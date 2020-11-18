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Dünya
Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA
Haber Giriş: 18 Kasım 2020 - 09:44 | 

Son dakika haberi: Koronavirüste korkulan oldu! Daha ölümcül bir hale geldi.. Rusya'da mutasyon geçirdi: Sibirya virüsü

Dünya genelinde tekrar tırmanışa geçen COVID-19, Sibirya’da derin bir mutasyon geçirerek ‘Sibirya koronavirüsü’ne dönüştü. Gelen son dakika haberlerine göre, çok daha ölümcül hale gelen virüse karşı geliştirilen aşıların etki etmeyeceğinden korkuluyor.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Dünyayı uzun süredir pençesinde tutan COVID-19 salgınında korkulan oldu.

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Rusya’nın Sibirya bölgesinde derin bir mutasyon geçiren virüsün yeni tip “Sibirya koronavirüsü”ne dönüştüğü açıklandı.

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Bu durumda tıpkı grip virüsünde olduğu gibi temel COVID-19 aşısının değişen virüse karşı etkili olup olmayacağı soru işaretine dönüştü.

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Endişe verici haberi Rusya Sıhhi Denetim ve Halk Sağlığı Koruma Kurumu Başkanı Anna Popova açıkladı.

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Salgında gelinen durumla ilgili düzenlenen sempozyumda mutasyon açıklamasını yapan Popova “Sibirya bölgesinde derin değişim geçiren virüs, ülkemize Avrupa’dan taşınan ‘20A.EU’ tipinin türevi. Gerçekten endişeliyiz” dedi.

6DAHA ÖLÜMCÜL
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DAHA ÖLÜMCÜL

Rusya’daki laboratuvarlarda etkisi araştırılmaya başlanan Sibirya mutasyonunun beklentilerin tersine daha öldürücü olduğu tespit edildi.

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Rusya’da salgının günlük artış bilançosu da alarm veriyor.

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Salgınla mücadele merkezinin son resmi verilerine göre geçtiğimiz 24 saatte Rusya’da 22 bin 410 yeni vaka tespit edildi.

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Günlük can kayıplarında ise 442 kişiyle tüm zamanların rekoru kırılmış oldu.

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Salgının başladığı günden bu yana Rusya’da toplam vaka sayısı 1 milyon 971 bine ulaşarak dünya genelinde 5. sıraya yerleşti.

11BUZ PİSTİ HASTANEYE ÇEVRİLDİ
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BUZ PİSTİ HASTANEYE ÇEVRİLDİ

Günlük vaka sayısının 22 binin üzerine çıktığı Rusya’da, toplam vaka sayısı 2 milyona yaklaştı.

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Başkent Moskova’daki buz pisti, artan vakalar nedeniyle 1300 yataklı salgın hastanesine dönüştürüldü.

131 YIL ÖNCE ORTAYA ÇIKTI
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1 YIL ÖNCE ORTAYA ÇIKTI

Koronavirüsün bilinen ilk vakasının görüldüğü 17 Kasım 2019’un üzerinden tam bir yıl geçmiş olmasına rağmen virüs dünyayı etkisi altında tutmayı sürdürüyor.

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Son dönemde artan vakalar nedeniyle başta Avrupa olmak üzere birçok ülke tedbirleri sıkılaştırdı.

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Dünya çapında vaka sayıları 55 milyonu geçerken, virüs kaynaklı ölümler de 1 milyon 334 bine ulaştı.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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