Son dakika haberi: Koronavirüste korkutan gelişme...Bağışıklık umutları boşa çıkıyor!

"Şu ana kadarki küresel vaka sayısına bakıldığında, bir kişinin yeniden hastalanması, çok nadir bir olay olsa da, o kadar şaşırtıcı değil. Sadece bir vakadan çıkarak fazla genel sonuçlara vardıklarını düşünüyorum. Bu çok nadir bir vaka olabilir ve ikinci kez hastalanmalar yaşanabilir, ama bu olduğunda hastalık hafif atlatılabilir. Ama tabi bu kişinin ikinci kez virüse yakalandığında, çevresine bulaştırma özelliği taşıyıp taşımadığını bilmiyoruz" diyor.