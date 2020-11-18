Son dakika haberi: Koronavirüste çığır açacak gelişme... Ağız çalkalama suyu virüsü kısa sürede öldürüyor!

Çalışmayla ilgili raporun yazarı Dr. Richard Stanton, "Bu çalışma, diş eti hastalığına karşı tasarlanan ve her yerde bulunabilen kimi ağız çalkalama sularının SARS-CoV-2 (Kovid-19'a yol açan virüs) koronavirüsü (ve diğer bağlantılı koronavirüsleri) laboratuvar koşullarında ağız ve burun boşluğu işlevi gören deney tüplerinde etkisiz hale getirdiği yönündeki literatüre yeni bir katkı" dedi.