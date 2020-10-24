Son dakika haberi: Koronavirüste en yüksek vaka sayısı görüldü... Avrupa'da kentler kapatılmaya başlandı, polisle çatışma çıktı!
Dünya koronavirüs salgınında yüksek vaka artışları yaşamaya devam ediyor. Özellikle Avrupa ülkeleri salgında ilk günlere dönüş yaşarken neredeyse tüm ülkelerde rekor vaka sayıları görülmeye başladı. Kentler bir bir kapatılırken duruma tepki gösteren vatandaşlarla polis arasında çatışmalar yaşandı.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Kuzey Yarım Küre’de sonbaharın ortasına gelindiği, havaların soğumaya başladığı günlerde yeni bir ivme kazandı.
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İTALYA'DA KORONAVİRÜS YASAKLARI ÇATIŞMALARA NEDEN OLDU
Özellikle Avrupa ülkelerinde salgının ikinci dalgası sert şekilde yaşanmaya başlarken hükümetlerin aldığı sıkı karantina önlemleri geri döndü.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının hızla arttığı İtalya'nın Campania Bölgesi'nde dün gece başlayan sokağa çıkma yasağı, bölgenin başkenti Napoli'de yüzlerce kişinin katıldığı gösteriyle protesto edildi.
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İtalyan basınında yer alan haberlerde, kent merkezinde bölge yönetiminin Kovid-19 salgınına yönelik tedbirlerini ve sokağa çıkma yasağını protesto eden grubun, güvenlik güçlerine ses bombası, meşale ve fişek attığı, polisin de göz yaşartıcı gazla göstericilere müdahale ettiği belirtildi.
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Şehir merkezinde pek çok yerde sokak çatışması yaşandığı ve yaralananların olduğu ifade edildi. Protestocu grubun bölge yönetimi binasına yürüdüğü ve bu sırada, "Eğer bizi kapatıyorsan, bize ödeme yapmak zorundasın" yazılı pankart açtığı kaydedildi.
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Başkent Roma'da da sokağa çıkma yasağını protesto eden bir grup, cadde ortasında meşale yaktı.
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İTALYA'DA SALGININ EN YÜKSEK VAKA SAYISI GÖRÜLDÜ
İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü haftalık yayımladığı Kovid-19 raporunda, durumun ciddi olduğunu belirterek, zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması çağrısı yaptı.
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İtalya'da son 24 saatte 19 bin 143 yeni vaka tespit edilmiş, bu sayı salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısı olmuştu.
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Ülkede salgının başladığı 21 Şubat'tan beri 484 bin 869 kişiye virüs tanısı konuldu, 37 bin 59 kişi hayatını kaybetti.
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FRANSA'DA VAKA SAYISI 1 MİLYONU AŞTI
Fransa'da son 24 saatte 42 bin 32 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulmasıyla salgının başından bu yana görülen günlük en yüksek seviyesine çıktı.
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Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.
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Ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 42 bin 32 artışla 1 milyon 41 bin 75'e yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.
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Hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 298 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 34 bin 508'e ulaştığı ülkede, hastanelerde 2 bin 441'i yoğun bakımda olmak üzere 15 bin 8 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı 887 artışla 109 bin 486'ya çıkarken, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 15,1'e ulaştı.
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MACRON: ÖNLEMLER SIKILAŞABİLİR
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'in banliyölerinden Pointoise'daki bir hastaneyi ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, günlük Kovid-19 vakalarındaki hızlı artışın üzerine ülkede yeniden karantina uygulamasının yürürlüğe girip girmeyeceğini söylemek için erken olduğunu belirtti.
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Ülkedeki Kovid-19 tedbirlerinin her hafta değerlendirileceğini ifade eden Macron, gerek görülmesi halinde önlemlerin sıkılaştırılacağını kaydetti.
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Diğer yandan, Fransız basınında çıkan haberlere göre, Macron'un eşi Brigitte Macron'un yaptırdığı Kovid-19 testi negatif çıktı. Brigitte Macron'un, daha önce görüştüğü bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığının açıklanması üzerine kendisini 7 gün karantinaya aldığı belirtilmişti.
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HOLLANDA YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALARI ALMANYA'YA YOLLUYOR!
Hollanda'da son haftalarda koronavirüs vakalarının hızla artması sonucu hastanelerde ortaya çıkan kapasite sorunu nedeniyle, yoğun bakımdaki bazı Covid-19 hastaları Almanya'daki hastanelere naklediliyor.
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Almere kentindeki Flevo Hastanesi yoğun bakım servisinde yatan koronavirüs hastalarının, Cuma günü, ambulans helikopterle Almanya'nın Münster kentine götürülmesi kararlaştırıldı.
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SAYININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR
Hollanda Ulusal Hasta Dağıtım Merkezi (LCPS) Başkanı Ernst Kuipers, Hollanda televizyonu NOS'a yaptığı açıklamada, yoğun vaka artışları nedeniyle hastaneler üzerindeki baskının arttığını söyledi.Hastaları Almanya'ya nakletmek dışında çok az seçenekleri bulunduğunu vurgulayan Hollandalı yetkili, aksi halde hastanelerin kapısını kapatmak zorunda kalacaklarını söyledi.
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LCPS'ye göre, Perşembe günü itibariyle hastanelerde Covid-19 hastası 2003 kişi bulunuyor. Bunlardan 463'ü yoğun bakım ünitelerinde tedavi altında. Hollandalı yetkililer, sayının giderek artmasından endişe ediyor.
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Mart-Nisan döneminde Hollanda'da 1400'ü yoğun bakım olmak üzere, yaklaşık 4500 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Hastanelerdeki koronavirüs hastalarının sayısındaki artış, diğer bölümlerdeki düzenli bakım ve sağlık hizmetlerinin aksamasına neden oluyor. Şu anda Hollanda'daki hastanelerde diğer hastalar için düzenli bakımın yüzde 20 oranında gerilediği belirtiliyor.
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NİSAN AYINA GERİ DÖNÜŞ
Hollanda, Nisan ayında da, yoğun bakımdaki koronavirüs hastalarının bir kısmını Almanya'daki hastanelere nakletmişti.
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Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), 12-18 Ekim arasında ülke genelinde 3200'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. CBS'ye göre, geçen hafta yaşanan ölümler normalden 400 kişi daha fazla. Bir önceki hafta da 2996 kişinin öldüğünü belirten CBS uzmanlarına göre, ölüm oranlarındaki artış, koronavirüste ikinci dalganın yükselişe geçtiği döneme denk geliyo
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KORONAVİRÜSTE SONBAHAR ETKİSİ
Koronavirüs salgınında dünya genelindeki günlük vaka sayısının 22 Ekim'de 478 bin 132'ye ulaşmasıyla "salgının başından bu yana en yüksek vaka artışı" kaydedildi .
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Kovid-19 verilerinin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, günlük vaka sayısı, 16 Ekim'de ilk kez 400 binin üzerine çıkarken, 22 Ekim'de 478 bin 132'ye ulaştı. Bu, "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı" oldu.
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16-22 Ekim'de dünya genelinde günde ortalama 398 bin 174 Kovid-19 vakası kaydedildi. Dünya genelinde günlük vaka sayısı, salgının 2019 Aralık’ta Çin’de ortaya çıkışından bu yana sürekli artış gösterdi. Yeni vaka sayılarında günden güne azalmalar görülse de "yukarı yönlü" seyir değişmedi.
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VAKA SAYISINDA ARTIŞ İVMESİ 2 GÜNDE 1 MİLYONA YÜKSELDİ
Toplam vaka sayısı 18 Ekim'de 40 milyonu, 20 Ekim'de 41 milyonu, 23 Ekim'de ise 42 milyonu aştı. Vaka sayısının 1 milyondan 2 milyona çıktığı tarihler arasında 13 gün varken, bu aralık son milyonluk artışlarda 2 güne kadar düştü.
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Virüsten ölenlerin sayısında ise "dalgalı" bir seyir gözleniyor. Virüse bağlı ölümlerin günlük artışı 17 Nisan'da ulaştığı zirve noktasının ardından düşüşe geçmişken, haziran başından bu yana yeniden yükselmeye başlamıştı.
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ÖLÜM SAYILARI DA ARTIŞA GEÇTİ
22 Temmuz'da 7 bin 309 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, günlük ölüm sayısı yeni bir düşüş eğilimiyle 28 Eylül'de 3 bin 532'ye kadar gerilemişti. Günlük ölüm sayısı, ekim başından itibaren yeniden yükselişe geçti. 21 Ekim'de kaydedilen 6 bin 848 ölüm, yeni bir dönemsel zirve oldu.
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16-22 Ekim'de dünya genelinde günde ortalama 5 bin 690 ölüm kaydedildi. Kovid-19'dan ölenlerin toplamı 16 Ekim'de 1 milyon 100 bini aştı.
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İYİLEŞENLER
Vaka sayıları ve ölümler artarken, iyileşenlerin sayısı da arttı. Virüs bulaştıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 18 Ekim'de 30 milyonu, 22 Ekim’de 31 milyonu geçti.
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İyileşenlerin sayısının 1 milyondan 2 milyona çıktığı tarihler arasında 20 gün varken, bu süre son milyonluk artışta 4 güne kadar indi.
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VAKALARIN YARISINDAN FAZLASI 4 ÜLKEDE
Dünya genelindeki toplam Kovid-19 vakalarının yüzde 55,2'si, en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke ABD, Hindistan, Brezilya ve Rusya'da görüldü.
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Bugüne dek ABD'de 8 milyon 661 bin 651, Hindistan'da 7 milyon 761 bin 312, Brezilya'da 5 milyon 332 bin 634 ve Rusya'da 1 milyon 463 bin 336 vaka tespit edildi.
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Nüfus büyüklükleri nedeniyle virüsün yayılmasını önlemekte zorlanan 4 ülke, salgının başlıca yayılma alanları olmayı sürdürdü.