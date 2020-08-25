Son dakika haberi: Koronavirüste korkutan gelişme...Bağışıklık umutları boşa çıkıyor!
Tüm dünya nefesini tutmuş bir şekilde koronavirüs salgınına bir çare bulunmasını bekliyor. Tüm ülkelerden artan vaka ve ölüm sayıları gelmeye devam ederken bir yandan da Covid-19'u yenecek bir ilaç ve aşı bulmak için çalışmalar son hızla devam ediyor. Ancak Hong Kong'dan gelen bir haber dünyada korku yarattı. Dünyada ilk kez görülen bir koronavirüs vakası bağışıklık konusunda soru işareti yarattı.
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Tüm dünya koronavirüs salgınıyla ilgili güzel haberler beklemeye devam ediyor. Ancak Hong Kong'dan gelen korkutucu bir haber Covid-19'la ilgili umutları azalttı.
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Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı nereydese 24 milyona yaklaşmış durumda. Covid-19 kaynaklı ölümlerse 800 bini çoktan geçti.
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Dünya çapında aşı çalışmaları devam etse de Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede ikinci dalga paniği çoktan başladı, alarm zilleri çalmaya devam ediyor.
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Tüm bu gelişmelerin ortasında Hong Kong'dan gelen bir haber korkuyu daha da büyütmüş oldu.
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VİRÜSE 4 AY İÇİNDE İKİNCİ KEZ YAKALANDI!
Hong Kong'da genç bir erkeğin dört ayı aşkın süre arayla yeniden koronavirüse yakalanması, virüse karşı bağışıklığın kısa sürebileceğine işaret ederken, Covid-19 aşısına bağlanan umutlar hakkında da soru işaretleri yarattı.
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Bu, dünyada laboratuvar testleriyle doğrulanan ilk koronavirüs tekrarlama vakası.
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Hong Kong Üniversitesi'nden bilim insanlarının virüs üzerinde yaptıkları genetik inceleme, genel olarak sağlıklı biri olan genç adamın ikinci defa virüsün çok hafif farklı bir versiyonuna yakalandığını ortaya koydu.
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Araştırmacılar genç hastanın bağışıklık sisteminin yine de virüsü tanımasını ve ikinci kez hastalanmaktan korumasını umuyorlardı.
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BAĞIŞIKLIK YOKMUŞ GİBİ DAVRANMALIYIZ
Dr Kelvin Kai-Wang To ve çalışma arkadaşları, Covid-19 geçirmiş kişilerin bağışıklık kazanmış olduğunu varsaymamak gerektiğine işaret ediyorlar. Aşılama başladığında bu kişilerin de aşılanmasını, aynı şekilde maske takma ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmesini öneriyorlar.
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Hong Konglu doktorlar yazılı açıklamalarında "Bulgularımız, hastalar doğal bağışıklık kazanmış olsa bile, Covid-19'un küresel insan nüfusu içinde tıpkı yaygın gribe yol açan koronavirüsler gibi kalıcı olabileceğine işaret ediyor" diyerek uyarıda bulunuyorlar.
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BELİRTİ GÖSTERMEDİ
İngiltere üzerinden İspanya'dan Hong Kong'a dönmekte olan 33 yaşındaki hastanın, virüsü ikinci kez aldığını fark etmediği, 15 Ağustos'ta ülkesine inişinde havaalanında yapılan testte enfekte olduğunun anlaşıldığı bildiriliyor.
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Hasta havaalanından hastaneye sevkedilerek testleri negatif çıkana dek burada tutulmuş ama hiç bir hastalık belirtisi göstermemiş.
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Mart ayında ilk kez hastalandığında üç gün boyunca ateş, öksürük, baş ve boğaz ağrısı çektiyse de çabuk iyileştiği aktarılıyor.
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VİRÜS VÜCUTTA KALMIŞ OLABİLİR Mİ?
Aslında bazı hastalarda özellikle de hamile kadınlarda hastalık atlatıldıktan sonra da virüsün bir süre vücutta kaldığı biliniyor. Bu konuda ilk testten 104 gün sonra hala virüs taşıyan örnekler biliniyor.
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Ama Hong Konglu uzmanlar, bu son vakanın, virüsün vücutta kalması değil, kesinlikle bir yeniden enfekte olma vakası olduğundan eminler. Bu kadar kesin konuşmalarının bir sebebi hastada bulunan virüsün bu kez az da olsa farklı bir genetik yapıya sahip olması.
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AVRUPADA'Kİ VİRÜSÜN AYNISI
Ayrıca Amerikan bilim dergisi Clinical Infectious Diseases'de yayınlanan araştırmaya göre, genç hastanın taşıdığı virüsün genetik yapısının, Covid-19 salgınının yeniden yükselişe geçtiği Avrupa'da görülen koronavirüsün aynısı olduğu görüldü.
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Fakat bunun çok da kaygılanacak bir şey olmadığını düşünen bilim insanları da var. Guardian gazetesine konuşan Wellcome Sanger Enstitüsü'ndeki Covid-19 genom projesi danışmanlarından Dr Jeffrey Barret, Hong Konglu uzmanların bu vakadan fazlaca genel sonuçlar çıkardıklarını düşünüyor.
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"Şu ana kadarki küresel vaka sayısına bakıldığında, bir kişinin yeniden hastalanması, çok nadir bir olay olsa da, o kadar şaşırtıcı değil. Sadece bir vakadan çıkarak fazla genel sonuçlara vardıklarını düşünüyorum. Bu çok nadir bir vaka olabilir ve ikinci kez hastalanmalar yaşanabilir, ama bu olduğunda hastalık hafif atlatılabilir. Ama tabi bu kişinin ikinci kez virüse yakalandığında, çevresine bulaştırma özelliği taşıyıp taşımadığını bilmiyoruz" diyor.
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Londra'daki Hijyen ve Tropik Hastalıklar Fakültesi'nden Profesör Brendan Wren de "Dünya çapında 3 milyon Covid-19 vakası yaşandı, ilk kez bir yeniden hastalanma olayı görülüyor. Bunu bu bağlamda görmek lazım. Bu genç ve sağlıklı kişi üç ay önce yakalandığından biraz farklı bir virüse yakalanmış görünüyor" diyor.
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"Virüsün zaman içinde doğal olarak mutasyona uğraması normal. Bu da çok nadir bir yeniden hastalanma örneği ve bu bakımdan dünya çapında Covid-19 aşısı geliştirmeye yönelik çabaların boş olduğunu göstermemeli" diye ekliyor.
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HOLLANDA VE BELÇİKA'DA DA GÖRÜLDÜ
Hollanda ve Belçika'daki Covid-19 hastası iki kişinin, iyileştikten birkaç ay sonra yeniden koronavirüse yakalandıkları ortaya çıktı. Uzmanlar bu iki vakanın istisna olup olmadığını araştırıyor.
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Hong Kong'da 33 yaşındaki bir erkeğin 4 ay sonra ikinci kez koronavirüse yakalandığının ortaya çıkmasının ardından, benzer bir durumun Hollanda ve Belçika'da da saptandığı açıklandı.
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Danışmanı virolog Marion Koopmans, Hollanda'da bağışıklık sistemi güçsüz olan yaşlı bir hastanın, birkaç ay içinde ikinci kez enfeksiyon kaptığını söyledi.
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'DEVAMI GELEBİLİR'
Belçika'nın Leuven kentindede 3 ay önce Covid-19 tedavisi gören bir kadın hastanın, tekrar koronavirüse yakalandığı belirlendi. Belçikalı virolog Marc Van Ranst'a göre, bu iyi bir haber değil.
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Kamu yayıncısı VRT'ye konuşan Van Ranst'a göre, Hollanda ve Belçika'da ortaya çıkan tekrar enfeksiyonların istisna olup olmadığı hala belirsiz. Ancak bilim insanlarına göre, zatan şu anda iki vaka var ve bunun devamı da gelebilir,
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Belçikalı kadın hastanın koronavirüse ilk yakalandığı sırada şikayetlerinin hafif olduğuna işaret eden Van Ranst, "Hafif seyreden vakalarda vücut, daha az antikor üretir. İlk seferdeki antikorlar, ikinci enfeksiyonu önlemek için yeterli olmaz" dedi.
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Belçikalı uzman, tekrar eden enfeksiyon kurbanlarının, koronavirüse karşı daha duyarlı olabileceğini ve 6-7 ay sonra yeniden hastalanabileceklerini savundu.
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Virolog Marion Koopmans da, Hollanda Televizyonu'a (NOS) yaptığı açıklamada, DSÖ tarafından, korona hastalarının yeniden enfeksiyona maruz kalmasının beklendiğini ancak şimdiye kadar buna ilişkin bir kanıt bulunamadığını söyledi.
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Koopmans, enfeksiyon sonrası hastaların ürettiği antikor miktarında büyük farklılıklar saptandığını vurgulayarak, daha şiddetli şikayetlere sahip hastaların antikor sayısının yüksek olduğuna işaret etti. Hollandalı uzman, "Antikor oluşturmuş olmanız, virüse karşı bağışık olduğunuz anlamına gelmez" diye konuştu.
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DSÖ Danışmanı Koopmans, tekrar eden koronavirüs vakalarının dikkatlice araştırılarak, daha çok sayıdaki insanda daha sık ortaya çıkıp çıkmadığının belirlenmesini istedi. Koronavirüs enfeksiyonlarının hepsinin farklı bir genetik koda sahip olduğunu vurgulayan Koopmans, daha büyük bir hasta grubunun uzun süre izlenerek, virüsün hangi genetik koda sahip olduğunun belirlenmesini önerdi.