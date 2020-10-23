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Hürriyet
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hurriyet.com.tr/Dış Haberler/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 23 Ekim 2020 - 01:24 | 

Son dakika haberi: En yetkili kurum ilk kez açıkladı... Artık sadece 15 dakika!

Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayıları git gide artarken bilim insanları da bir yandan virüsün bulaşıcığıyla ilgili yeni çalışmalar yapmaya ve hastalığın yayılmasını önlemeye çalışmaya devam ediyor. Uzmanların açıklamasına göre koronavirüste bulaşmayı engellemek için korunması gereken mesafeyle ilgili kritik bir değişiklik yapılması gerekiyor.

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Koronavirüs salgını tüm dünyada yayılmaya devam ederken vaka ve ölüm sayılarında görülen artış da sürüyor.

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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı bugün itibarıyla 41 milyon 494 bini geçti.

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Öte yandan Kovid-19 vakalarında son haftalarda kaydedilen hızlı artış nedeniyle birçok Avrupa ülkesi salgın tedbirlerini yeniden uygulamaya başladı.

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Günlük vaka sayıları dikkate alındığında salgının ikinci dalgası ilkbahar aylarındaki ilk dalgadan daha sert geçerken, birçok ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayıları kaydedildi.

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ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) ise yeni açıkladığı bir araştırma sonucuyla tüm dünyayı koronavirüs salgını konusunda bir kez daha uyardı.

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ABD'li sağlık yetkilileri açıklamada koronavirüs bulaşmasında hasta kişilerle olan yakın temas mesafe ve süresini yeniden tanımladı.

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Koronavirüs salgınının başladığı aylardan beri CDC hasta kişilerle temasta bir seferde 15 dakikadan uzun süre geçirmek ve iki metreden az mesafe kuralını baz almıştı.

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CDC'nin yaptığı yeni açıklamada bu kriterlerde değişikliğe gidildiği bildirildi. Bu yeni bulgu hastalığın yayılmasının seyrini değiştirmek adına oldukça önem arz ediyor.

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CDC'nin yeni açıklamasına göre bir seferde 15 dakika yakın temas yerine 24 saatlik bir zaman dilimi içerisinde toplam 15 dakika yakın temas kriteri kabul edildi.

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Böylelikle günün herhangi bir dilimde koronavirüs taşıyan biriyle yaşanan 15 dakikadan kısa temaslar da yakın temas ve bulaşma riski taşıyan yakınlık olarak değerlendirilecek.

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15 dakikadan kısa süren yakın temasların ne kadar kısa olursa olsun 24 saatlik dilimde toplamda 15 dakikaya ulaşması artık yeterli kabul edilecek.

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CDC talimatlarında Kovid-19 taşıyan biriyle yakın temasta bulunan herkesin mutlaka 14 gün karantinaya girmesi gerektiği bulunuyor.

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Vanderbilt Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Dr. William Schaffner, bu yeni gelişmeyle birlikte ülkelerin sağlık birimlerinin yakın temas takibi uygulamalarında değişikliğe gidebileceklerini, daha önce temaslı kabul edilmeyen vakaların bundan böyle temaslı kabul edilebileceğini söylüyor.

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Schaffner bu durumun koronavirüsün gerçekte sandığımızdan çok daha fazla bulaşıcı olduğunun da kanıtı olarak kabul edilebileceğini söylüyor.

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Peki CDC'nin bu değişikliğe gitmesinin sebebi ne? Aylardır uygulanan talimatları değiştiren hangi olay oldu?

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ABD'nin Vermont kentinde yaşanan bir koronavirüs vakası bu önemli değişliğin baş nedeni olarak gösteriliyor.

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Vermont'ta yaşayan 20 yaşındaki bir hapishane görevlisi ağustos ayında maske ve koruyucu gözlük kullanmasına rağmen koronavirüse yakalandı.

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Gardiyanın, başka bir hapishaneden transfer edilen 6 mahkumla yakın temasta bulunduğu biliniyor. Mahkumların transfer edildikleri anda koronavirüs testlerinin pozitif olduğu bilinmiyor.

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6 mahkumun zaman zaman maske taktıkları ancak hapishane koridorlarında ya da televizyon odası gibi toplu bulunulan yerlerde yakın temaslar yaşadıkları biliniyor.

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Uzmanlar gardiyanın durumunu değerlendirirken hapishanenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelediler.

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Yapılan inceleme sonucu koronavirüs kapan gardiyanın 8 saatlik bir mesai yaptığı gün mahkumlarla toplamda 17 dakika yakın temasta bulunduğu ortaya çıktı.

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CDC bu incelemelerden sonra yakın temasta riskli süreyi 15 dakikadan uzun olmaktan çıkarıp toplam temasta riskli sürenin 15 dakika olduğunu açıkladı.

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CDC yetkilileri yaptıkları açıklamada bu vaka örneğinin koronavirüsün bulaşma ve yayılmasını önlemekte maske ve mesafe kurallarına uymanın önemini bir kez daha ortaya çıkardığını vurguladı.

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Öte yandan özellikle Avrupa'da son haftalarda artan koronavirüs vakalarıyla ilgili de korkutan bir gelişme yaşandı.

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Yetkililer görülen yeni koronavirüs vakalarının yaşlı nüfusta giderek çoğaldığı bildirildi.

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Gençlerde görülen vaka ve ölüm oranları düşmeye başlarken yaşlılarda vaka görülmesinin artması uzmanları endişelendiriyor.

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Daha fazla ileri yaşta koronavirüs vakasının hastaneye yatış, yoğun bakım ve ölüm oranlarını artırmasından endişe ediliyor.

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Özellikle kuzey yarımkürede kış mevsiminin yaklaşıyor olması daha kalabalık insan gruplarının kapalı mekanlarda daha çok bir araya gelmesine, bu da koronavirüs vakalarında artışa sebep olacak gibi görünüyor.

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Avrupa başta olmak üzere tüm ülkeler vaka artışlarını durdurabilmek için salgının ilk aylarında alınan virüs önlemlerine geri dönmeye başlıyor.

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