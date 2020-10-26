Son dakika haberi: Koronavirüste umutlandıran gelişme: Oxford aşısından flaş haber geldi!

Dünya çapında 1 milyon 150 binden fazla insanı öldüren ve küresel ekonomiyi ve normal yaşantıyı sekteye uğratan koronavirüs salgınında aşı çalışmalarında başarıya ulaşılması bir anda tüm dengeleri lehimize değiştirecek bir gelişme olarak kabul ediliyor.