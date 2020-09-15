Son dakika haberi: Hollanda'dan korkutan koronavirüs araştırması... Bağışıklık umutları suya düştü!
Koronavirüs salgını tüm dünyayı sarmış durumda. Vaka ve ölüm sayıları her geçen gün artarken herkes gelecek iyi haberleri ve virüse çare bulunmasını bekliyor. Ancak Hollanda'da yapılan yeni bir araştırmanın sonucu bir kez daha korkuları artırdı.
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Koronavirüs salgını aylardır dünyayı pençesine almış durumda. Bilim insanları Covid-19 salgınına çare bulabilmek ve virüsü yenebilmek için canla başla çalışmaya devam ediyor.
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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 29 milyon 449 bini geçti, virüs nedeniyle 932 bin 802 kişi hayatını kaybetti.
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Dünya genelinde koronavirüs salgınının bilançosu ağırlaşırken birçok ülkede aşı geliştirme ve salgına son verme çabası yoğun olarak sürüyor.
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Hollanda'da bilim insanlarının yaptığı yeni bir çalışma ise koronavirüste en önemli soru olan bağışıklıkla ilgili umutları suya düşürdü.
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Hollandalı bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre koronavirüse yakalanmış hastalarda, iyileşmeleri sonrası bir yıl ya da daha kısa bir süre içinde yeniden bu virüs görülebiliyor.
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Araştırmacılar, koronavirüse karşı bağışıklığın "endişe verici derecede kısa" olduğunu vurguluyor.
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Amsterdam Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanları tarafından yapılan ve bilim dergisi Nature Medicine'da yayınlanan araştırmaya göre koronavirüse yakalanmak, hastaların bağışıklık geliştirdiği anlamına gelmiyor.
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Hastalık, bir yıl ya da daha kısa süre içerisinde yeniden görülebiliyor.
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Araştırma ekibi başkanı Lia van der Hoek Hong Kong, Hollanda ve Belçika'da tekrarlayan enflasyon vakaları ortaya çıktığında, yeniden hastalık riskinin sıfır olmadığını zaten bildiklerini vurguladı.
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Hollandalı araştırmacı, "Ancak bir kişinin virüse yeniden yakalanabilecek hale gelmesinin ortalama ne kadar sürdüğü şimdiye kadar bilinmiyordu" dedi.
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Yeni koronavirüs SARS-CoV-2, insanlar arasında kısa bir süredir yayılıyor. Araştırmacılar bu nedenle bu araştırmayı yaparken tekrarlayan enfeksiyon risklerini araştırmak için hafif soğuk algınlığına neden olan zararsız dört başka koronavirüs türünü inceledi.
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Bilim insanları, zaman içinde farklı noktalarda insanlardan alınan 513 kan örneklerindeki antikor miktarını analiz etti. Araştırmada, koronavirüsün bir yıl ya da daha kısa süre içerisinde, yeniden aynı hastaya bulaşabildiği ortaya çıktı.
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Araştırma ekibinden Arthur Edridge, büyük ölçüde farklılık gösteren tüm virüsler için aynı sonuca ulaştıklarını belirterek "Bunun, tüm koronavirüslerin ortak özelliği olduğunu düşünüyoruz" dedi.
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Hollandalı araştırmacılara göre, bu nedenle koronavirüse yakalanmış ve iyileşmiş kişiler, o andan itibaren hastalığa karşı bağışıklık kazandıklarını düşünmemeli.
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Virolog Lia van der Hoek geçtiğimiz aylarda Covid-19'a yakalanmış kişilerin tekrar enfeksiyon kapabileceğine işaret ederek, bu nedenle koronavirüs önlemlerine uymaya özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
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Hollandalı araştırmacıların bu açıklaması korku yaratırken salgının ilk kez görüldüğü Çin'den de çarpıcı bir açıklama geldi.
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Çin Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi’nden (CDC) bir yetkili, Çin’in geliştirdiği aşının Kasım ayında yaygın olarak kullanılmaya başlayabileceğini duyurmuştu.
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Aynı merkezden bir başka yetkili, merkezin direktörü Dr. Gao Fu ise bugün bambaşka bir açıklamayla gündeme geldi.
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Çin Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Dr. Gao Fu'ya göre Çin'de yaygın koronavirüs aşılaması yapılmasına gerek yok!
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Fu'ya göre bunun çok çarpıcı bir sebebi var: Çin koronavirüs salgınını bitirdi ve Covid-19'u yendi.
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Çin'de son 24 saatte sadece 29 yeni vaka var. Bu sürede ülkede koronavirüs kaynaklı ölüm ise yaşanmadı.
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Çin'in toplam koronavirüs vaka sayısı 90 bin107, virüs yüzünden hayatını kaybeden insan sayısı ise 4 bin 734 oldu.
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Dr. Gao Fu'ya göre Çin koronavirüs aşısı geliştirmiş olsa bile bu aşının yaygın şekilde uygulanmasına gerek kalmayacak çünkü ülkede Covid-19 salgını neredeyse tamamen kontrol altına alınmış durumda.
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Fu, aşılamanın sadece kritik görevlerde ön safta yer alan sağlık çalışanları, salgın önleme yetkilileri, kritik ve kalabalık bölgelerde çalışan devlet memurları, güvenlik görevlileri ve hastane personelleri gibi kişiler için mutlaka gerekli olduğunu vurguladı.
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Bu bir risk-avantaj dengesi meselesi diye konuşan Fu'ya göre yaygın aşılama ancak geçen senenin son günlerinde Vuhan'da görülen büyüklükte bir salgınının tekrarlanması durumunda gerekli olabilir.
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Çin'de şu anda en az 8 aşı çalışmasının devam ettiği biliniyor. Dr. Fu, Çin'in ilk koronavirüs aşısının Eylül ayı içinde hazır olacağını iddia etmişti.
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Dünya basınında yer alan haberlere göre ise Çin, geliştirdiği ancak henüz onay almayan aşısının kritik pozisyonlarda görev yapan yüz binlerce devlet görevlisine uygulamıştı.
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Çin hükümetine göre Covid-19 aşısının uygulandığı bu kişilerin bir kısmı yurt dışına, salgının görüldüğü ülkelere seyahat edip ülkelerine dönmüşler ancak hiçbir koronavirüse yakalanmamıştı.
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Dünya ülkelerinde koronavirüs salgını hızını artırmış ve rekor sayıda vaka sayıları açıklanmaya başlamışken Çin'in en yetkili isimlerinden birinin yaptığı bu açıklama kafaları karıştırdı.
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Özellikle de kuzey yarı kürede yaklaşan kış mevsimiyle birlikte koronavirüs vaka ve ölümlerinin artış göstermesinden korkulurken...