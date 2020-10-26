Son dakika haberi: Koronavirüste umutlandıran gelişme: Oxford aşısından flaş haber geldi!
Koronavirüs salgınında tüm dünyayı ikinci dalga paniği sarmışken virüsü yenmek için ilaç ve aşı geliştirme çalışmaları da son hızla devam ediyor. Oxford'un geliştirdiği koronavirüs aşısıyla ilgili yaşanan yeni gelişme Kovid-19'da umutları arttırarak sevinçle karşılandı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Koronavirüste ikinci dalga tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Başta Avrupa olmak üzere dünya ülkelerinden günlük vaka sayılarında üst üste rekorlar açıklanıyor.
2
Abone Ol
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 43 milyon 346 bini geçti.
3
Abone Ol
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 159 bin 93 kişi yaşamını yitirdi
4
Abone Ol
Öte yandan Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın işbirliği içinde geliştirdiği koronavirüs aşısıyla ilgili sevindirici bir haber geldi.
5
Abone Ol
Oxford aşısı deneylerinden elde edilen ilk sonuçların, en yüksek risk grubunda olan yaşlılarda güçlü bir bağışıklık tepkisi ürettiğini gösteriyor. Reuters'da yer alan haber dünyada sevinçle karşılandı.
6
Abone Ol
Oxford aşısının hem gençlerde hem de yaşlılarda benzer bir bağışıklık sonucu verdiği açıklanırken yaşlılarda görülen istenmeyen yan etkilerin de düşük olduğu belirtildi.
7
Abone Ol
Dünya çapında 1 milyon 150 binden fazla insanı öldüren ve küresel ekonomiyi ve normal yaşantıyı sekteye uğratan koronavirüs salgınında aşı çalışmalarında başarıya ulaşılması bir anda tüm dengeleri lehimize değiştirecek bir gelişme olarak kabul ediliyor.
8
Abone Ol
AstraZeneca sözcüsü, Reuters'a yaptığı açıklamada 'Aşının gençlerde ve yaşlılarda aynı bağışıklık düzeyini sağlaması sevindirici bir gelişme. Üstelik aşı virüsten en kötü şekilde etkilenen ileri yaştakilerde beklenenden çok daha az istenmeyen yan etkiye sebep oldu' şeklinde konuştu.
9
Abone Ol
Şirketten yapılan açıklamada bu sonuçların teknik ismi AZD1222 olan aşıyla ilgili etkinlik ve güvenirlik düzeyini ortaya daha iyi çıkardığı belirtildi.
10
Abone Ol
Aşının ileri yaştaki bireylerde geliştirdiği bağışıklık tepkisi bilim dünyasında sevinçle karşılandı. Zira koronavirüsün bağışıklık düzeyi düşmüş ileri yaştaki bireyleri daha çok etkilediği ve daha öldürücü olduğu kanıtlanmış bir gerçek olarak kabul ediliyor.
11
Abone Ol
Financial Times’ta yer alan habere göre, Oxford aşısının vücuttaki koruyucu antikor ve T hücreleri üretimini artırdığı, bunun da hastalığı ağır geçirme ve ölüm ihtimalini düşürdüğü tespit edildi.
12
Abone Ol
Oxford/AstraZeneca tarafından geliştirilen aşı Pfizer ve BioNTech'le birlikte aşı çalışmaları içerisinde şimdiye kadarki en güvenilir aşı adayı olarak kabul ediliyor.
13
Abone Ol
Bu aşının faydası kanıtlandığı takdirde dünyada koronavirüs salgını sonrası yaşanan durumu normalleştirmesi bekleniyor.
14
Abone Ol
Nottingham Üniversitesinden Viroloji Profesörü Jonathan Ball, laboratuvarda elde edilen bulgular, aşının 55 yaş üstü grupta bağışıklık sistemini güçlendirdiğini gösteriyorsa bunun umut verici bir işaret olduğu değerlendirmesinde bulundu.
15
Abone Ol
Ball öte yandan "aşı adayının ciddi hastalığa karşı koruma sağlayıp sağlamadığının yalnızca 3. aşamadan itibaren bilinebileceği" uyarısında bulundu.
16
Abone Ol
Sonuçları temmuz ayında The Lancet dergisinde yayımlanan araştırmada, aşı adayının, 18 ila 55 yaşlarındaki sağlıklı yetişkinler grubunda "güçlü bağışıklık tepkileri" oluşturduğu ortaya çıkmıştı.
17
Abone Ol
Daha önceki bulgular, aşının, 56 gün boyunca antikor ve T hücresi ürettiğini göstermişti.
18
Abone Ol
Öte yandan İngiliz The Sun gazetesi Oxford aşısıyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
19
Abone Ol
The Sun'ın haberinde İngiltere'de adı açıklanmayan bir hastanenin çalışanlarına 2 Kasım'ı takip eden hafta için 'koronavirüs aşısına hazır olun' çağrısı yaptığı söylendi.
20
Abone Ol
Habere göre ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanması planlanan Oxford/AstraZeneca aşısının 2 Kasım’da söz konusu hastaneye ulaştırılacağı belirtildi.
21
Abone Ol
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanladı.
22
Abone Ol
Bakan Matt Hancock, aşının henüz hazır olmadığını ancak dağıtımıyla ilgili lojistik çalışmalara şimdiden başlandığını duyurdu.
23
Abone Ol
Matt Hancock, BBC'ye yaptığı açıklamada aşının ilk partisinin önümüzdeki yılın ilk yarısında dağıtılacağını düşündüğünü söyledi.
24
Abone Ol
Hancock, bu yıl içinde aşıya erişimin mümkün olup olmayacağıyla ilgili soruya da 'Bu ihtimali göz ardı etmiyorum ancak benim şahsi beklentim bu yönde değil' cevabını verdi.
25
Abone Ol
AstraZeneca firmasının Oxford Üniversitesi ile virüse karşı yürüttüğü 2. faz aşı denemelerine eylül ayı başında, deneklerden birinde ortaya çıkan nörolojik sorun nedeniyle ABD’de ara verilmişti.
26
Abone Ol
Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.
27
Abone Ol
Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve insanlar üzerindeki muhtemel yan etkileri araştırılıyor.
28
Abone Ol
İkinci aşamada, aşının bağışık tepkilerini uyandırmadaki etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.
29
Abone Ol
Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem binlerce denekle tekrarlanıyor.