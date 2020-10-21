Son dakika haberi: Dünya bunu tartışıyor: "Uzun Kovid" kimleri vuruyor, uzmanlar açıkladı!

'UZUN KOVİD'DE EN RİSKLİ ONLAR Koronavirüsün öksürük, halsizlik, baş ağrısı, ishal ve koku kaybı gibi semptomların hepsini gösteren hastalar sadece öksürük gibi belirtilerle hastalığı yenenlere göre uzun kovid için çok daha riskli durumdalar.