-19'la mücadele önlemlerinin sıkılaştırılacağını açıklamıştı.
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Yaklaşık 2 hafta sürecek sıkı önlemler çerçevesinde eğlence merkezleri, kütüphaneler, galeriler, müzeler kapanacak. Katılımcı sayısı, kapalı mekanlarda yapılan toplu aktivitelerde 50, dışarıda yapılan aktivitelerde 100'ü geçemeyecek.
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Kafe, restoranlar ise müşterilerin maske takması şartıyla faaliyetlerini sürdürecek.